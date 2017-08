GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM DOKTOR. NE YAPABİLİRİM.(!)

Bülent Ertekin

Buda nereden çıktı Bülent bey? dediğinizi duyar gibi oluyorum. Zira aşağıda okuyacaklarınızın aslında başlık olarak attığım yazıdan geri kalır yanı yok. Zira, okuyunca sizde benim gibi gülme krizine girecek ve kendinizi acile atacaksınız. Tıpkı aşağıda karikatürize ettiğim gibi. Tabii ki iş acile gitmekle kalmayacak sorulan ilk soruya cevap vereceksiniz.

DOKTOR: Neyiniz var Bülent Bey?

HASTA: İnternette acilde ve 112 servisine müracaat edenlerin yazılarını okudum. Hahhahaaaaaa gülmekten hahhhaaaaa öleceğim doktor bey. Ne olur ne yapcağımı söyleyin. Hahhhaaa hahhhaaaa

DOKTOR : ???????????

Bu tabii ki benim hayal dünyamda kurduğum bir film, bir fantazi idi. Oysa öyle zamanlar olur ki gecenin bir yarısı sokağı değil, adeta göğü yaran bir cankurtaran sesi ile uyanırsınız. Biraz ürkmüş, birazda korkumuşsunuzdur. Gayri ihtiyari ağzınızdan Rabbim ( c.c) şuan bu ambulansta kim var ise ona şifa nasip et, sağlık afiyet ver, yakınlarına da sabır ve güç ihsan eyle dersiniz. Bir duadır, bir niyazdır. Zira imanımızın gereği, kendimizin nasıl ve ne şekilde olmasını istiyorsak; mümin ve mümine kardeşlerimiz için aynısını, aynı şeyleri, aynı duyguları beslememiz gerekir. Şayet bunu böyle yaparsak yani kendimiz için istediğimizi, diğer mümin kardeşlerimiz için istediğimizde GERÇEK,HAKİKİ MÜMİN OLUNACAKTIR diyor yüce kitabımız. Günümüzdeki dile ile yazarsak buna EMPATİ YAPMAK diyebiliriz.

Yanık, acı acı sireni ile

AÇILIN YOL VERİN,

KENARA ÇEKİL KARDEŞİM,

ARAÇLARINIZI SAĞA ÇEKİN diyen ambulansın içinde, bırakın saniyeleri, sanisiyeler ile adeta yarış yapan diğer deyimi İLE CAN DERDİNDE OLAN CANANLAR var. Oysa kimi kendini bilmezler göbeğini kaşıya kaşıya araç içinde üç maymunu oynuyor.

GÖRMÜYOR (!)

DUYMUYOR (!)

KONUŞMUYOR (!)

112 acilde çalışan personel hiç görmediği, hiçbir kan bağı, akrabası, kardeşi, canı olmadığı halde büyük bir dikkat, telaş ve heyecan içerisinde CAN DERDİNDE olduğu o tanımadığı insanı her türlü zor şartlar altında en yakın bir hastaneye götürme telaş ve stresi içerisinde.

Tabiiki bu telaş içerisinde bizimde yüzümüzü güldüren hatta nerede ise gülmekten kırılacak noktaya getiren olaylar oluyor.

112 ACİL MERKEZ OPERATÖRÜ

AMBÜLANS VE İÇİNDEKİ PERSONEL

ACİL

HEMŞİRE

DOKTOR

VATANDAŞ

Şimdi bunları bir kenara koyun. Zira bu altılılı gurup içerisinde gülmekten ağlayacak duruma getirecek olayları okuyacaksınız.

Olay ve kahramanları işte bu altıgen içerisinde geçiyor.

Yazılanları okuyunca

GÜZEL ÜLKEMİN

SAF VE MASUM İNSANLARI

diyecek bir kez daha bu millet ile hem gurur duyacak hemde

EĞİTİM OLARAK ÇOK AMA ÇOK AÇIĞIMIZ VAR.

EĞİTİM ŞART diyeceksiniz.

Gelin biraz gülelim.

Ne dersiniz?

Bitlis Devlet Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Dr. Ersin Uçan, AA muhabirine anlatıyor.

Bir akşam köyden 2 minibüs hastanenin acil servisi önüne geldi. 'Acil koşun hastamız ölüyor' diye bizi çağırdılar. Gittik baktık ön minibüste hasta yok, arka minibüs dediler. O minibüste de hasta yoktu. Hastayı köyde unutmuşlar. Böyle olaylarla karşılaştığımız oluyor."

