GUDUBET KAAN

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Ne hikmetse, yıllar önce yaşanmış tatsız bir olayı ilk hatırlayarak başlamıştım o gün yeni güne… Uyanır uyanmaz aklıma bu kötü gün düşmüştü çünkü, o gece gördüğüm rüyadan da etkilenip. Moral destek seviyem daha yataktan kalkar kalkmaz dibe vurarak hem de? Neden diye soracak olursanız? Rüyamda iri yarı ve kuduruk bir köpek, güneş altında ve susuzluktan bayılıncaya kadar kovuşturduydu beni zaar!

Bi de rüyanın tam finalinde; bu beni kovuşturan köpeğin başına, düştükten sonra kaportasındaki yazısını tam da okuyup çözemediğim, galiba "Tikasus" markalı bir uçak düştüydü!... Oracıkta, bana doğuştan yüklenmiş bütün insaniyetli duygularımı bi tarafa bırakıp "ooohh!" çekip çok sevinmişliğim bile olduydu bu faciaya. Hayrolsun gördüğüm rüyalar. Bizi Yaratan, tekrarlarını göstermesin... İnşallah, Amin.

(Allah'ım sen beni bugün, -1 yıl kadar önceydi- görünür görünmez kazalardan koru Yarabbim. İşin kötü tarafı şu an, memlekete yakınlarda da değilim ki?... Evden çok uzaklarda, Yalova isimli güzelce bir şehirdeyim.)

İlk başta anlattığım böylesi zamanları, kötü rüyalı geceleri çok yaşamam ben.. Yani hele hele her gece uyuduğum tilki uykularında kabus nedir pek görmem ama bu sefer öyle göründüydü bu rüya işte?... Nerden geleceğini bilmediğim belalar, hep o aynı güne toplanacakmış meğerse? Bunu da yaşadıkça anladım.

Fakat bütün bunlardan da öncesi, bu hikayenin üzerinden yıllar geçmiş, başka kötü bir anım daha var.

* * *

Epey bir zamanlar önceydi. 5 yıl kadar var... Yaz yeni gelmişti memlekete. Güneş, sıcak oklarını daha henüz yolluyordu masmavilerin üzerine. Hava çok sıcak, plajlar insan doluydu. Ben o tatil gününü böylesi bir yerde geçireceğimi düşünürken, başımıza gelecek varmış. Biricik kızım Rana'nın çok yoğun ısrarıyla kendimi Belediyenin hayvan barınağında buldum. Bu saçma sapan davranışımın sebebinin; Rana'nın karne hediyesi isteği olan bir köpeği sahiplenmek için olduğunu yazmalıyım.

Bilirsiniz? Çocuklar hayvanları çok sever. Bu, gün geçtikçe insanlığın evrenden elini ayağını çektiği şu kötü zamanlar için iyi bir gelişmedir bana göre? Çünkü hayvan sevmeyen, insan da sevemez. İnsanoğlu yaratılanların en şereflisi ve en akıllısıdır ama etrafındaki diğer canlıları sevebildiği müddetçe insandır ancak. Bu da demektir ki; hayvanları sevmek lazım... Bitkileri, doğayı ve tüm canlıları.

Her neyse... Bu kadar güzel dilek şimdilik yeterli yaşanası dünyamız için. Şu anda barınaktayız. İçeri girdik. Ben buradaki bütün hayvanlara; kimsesiz, anasız-babasız oldukları ve her şeyden önce de sevgisiz kaldıkları için çok üzüldüm. Bize sipariş edilen köpek türü "Golden" olduğu için, orada tek bir tane kalmış olan o gariban köpeğin başına götürdü az sonra bizi bir görevli. Adsız, kimliksiz ve kimsesiz bu köpekle ilk tanışmamız bu şartlar ve bu koşullar içinde oldu. Ben oracıkta biraz sevdim, başını ve yüzünü okşadım yeni arkadaşın.

