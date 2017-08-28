GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, bayramların bayram gibi kutlanması için Türkiye’nin her alanda güçlü olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Nedret Yener, mübarek Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, toplumda dirlik, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini, milletimizin geleceğe yönelik umutlarını artırmasını diledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve aynı haftaya denk gelen Kurban Bayramı’nın çifte bayram sevinci yaşattığını anımsatan Başkan Yener, “Dileğimiz odur ki aziz milletimiz bayramları bayram gibi yaşasın. Bunun için de Türkiye’nin her alanda güçlü olması, huzur, barış ve istikrar ortamının sekteye uğramaması gerekmektedir” dedi.
Tam diyalog, hoşgörü, istikrar…
ORSİAD Başkanı Nedret Yener; güçlü Türkiye’nin temelinde güçlü demokrasi ve güçlü ekonomi yattığının altını çizdi. Yener, “Ayrıca diyalog ve hoşgörünün en üst seviyede olması, istikrarın zedelenmemesi için de başta siyasilerimiz ve devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm kesimlerin duyarlı olması gerekmektedir. Bütün bunları başardığımızda Türkiye her anlamda yaşanacak bir ülke, milletimiz gerçek anlamda müreffeh bir millet olacak, 2023 yılı için konulan büyük hedeflere daha hızlı yaklaşılacaktır. Biz OSTİM’li sanayici ve işadamları olarak, ülkemizin ekonomide dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma adına tüm kesimlerin de sorumluluklarını yerine getirmesini diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramı’nı ve dünya tarihine geçmiş büyük bir mücadelenin adı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz” şeklinde konuştu.
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