GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜÇLÜ DEMOKRASİ, GÜÇLÜ TÜRKİYE

Hatice Kasapoğlu / Editör

Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan ORSİAD Başkanı Nedret Yener, bayramların bayram gibi kutlanması için Türkiye’nin her alanda güçlü olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına açıklamalarda bulunan Başkan Nedret Yener, mübarek Kurban Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, toplumda dirlik, huzur ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini, milletimizin geleceğe yönelik umutlarını artırmasını diledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve aynı haftaya denk gelen Kurban Bayramı’nın çifte bayram sevinci yaşattığını anımsatan Başkan Yener, “Dileğimiz odur ki aziz milletimiz bayramları bayram gibi yaşasın. Bunun için de Türkiye’nin her alanda güçlü olması, huzur, barış ve istikrar ortamının sekteye uğramaması gerekmektedir” dedi.

Tam diyalog, hoşgörü, istikrar…