Kendisine, deminki son cümlede "arkadaş" yerine "yavrucak" demeyi çok isterdim ama bu hayvan yaşı itibarıyla haylice olgun göründü gözüme. (Bir tek köpeğin bile,) oradan alınmasını ister haldeki görevlilerin; "Abi daha 6 aylık bu yavru, alın, çok seveceksiniz" sözlerine rağmen ben bu köpeğin nüfusa geç yazdırıldığı kanaatine vardım o an... Çünkü görüntü itibarıyla gayet fizikli, Sivas Kangal yöresi köpekleri aratmayacak da bir yiğitlikteydi bu köpek... Ben köpeğin anlamsızca bir de dişlerine baktım. Sanki bu işlerden çok anlıyorum da? Ama neyse ki, bu çok bilgili(?) durumumu da orada olan herkesler sezinledi zaten. Görenler de, "Köpeklere Fısıldayan Adam," benim sanır.

Etrafta yürüyerek bir kaç tur attıktan sonra köpeği arabanın bagajında eve getirdik. Fakat eve giremedi bu garibim. Çok sessiz, sakin ve sanki ayın 15 lerini bekleyen parasız-pulsuz memurlar gibi bişii olmasına rağmen, bu izinin verilmeyeceği daha öncelerden konuşulmuştu zaten. Mecbur köye götürdüm ben onu. Yolda, o gün gidemediğim denizi de düşleyerek, deniz kıyısındaki ince küçük taşlardan esinlenip adını da "Çakıl" koydum köpekçiğimizin.

Aradan biraz zamanlar geçti. Yazın köyde bizden birileri olduğundan dolayı, Çakıl'ın bakımı ve beslenmesini sağ olsun Yengem üstlendi. Fakaaat...

Elin köpeği tutar, "Eli" (başkasını) ısırır. Bu manyak tuttu, günün birinde, kendisini yemek yerken sevmek isteyen Yengemi ısırdı! Ben çok üzüntülü bir durumda iken, hemen yanımdaki çok bilmişlerce de bu konudaki ilk yorumlar da yapıldı:

Neymiş? "Barınaktan alınan köpekler, sevgisiz olurmuş."

Neymiş? "Yemek yerken paylaşmama içgüdüsü varmış köpeklerde.”

Yapılan yorumlar böyle...

Ben haberi alır almaz hemen köye koştum. Bir de baktım ki, Yengemin elinde üç-beş dikiş, vurulması gereken de bir deste iğne. Utançlarından da Doktora yalan konuşmuş bunlar. "Tanımıyoruz köpeği" diyerekten... Ben tanıyorum: Adı "Çakıl"

Çakıl bu günler içinde; bizlere biraz asabi, biraz kafadan kontak, hafifden de manyak bir görüntü çizse de, biz bütün bu olumsuz taraflarını hep görmezden geldik onun... Yengemi ısırmasına rağmen onu affettik her şeyden önce. Kahve köşelerinde ömür tüketen baygın miskin boş-beleş adamlar gibi olan o külhanbeyi tavırlara hep "eyvallah" dedik. Ortada hiç bir şey yokken; bir hırsız, bir tehlike, yangın, deprem?.. Bazen deli dembelek köpüren... Kapıya yabancı bir araç ya da bir ordu seviyesinde yabancı kimseler geldiğinde de yavuklusundan yeni ayrılmış da gözü hiç bir şey görmez garipler gibi davranabilen bu köpeği bir türlü çözemedik. Onun gerçek bir dahi mi, yoksa deli mi olduğuna kimseler karar veremedi uzun süre. Normale yakın zamanlarında, bütün çocuklarla ve Rana'yla arasının iyi olmasına rağmen yine de sadece bana gerçek bir sevgi beslediğini düşündüm ben hep, uzaktan onu izledikçe... Çünkü bu hayvanın geçmişinde bir büyük travma, genetik kodlarında da bir anormallik olduğunu anlamam uzun sürmedi ne de olsa.

