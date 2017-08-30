GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM DOKTOR. NE YAPABİLİRİM (!) (2)

Bülent Ertekin

Bir önceki yazımızda ' GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM DOKTOR. NE YAPABİLİRİM." (!) demiş ve 112 acil operatör kumanda merkezine gelen trajedi komik olayları aynı zamanda acildeki doktor, hemşire ve diğer sağlık personelinin karşılaştığı adeta gülmekten karın kaslarınızı ağrıtacak olayları yazmış idik. Bu serinin bundan sonrada geleceğini söylemiş akabinde de çevremizdeki tüm hemşire, doktor ve tüm sağlık personellerine mesaj çekerek yaşadıkları olayları tarafıma pas etmelerini rica etmiştim. Sağolsun o trajedi komik olaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Tabii biz gelenleri beklemeden internete düşen güzel, gerçek, hepside birebir yaşanmış olayları bulup sizinle paylaşmaya devam ediyoruz.

Şimdi koltuklarınıza oturun ve gülme krizine girmeye hazır olun.

Haa bu arada 112 acil operatörünüde isterseniz aramaya hazır olun. (!).

Hadi öyleyse başlayalım mı?

BİZİM KARI İMZA ATMAYI BİLMEZ PARMAK BASSA OLURMU EVLÂD.(!)

Hastane tuvaletinin kapı arkasına temizlik şirketi çizelge yapmış her gün temizlik yapınca tarih ve imza atıyorlar. Hasta, tuvalette imza atan temizlikçiyi gördü. Bana sordu " Oğlum bu ne imzası atıyor?" diye. Bende şaka olsun diye “ Amca işediğine dair imza atıyorlar” dedim. Amca refakatçi imiş sabaha kadar imzayı doldurmuş, fakat kapı arkası olduğu için kimse görmemiş. Amca sabah kolumdan yakalayıp beni kenara çekti ”Oğlum ben imzayı attım fakat bizim karı imzada bilmez, parmak bassa olur mu? diye soruyor. Ben de olur amca dedim.

BİZİM MUHTAR İYİ ÇALIŞIYOR (!)

Köyden gelen çağrıda yaşlı biri gelininin doğum sancısının olduğunu söyler. Komuta Kontrol Merkezi’ndeki çağrı personeli yaşlı adama sorar: Gebelik suyu geldi mi? Yaşlı adamın cevabı ise "Evet bizim muhtar çok iyi çalışıyor, köyümüzün suları akıyor" şeklinde.

KODLUYORUM : ABC

Komuta Kademe Merkezi’ne gelen çağrıda yaşlı biri adres vermekte zorlanır. Personel, yaşlı adama bulunduğu adresi kodlamasını ister. Amcanın yanıtı ise: “He kızım söylüyorum işte, ABC."

TAKVİYE YAP OĞLUM (!)

Yaşlı bir amcaya yardım ediyorum elinde idrar bardağı tuvalete girdi çok az idrar yapmış, hasta beni çağırıyor ”Gel oğlum, çok az oldu bunu doktor kabul etmez. Üzerine biraz takviye yapıver" dedi. Ben de " Amca geçen birisi karısına takviye yaptırmış adama 3 aylık hamilesin raporu çıktı" dedim.

ADAM BİRAZ DUDAK PAYI BIRAKIR (!)

Aynı hastanın eşi bayanda idrarı tam doldurmuş, köpürtmüş ve eski başhekim Dr.Ali Rıza beyin masasına koymuş “Geldim “ demiş. Doktor bakmış bardak full dolu hastaya bağırmış “Adam biraz dudak payı bırakır” demiş.

HÜLYA AVŞAR YOK. (!)

KBB POLİKLİNİĞİNDE Eskiden kapıya asılan listeye sabah erkenden isim yazarak sıraya giriyorlardı. Kapıda ise Hüseyin amca var. Hüseyin amca, TV seyretmez şarkıcı, artist bilmez. Poliklinik sıra listesine bizim piç Hasan lakaplı bir arkadaş sabahtan ne kadar yerli, yabancı şarkıcı, artist var hepsinin ismini yazmış. Hüseyin amca kalabalıkta bağırarak isim okuyor:

Hülya AVŞAR.. YOK.

YILDIZ TİLBE... YOK.

FULYA SANÇEES... YOK. ulan nerde bu hastalar. " Bu ne biçim isim" diyor hastalar, birbirinin yüzüne bakıyor. Acaba Polatlı’da Hülya AVŞAR isminde birimi var diye birbirlerine bakıyorlar. O sırada doktor uyanmış “gel içeriye seninle dalga geçiyorlar” demiş.

KÖPEĞİM KOMŞUMU ISIRDI.(!)

Zeliha Taş yaşadığı bir komik olayı işe şöyle aktarıyor:

"Bir kadın, 'Köpeğim komşumu ısırdı, acele ambulans gönderin' diye aradı. Biz verilen adrese derhal intikal ettik. Kapıyı çaldık ve köpek tarafından ısırılan komşunun nerede olduğunu sorduk. Bizi arayan kadın: "Isırılan kadın nerede bilmiyorum, ben köpeğim için aradım, gerçi aşısı falan tam ama siz yine de bir bakın' cevabını verdi. Hepimiz şok olmuştuk.

DERECEYİ KOLTUĞUNUN ALTINA KOY (!)

Hemşire serviste yatan hastaya dereceyi vermiş “Bunu koltuğunun altına koy” demiş

Hasta dereceyi oturduğu koltuğun altına koymuş.

CHEK UP LAZIM (!)

Yine hastanede çalışırken yaşlı bir bayan gelmiş masama vuruyor ve bağırıyor oğlum bana ÇEK YAT lazım” Teyzecim ya İSTİKBALE git, ya da BELLONA’YA git dedim. Meğer teyzem “CHEK UP “ yaptıracakmış.

300 ADET KANEPE SİPARİŞİ VER (!)

Yeni hastane açılışı için başhekim müdürüne ikram için 300 tane kanepe (pasta) siparişi ver demiş. Müdür 300 adet çek yat (kanepe) siparişi vermiş.

BEN ORALET DEĞİL ÇAY İSTEDİM (!)

Hastane tuvaleti karşısında çay ocağımız vardı herkes plastik bardakla çay alıyordu. Servisin üzerine boş bardağı bıraktım, arkadaş çay doldursun diye bekliyorum. O sırada bir hasta bir şeyler sormak için çağırdı. Ben konuşurken tuvaletten çıkan hasta işediği idrar bardağını rafa bırakmış çaycıya bağırdım " ben oralet değil çay istedim" diye. O sırada hasta bardak benim dedi yoksa yanlışlıkla içecektik.

Rabbim yüzünüzü hep böyle güldürsün.

Bitmedi. Gülmeye, güldürmeye birazda düşünmeye ve düşündürmeye bir sonraki yazımızda DEVAM EDECEĞİZ.

Selam ve dua ile...