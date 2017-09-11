GÜLER MİSİN?... AĞLAR MISIN?...

Bülent Ertekin

Sağlık ordusunun tüm personeli oldukça zor şartlar altında kutsal bir görevi ifa ediyor. Bu görevi yaparken maalesef ki; hemen hemen her daim gereken

NEZAKETİ,

KİBARLIĞI,

SAYGIYI,

kısaca hizmetinin karşılığını hiçbir şekilde alamamaktadır.

Bir TEŞEKKÜR EDERİM,

SAĞOLUN, DOKTOR HANIMEFENDİ,

ALLAH RAZI OLSUN, DOKTOR BEY,

Allah razı olsun, Allah tuttuğunuzu altın etsin kelimeler artık pek nadir. Maalesef son zamanlarda en çok duymak istediğimiz en önemli ve doping tesiri yapacak tek söz. TEŞEKKÜR EDERİM/Z.

Ne hikmetse,

Eline sopayı alan acili basıyor,

Eline tabancayı olan doktora sıkıyor,

Eline bıçağı alan hemşirenin peşinde koşuyor.

Kısmende olsa daha önceki yazılarımızın birisinde ACİL ve HASTANE KORİDORLARINDAKİ saldırıları önlemenin çarelerini şahsi kanaatim olarak yazmış idim..

Bugün daha önce seri halinde yazdığımız,

DOKTOR GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM...NE YAPABİLİRİM...(!)

yazı dizisinin devamı ile solan yüzlerimizi, kararan çehrelerimizi, yaşanan birebir gerçek olaylar ile TEBESSÜM ETTİRMEK istiyorum.

Hadi bakalım.

Biraz stresten uzak, gülmeye ne dersiniz?

EKG İSTASYONU..

Bugün Tire Derebaşı köyünde gülermisin, ağlarmısın dedirten cinsten bir olay yaşandı.Tire Derebaşı Köyünde oturan ve iddiaya göre ruhsal sorunları olan İsmail H. Yaklaşık İki günde bir göğüs ağrısı şikayeti ile 112 yi arayarak yardım isterken bugün yine aynı şikayetle 112 ye ihbarda bulundu. Çağrıya cevap veren 112 köyde vatandaşın EKG sini çektikten sonra herhangi bir anormal durum olmamasına rağmen olası bir duruma karşı vatandaşı hastaneye götürmek istedi.Vatandaş ise hastaneye gitmeyi reddederek her zamanki gibi 112 yi geri gönderdi.112 nin gitmesinin ardından göğsündeki elektrotları çıkaran vatandaş ise bunları traktörüne aksesuar malzemesi yaptığı ortaya çıktı. 112 her gidişinde vatandaşın göğsüne 4 elektrot bağlıyor.Traktördeki elektrotlara bakılırsa 112, Derebaşı köyüne istasyon kuracağa benziyor.

Lütfen gerekmedikçe 112 ye ihbarda bulunmayalım.Bir gün gerçekten size de lazım olabilir.

Tire 112 Acil görevlisi Mesut ŞAŞMAZ (Teşekkürler Mesut ŞAŞMAZ kardeşim yenilerini bekliyoruz.)

KIBLEYİ ARIYORUM EVLÂDIM..

Genel cerrahi servisinde stj dr olarak vazife ifa ediyorum. Bir hacı dayı geldi. Rektal muayene yapılacak.

-Amca sen geç şöyle paravanın arkasına pantolununu indir. Secde eder gibi yat, hazır olunca seslen. dedik.

Amca geçti. Bir dakika oldu ses yok, iki dakika oldu " Lan Allah Allah bir bakalım dedik. Bir baktık amca hala ayakta,

-Hayırdır amca ne duruyorsun böyle. dedim

Amca,

-Kıbleyi arıyorum evladım. dedi.

Denizli 112 Acil Servisi’nin internet sitesinin, “Biz Bize” kısmında yayınlanan birbirinden ilginç ve komik telsiz görüşmeleri.

TÜYLERİNİ YOLARIM.