Ne de olsa ben, "Köpeklere Fısıldayan Adam" değilmiyim?... Yanılmamışım.

* * *

Yine Çakıl'ın köyde olduğu bir gün, sahil boyu birlikte yürüyerek plaja gitme fikrimiz doğdu nerden doğduysa?... Onu alıp yürüdük uzun uzun... Bu Allahım manyağı 3 aydır çişini tutarmış meğersem, plaja varana kadar toplamda 11 kez çiş yapıp, 7 kez ağaçlara bölgesini işaretledi geri zekalı, sanki bir bölgesi varmış gibi?...

- Ulan oğlum? Bu kadar işareti, abartıp, Afrika'daki yırtıcı avcılar bile koymuyorlar? Savanlardaki aslanlar bile senin kadar abaza değil yaa?

Fakat Çakıl idam fermanını, hovardalık yada gönül ilişkileri yüzünden imzalamadı ama? En normal ve mutlu olduğu saatlerde o gün, kendisiyle kumsalda oynayan çocuklardan, benim kızımı ısırarak yaptı bunu. Bu olayın kızgınlığından peşi sıra kendisini biraz dövdüm ben. Kontrolsüz bir anımdı. Üzüldüm sonra. Fakat köpeğimizde gayet kontrolsüzmüş, bunu bilmeme rağmen; tam o anlardı, tuttu, birde beni de ısırdı kolumdan.

Bu dünyada kendi köpekleri tarafından defalarca ısırılan insanlar, sadece bizim evde yaşar. Baktık ki, bizi ısırdıkça ısırası geliyor bu manyağın, sonrasında Çakıl barınağa geri döndü. Kapısına şöyle bir ibare astılar: "Hayırsız Evlat Çakıl"

* * *

(Bir yıl önce)

3 günlük bir seminer için Yalova'daydım. İlk gün, Giresun'dan buralara yıllar önce gurbete gelmiş olan Yazar dostum Ali ile buluşup çok güzel gonuşuklar ettikten sonra o akşam ayrılıp otelime yerleştim. Derken sayılı gün tez bitermiş, Sağlık Bakanlığının kendi konumuzla alakalı 3 günlük seminerinden sonra da otelden ayrıldım. Şu anda öykünün en başında belirtilen o kara güne geri dönüyoruz.

Yalova'daki bir turizm firmasından uçak bileti almıştım, dönüş için... Ayrıca beni, Yalova'dan Sabiha Gökçen'e ulaştıracak ayrı bir şirketten de otobüs bileti... Kentin otogarındayım şu anda. O sabah uyanır uyanmaz aklıma düşen rüyanın da hala etkisinde... Hava güneşli. Otururken sıkıldım biraz. Bilenler bilir, Yalova Otogarı şehrin epey dışında, bir kara yolunun kenarında ve ücra bir yerdedir. Yan tarafa doğru çayırlar ve bahçeler vardır. "Biraz dolaşırsam epey zaman geçer" dediydim kendi kendime. Demez olaymışım. Otobüsün gelmesine 20 dakika kala bu boş arazide başı boş gezerken biranda ve aniden bir azgın köpek düştü birden bire peşime!... Allahtan temkinli adamım, sağlam adamım; "yolda rahatlık olsun diye" eşofman vardı üzerimde. Ben bu avantajı kullandım. Köpeğe fark attım. Sonrada, az önce oralarda saf saf gezinirken, can havliyle otogara zor attım kendimi. Halk, benden yana davrandı. Köpeği kovaladı. Kimi iyi kalpli teyzeler, ayaklarındaki ayakkabı-terlik ne varsa onu attılar bunun peşine. Otogar esnafı su-kolonya yetiştirdi bana. "El memleketlerinde az daha postu deldiriyorduk" dedim ben kendi kendime. Fakat bilemezsin, belki köpekte haklıdır?... Kim bilir belki de bu hayvan oğlu hayvanın “işaretli bölgelerine” girmişizdir.