TELEFONUMU YENI ALDIM VEREMEM.

Santral Görevlisi - Beyefendi Ambulansımız adrese ulaşamaz ise sizi aramamız gerekebilir telefonunuzu verir misiniz?

Hasta yakını - Telefonumu yeni aldım sana verirsem ben neyle konuşacam...

KEMER BELDESİ KARIŞIR KİRİŞ OLUR.

Hemşire Niymet Hazar’ın anısı: "Kemer Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaya, önce girişe gidip orada hasta kaydını yapması gerektiğini belirttik. Hasta uzun zaman geçtikten sonra gelip, ’Kiriş’e gidip geldim, şimdi hasta kaydını nasıl yapacağım’ dedi. O sıra herkes birbirine bakıp, ’bu hastayı Kiriş’e kim gönderdi’ derken, yanlış anlaşılma olduğu, hastanın giriş yerine Kemer’in beldesi Kiriş’e gittiği anlaşıldı."

YOLDA B...K VAR

Günlük güneşlik bir yaz günü Aksaray Yolu 40. Kmden otobüs kazası ihbarı alan merkez bölgeye 3 ambulansı aynı anda sevk eder.

Bölgeye enyakın olan ekip doğal olarak diğerlerinden daha önde seyir halinde iken 20. km tavuk gübresi taşıyan bir kamyonun kaza yaptığını. Kamyondaki gübrelerin yola dağıldığını ve zeminin trafik akışına müsait olmadığını kayganlaştığını görüp arkadan gelen ekipleri uyarmak ister.

Telsiz görüşmeleri:

- Cumhuriyet :ambulansdan merkeze ve diğer yoldaki ekipler 20. Km de ekiplerimiz dikkatli olsun yol kaygan

-Merkez: Cumhuriyet ambulans yolda ne var anlaşılmadı

-Merkez: yol kaygan ekiplerimiz dikkatli olsun

-Cumhuriyet: ambulans yolda ne var anlaşılmadı

-Merkez:yolda b.k var, boo... Dr. B.A.

KOCANIZ ERKEK Mİ?

Kumanda komuta merkezinde çalışan Zeliha TAŞ "Kocam çok kötü durumda, kalp krizi geçirdi, bir an önce gelin" diye panik halinde telefon açan bir hasta yakınının heyecanına ortak olmuş ve şöyle sormuş

"Kocanız erkek miydi?"

GÖZ MUAYENESİNDE BASUR TEŞHİSİ

Hastanın biri göz muayenesi için doktora gider

- Doktor: Anlat bakalım derdini

- Hasta: Biraz bulanık görüyorum

Muayene sonrası hastanın gözlerinde renksizliği ve göz bebeklerindeki küçülmeyi gören doktor sorar:

- Basurun var mı?

Hasta: Hem de bu sıra çok azmış doktor.

Teşhis sonrası hasta arkadaşına olayı anlatıyor: “Bu kadar iyi doktor görmedim. Gözüme bakıp kıçımdaki basuru anladı.

Gördüğümüz gibi bir taraftan ömrümüzden ömür alan sitres dolu bir iş , diğer taraftan hastayı iyileştirmek için verilen canhıraş bir gayret ve neticesinde mutlu bir son. Diğer taraftan yukarıda da okuduğunuz gibi gülmekten karnınızın ağrıyacak duruma gelecek kadar güldüren komik mi komik olaylar.

Rabbim sağlık sektörünün her biriminde çalışan kardeşlerimize büyüklerimize;

SAĞLIK

AFİYET

GÜÇ

KUVVET

ENERJİ

SABIR

HOŞGÖRÜ

versin.

Rabbim (c.c) onları her türlü

KAZADAN

BELADAN

KÖTÜLERDEN

KÖTÜLÜKLERDEN

ŞERDEN

ŞER ODAKLARINDAN

SAPIKLARDAN

MANYAKLARDAN

KANYAKCI VE BALİCİLERDEN

korusun.

Amin

Amin

Amin

İYİ Kİ VARSINIZ.

Selam ve dua ile..

NOT: Sağlıkçı abi ve kardeşlerimden yukarıda okuduğunuz gibi kimi güldüren, kimi düşündüren bizzat birebir yaşadığınız olaylar var ise ertekin-1965@hotmail.com adresime gönderirseniz çok memnun olurum.