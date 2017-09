Keçiören Belediyesi'ne bağlı TOGEM bünyesinde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe geri dönüşüm malzemelerinden oluşan dekorasyonu ve yöresel lezzetleriyle kadınlar arası iş birliğinin adeta bir simgesi olarak hizmet veriyor.

Güçlükaya Mahallesi nde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Cafe nin her detayına kadın eli değmiş, masa ve sandalyeler TOGEM 'in geri dönüşüm biriminde yeniden boyanarak onarılırken, eski sehpalar saat, artık malzemeler ve teneke kutular aksesuar olarak değerlendirilmiş. TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın tamamen kadınların emeği ile hizmet veren kendine has detaylar taşıyan cafenin hikayesi ile ilgili şunları söyledi; "Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak'ın bize 1071 Çarşı sözü vardı, biz de atıl durumda olan bu mekanı bulduk ve içerisini yeniden düzenleyerek cafeye dönüştürdük, burada gördüğünüz her şey 2. el... Ekimden beri hizmet veriyoruz. TOGEM Hanımlar El Emeği pazarı nda stand açan kadınlarımız da burada el becerilerini sergiliyorlar. Keçiören TOGEM, Ankara Kalkınma Ajansı, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ve İŞKUR da katkıda bulunduğu "Gençlere ve Kadınlara Yönelik Gastronomi ve Dünya Mutfakları Eğitimi” Projesine katılan 2 çalışanımız da var. 2 aylık teorik eğitimden sonra Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun verdiği bir aylık uygulamalı eğitimi de tamamladılar."



KAZANCIN % 10'U İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN

Çalışan sayısının zaman zaman değiştiğini ifade eden Aydın, Cafenin rezervasyon ve talebe göre çalıştığını ifade ederek, "Kadınlar burada temizlikten, servise, yemekten sunuma kadar her şeyi kendileri yapıyorlar, tam bir ev mantığında hizmet veriyoruz. Buradaki her şey anne eli değerek hazırlanıyor. Masraflar düşüldükten sonra kalan paranın % 10'unu ihtiyaç sahipleri için havuza atıyoruz, havuzumuzda biriken parayla Hukuk Fakültesinde okuyan dar gelirli bir öğrencinin okul kitaplarını aldık. Yani buraya gelen aynı zamanda bir hayıra da vesile oluyor. Cafemizde çalışmak isteyenler için tek şartımız hijyen ve uyum..." dedi. Aydın, kadın istihdamına yönelik tüm projeleri destekleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkürlerini ileterek, "Başkanımız bu cafenin açılmasında bize çok destek oldu , ayrıca Başkanımızın eşi Hatice Ak hanımefendi de zaman zaman misafirlerini burada ağırlayarak maddi ve manevi yanımızda oluyor. Kendisi kadın dayanışması ve emeği konusunda her zaman hassastır." ifadelerini kullandı.



Cafe sorumlusu Rizeli ev hanımı Emine Kiriş (48) ise muhlama, çibörek, mantı, yaprak sarması gibi yöresel lezzetlerin ilgi gördüğünü ifade ederek, "Siparişler de alıyoruz, yani paket hizmetimiz var. Ayrıca özel günlerini burada yapmak isteyenlere cafemiz açık... Düğün, nişan, kına gecesi, doğum günü organizasyonlarını cafemizde yapmak isteyenlere de hizmet veriyoruz. Kadınlar bazen gün programlarını da burada yapıyor, tam bir kadın dayanışma içinde çalışıyoruz. Herkesi cafemize bekliyoruz." diye konuştu.



BU CAFE KADINLARIN ORTAK BAŞARISI

Gastronomi ve Dünya Mutfakları Eğitimi ne de katılan Kiriş, "Burası kadınların ortak başarı... Birlikte neler yapabildiklerini ve işletmeciliğin mantığını öğreniyorlar. Ayrıca geri dönüşümle çevre mesajı da veriyor, yeniden kullanım fikrini de aşılıyoruz. Buraya gelenler evde gibi kendini rahat hissediyor, kadın dayanışmasının güzel bir örneği oldu burası... " dedi.