Ardından, o anlar içinde "Yoksa rüyalar gerçek mi oluyor!" korkusuyla otobüs geldi, otobüse bindik. Birazı arabalı vapurla olmak üzere epeyce süren bir yolculuktan sonrada İstanbul'a geldik. Ben Sabiha Gökçen'den içeri adımımı atar atmaz Tanrıya şükrettim. İlk iş olarak gittim bir büfeden bir pet şişe su aldım. Bir diklemeye içtim litrelik suyu..

Son yudumuydu... Boğazımda kaldı su!

Arkamdan sırtıma vurulduğu anda tanıdım ben o sesi;

-Naaaber laan?...

Hani bu dünyada bütün olumsuzlukları yüklenmeyi hak eden gudubet tipler vardır ya?... Hani baksa, baktığı uçağı düşürecek tipler? "Maşallah" dediği ineği sütten kesecek olanlar... Plajda hava 40 derece ve günlük güneşlikken, o geldikten sonra kara bulutların çöküp ardından havanın tekrar açması için "40 Kel saymaya" varacak totemlere sebep bir adam... O derece yaani? Nefesim kesilmişken;

-Öh hööööö!...Öhhö öhhö öhhö... İyi, iyi Kaan... Sen miydin?

Diyebildim.

Sanki bu çok normal bir durumdur ya?... Sanki ben bütün uçuşlarımı Kaan'la yapıyorum ya? Onsuz olamaz böyle bir şey!.. Aldığım cevap hepten kıl etti beni... O an anladım zaten başımıza daha kötü şeyler gelebileceğini;

- Benim tabii lan manyak!... Başka kim olabilir ki?

(Tabi tabi... Başka kim olabilir ki?)

- Bunda da bir hayır vardı demek ki? Allahın inayetiyle aha da bineceğimiz bu uçağı düşüreceğimiz de varmış kaderde desene? Gördün mü sen şu bendeki şansa?

Dedim, ben hafifçe... Kaan kulaklarında sorun olmasına, gazı "goz" anlamasına rağmen bunu duymuş, sordu bana... "Yok bir şey" dedim... Az sonra beraber uçağa geçtik.

* * *

Aslında Kaan, bu çok bilindik gudubetlik durumu hariç çok iyi uşaktır. Benim iyi arkadaşımdır. Çocukluk arkadaşımdır. Kalenderdir, ekmeği yenir. Fakat bizim ahalide böyle tanınıyor ne yazık ki? Benim yaşıma yakın bir yaşa erişmesine rağmen halendir evlenememiş olması, belki bir ölçü olabilir onun bu özel durumuna... Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın.

Fakaaaat, bütün bu bilgiler ışığında ve tabi gayet de normaldir ki, uçuş başlamadı.

Az sonra kaptan pilotumuzun, o şehirlerarası terminallerdeki yemek molalarındaki spikerlere benzeyen şu anonsu duyuldu;

- Sayın yolcularımııız, (bunu da ben ekledim) -Ve pek tabii ki Gudubet Kaan Bey,- uçağımıza hoş geldinizzz. Uçağımız şu anda pist başında olup, uçuş izni beklemektedirrr. Kuleden aldığımız hava tahmin raporlarına göre varacağımız güzergahta fırtınalı bir hava var olduğu, bilgimiz dahilindedir. Lütfen kemerleriniz bağlı olarak beklemeyi sürdürünüzzz. Tahmini bekleme süremiz 30 dakikadır. Sabrın sonu selamettir, başa gelen çekilir... (Bu da iç sesimden gelen bir ek;) -Kaan gudubetinin uçağımızda olmasına rağmen- Sizleri sevdiklerinize kavuşturmayı amaç edinmiş Tikasus Hava Yolları iyi uçuşlar dilerrr... Takur-tukur-cıksss! (Telsizin kapanma sesi)

