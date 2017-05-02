Güç birliği dedikleri bu olsa gerek

Eyüphan Kaya

Bilen biliyor, bir ulusal ya da uluslar arası bir fuarı açabilmek için çok önceden organizasyona, ilgili yerlere müracaat ederek programa almak lazım. Ancak Diyarbakır Tarım Aletleri ve Ürünleri fuarı, fuar tarihinden sadece üç ay önce müracaat edilmesine rağmen talep kabul edildi.

Nedenine gelince Ticaret Sanayi odası, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi kol kola vererek, el birliği iş birliği yapınca zor olan kolaylaştı.

DTSO Başkanı Ahmet Sayar’dan edindiğim bilgiye göre bu sene hem nicel hem nitel açıdan ilginin gayet iyi olduğu, 2015 fuarından daha fazla ziyaretçilerin olduğu, ayrıca tüm stantları dolaştığı halde hemen hemen tüm katılımcıların memnun olduğunu gözlenmiştir.

Ayrıca Büyükşehir belediyesi de toplamda şehrimizin farklı noktasında 600 civarında üzerine “Tarım Fuarına Gider” pankartlarıyla ulaşım hizmetlerini gördüğünü söyledi.

Ben de iki defa bu fuarı ziyaret etme imkanını buldum, hem tarım aletleri hem tarım ürünleri bakımından bayağı zengin bir fuardı, ülkenin içinden de dışından da yoğun bir katılım vardı. Toplam 103 firma katılmıştı elhemdulillah tek bir tezgahı dahi boş görmedim.

Genelini kaleme almak zor ama TEMA vakfının standını sizinle paylaşmak isterim.

TEMA vakfı standı eğitimci, çevreye duyarlı olan Bağlar TEMA ilçe temsilcisi Meki Göger’in öncülüğünde açılmıştı.

Doğrusu bu çevre dostu vakfın standını görünce ayrı bir keyif aldım. Diğer stantlarda alış veriş vardı, ama burada bilgilendirme yapılıyordu. Bu standa özel bir ehemmiyet verdik; ben ve Siyasetçi ve iş adamı Mehmet Arzu ve Ekrem Gül Abı ile birlikte standın ekibiyle fotoğraf çektik üstelik ben üyelik formunu doldurdum.

Malumunuz Toprak, Su ve Hava insanlığın ortak malıdır. TEMA Vakfının da rozeti yapraktır ki bu her üçüne de ihtiyaç duyuyor.

Ne yazık ki an itibariyle insanlık bu üç değeri de kontrolsüz kullanıyor. Böyle giderse torunlarımızın dualarından mahrum kalırız.

İnşallah başka bir yazımda bunu örnekleriyle daha detaylı ele alacağım şimdilik bu kadarla yetinelim.

Bu tarım fuarının açılmasına, şehrimizin tanınmasına, TEMA vakfına üye olmama ve bu yazıyı yazmama sebep olan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Tabi bu vakfın çalışmalarını başlatan TEMA vakfının kurucusu Hayrettin Karaca'yı da hayırla yad ediyorum.

Ekolojik dengelerin korunduğu bir yaşam dileğiyle.