Denizli 112’nin ilk kuruluş yılları. Telsiz konuşmaları, ambulans çıkışları, Komuta Kontrol Merkezi (KKM), her şey yeni yeni standarda giriyor. Müdür yardımcısının il dışında olduğu dönem. Seyrettiği bir filmden etkilenen ambulans şoförü telsizden, ‘450 istasyonda’ demek yerine ‘Kartal yuvaya döndü’ der. O sırada Denizli il sınırlarına giren ve telsizi dinleyen müdür yardımcısı şu anonsu yapar, ‘Gelirsem o kartalın tüylerini yolarım!’

DİL SÜRÇMESİ.

Komplikasyonlu doğum vakasına giden ekip hastayı alır, hastaneye çıkış anonsu geçerken dili sürçer. ‘Merkez, 7 yaşında 23 aylık gebe aldık, hastaneye çıkış yaptık.’

İLAÇTAN DEĞİL KOŞMAKTAN ÖLECEK!...

Yirmi yaşlarında bir erkek, KKM’yi arayarak intihar amaçlı 7-8 adet ağrı kesici içtiğini, ancak şimdi pişman olduğunu, ölmek istemediğini ifade eder. KKM, alınan dozun öldürücü olmadığını, tedbir amaçlı kendisine ambulans gönderileceğini söyler. Şahsın yalnız olduğu ve genel durumu da iyi olduğu için yola çıkması istenir. Şahıs birinci kavşakta bekleyeceğini söyler. Ambulans olay yerine hareket eder. Bu arada şahıs sabırsızlanıp, 2. kavşağa doğru yürür. 1. kavşakta bekleneceği ihbarını alan ekip, 2. kavşaktan şahsın yanından hızla geçer gider. Şahıs ambulansın peşinden koşar, bu arada KKM’yi arayıp ambulansın geçtiğini bildirir. KKM ekibi, bu defa ambulansı 2. kavşağa yönlendirir. Ekip, 2. kavşağa hareket eder. Ancak bu arada şahıs da durmayıp, 1. kavşağa doğru koşmaktadır. Ambulans yine hızla yanından geçer gider.

Şahıs yine peşinden koşar, yine KKM’yi arar, ekip yine 1. kavşağa yönlendirilir, şahıs yine ters istikamete koşar. En sonunda ekip şu anonsu geçer. ‘Merkez, 2 kavşak arasında peşimizden koşup duran biri var, hasta bu koşan kişi midir?’ KKM, ‘Doğrudur ekip! Vatandaş ağrı kesiciden değil de ambulans peşinde koşmaktan ölecek. Yakalayın da hastaneye götürün’ der.

KET, PET OLUNCA...

KKM’de yeni çalışmaya başlayan hemşirelerden birisi bir gün telefonu açar. Karşısına müdür yardımcısı çıkar. Müdür yardımcısı, ‘Hemen bana bir KET yollayın’ der. Hemşire biraz da müdür yardımcısının sesinden korkarak, KET’i, ped olarak algılayıp, ekiplere müdür yardımcısına ped götürmelerini söyler. Bir süre sonra gerçek ortaya çıkınca da hemşire, müdür yardımcısının gözüne görünmemek için izne ayrılmaya karar verir.

DOĞRU ADRES, DOĞRU HASTA!...

KKM, “160, Yenişehir Sitesi D Blok’a çıkış yapın” diye anons geçer. Ekip olay yerinden telsiz anonsu geçer, “Merkez, bu sitede D Blok yok, en son C Blok var.” KKM, doğru bloğu öğrenir, “160, en son blok, 7. katta 70 yaşlarında bayan hasta” der. Ekip, “Merkez, şu anda 5. kattayız. Bu blokların hepsi 5 katlı. 7. kat yok!” der. KKM, doğru katı da bulur. Ekibi yönlendirir. Ekip anons eder, “Merkez, hasta 30 yaşlarında erkek. Hemen bana bir KET yollayın.”

Bugunlükte bu kadar. Lütfen daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi bu tür komik olayları birebir yaşadınız ise mail adresime gönderirseniz çok memnun olurum.



Selam ve dua ile..