Yarım saat geçti… Şimdi nihayet göklerdeyiz. Fakat bizi bulan; bir fırtına, bir kıyamet bir boran!... Uçak fezada, sanki dalgaların üzerindeki fındık kabuğu misali bir teknenin hali gibi savrulup duruyor. Fakat Allah razı olsun, kaptanımız çok ehil pilot. Bizi (Kaan'ın varlığına rağmen) çeşitli atraksiyonlar ve manevralarla sağ salim kentimizin üzerine kadar ulaştırmayı başarıyor. Gece uçuşu olduğu için ben tam da; "Anaam, Giresun'un ışıkları hemen aşağımızda ve de ne gadar da güzel, ışıl ışıl... Aha, bizim Ada (Aretias) bile göründü bütün güzelliğiyle Karadeniz'in ortasında, Şehr-i Cananımın kıyısında… Allahım sana şükürler olsun." Diyordum kiii!

Bir kütürtüdür koptu uçağın gövdesinde. (Nasıl kopmasın, uçakta Kaan var!) Sanki başka bir uçak o an geldi de bize çarptı! Gerçi çarpması da gayet doğaldır. Çünkü Kaan halendir bizimle ve biz bu kadar yolcunun hayatını düşünüp onu denize atmakta çok geç kaldık!

Baktım ki; büyük bağırışlar, çığırışlar, "Allahım 200 kişilik bir yolcu grubuyla sana geliyoruzz!" nidaları, sesleri ve dualar eşliğinde uçak yan yatarken, üç sıra önümde oturmakta olan bizim Kaan'dan başka sesler çıkıyor;

(Sanki içinde bulunduğumuz mevcut durum bir oyunmuş gibi?... Sanki, çocukluğunda mahalle arasında parkta, heyecanla bir salıncakla sallanırmış gibi?...)

- Yih huuuuuuuuuuu! Oleeey!

Yüce Allahım... Bir insan nasıl bu kadar gudubet ve bu derece bir manyak olabilir ki? Bu inişi sağ salim gerçekleştirebilirsek; "Çakıl, razıyım. Gel tekrar, ısır beni!"

Nihayetinde, usta kaptan pilotumuzun havadaki bütün tehlikelerden bizi kurtararak yaptığı büyük mücadele eşliğinde az sonra piste indik. Bu zor inişte 4-5 bayan yolcu baygınlık geçirdi. Hastaları koridora yatırıp, ayaklarını koltuklara kaldırdık doktor kılıklı uzun saçlı bir amcayla. Ömrümde ilk defa piste değen tekerleklerden sonra, bütün uçak yolcularınca kahraman bir pilotun ve yaptırdığı akıl almaz inişin alkışlandığını gördüm. Sonradan öğrendik ki; bu yüzyılın Karadeniz üzerindeki en büyük fırtınasına yakalanmışız meğerse biz!... Uçağı havadayken görmüşler Giresun'da inişte… Demelerine göre; "Şeltoks yutan serfoş sinek gibi" bişiiymiş, bizim uçak havada?

Bavullarımızı alıp hava alanından çıktık... Baktık ki, dışarıda ayakta bile durulmuyor fırtınadan. Giresun’da asırlık çınar ağaçları devrilmiş tam da o saatlerde.

Önden Kaan çıktıydı... Zaten denge sorunu vardı bu dengesizin ezelden beri... Yere kapaklandı.

Ben güldüm..

Sonuçta; dün gece Yalova'da rüyamda gördüğüm bütün olaylar gerçek oldu... Bir tek; bir uçağın, kuduruk bir köpeğin başına düşmesi hariç?

Ama yanınızda Kaan olacaksa?... Allah göstermesin, bir gün mutlaka, o da mümkün.

Ama, aman!... Olmasın.



- SON -