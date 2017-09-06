GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM DOKTOR...NE YAPMALIYIM....

Bülent Ertekin

Başladık bir kere, durmak yok.

Tüm sağlık personeline bu kadar hummalı çalışma içerisinde; sabırla, inançla insanımıza özelliklede hastalarımıza hizmette kusur etmedikleri için şahsım ve ailem adına teşekkür ederim. Sağlık sektöründe çalışmak gerçektende yay gibi bir sinir, ok gibi bir moral ve motivasyonu gerektirir.

112 acil kumanda kontrol merkezindeki yaşanan gerçek hadiseleri okuyup eşiminde yaşadıklarını görünce " bunları yazmak zaruri oldu" demiş ve

GÜLMEKTEN ÖLECEĞİM DOKTOR. NE YAPABİLİRİM (!)

diye yaşanan hadiseleri yazmış idik. Gerçektende okuyucularımızdan güzel, müspet ve teşvik edici yazılar gelince ikincisinide yazdık. İkincisinede tıpkı birincide olduğu gibi büyük teveccüh gösterildi. Şimdi sırada üçüncüsünde. Eminim buda diğer yazılarımız kadar teveccüh bulacaktır. Şimdi gelin birebir yaşanılan olayları okuyalım. Bugün okuyacaklarınız ise çoğunlukla doktor hanımefendi ve beyefendilerin aktardıkları. Emin olun okurken gene gülmekten kırılacaksınız.

Hadi başlayalım öyle ise.

YİNE PROSTAT

Hasta üroloji doktoruna prostat muayenesi olmuş prostata arkadan “makattan “ parmakla muayene ediliyor. Hasta muayene olmuş, fakat iş yerinden sevk almamış.

Doktor sormuş " sevk aldın mı?"

Hasta cevap vermiş “Accucuk" Yani " Sevki aldın mı?" sorusunu zevk aldın mı olarak algılamış.

SİGARA İÇİNCE ÖKSÜRMEYE BAŞLIYOR (!)

Bir adam 2 yaşındaki çocuğuyla acile gelir.

- Nesi var çocuğunuzun beyefendi?

- Çocuğun yanında sigara içince aşırı öksürmeye başlıyor.

ŞEKER HASTASI

Kantinden helva alan hasta bahçede banklarda otururken yanında bulunan hastaya " al gardaşlık sende ye" diye helva ikram eder. Hasta cevap verir " Sağol bendede şeker var" der. Hasta cevap verir " Olsun kardeşim, helvayı beraber yiyelim arkasındanda şekeri yeriz der.” Adam şeker hastasıymış.

DİYETLER

Diyet yapmak isteyenlerin dikkatine “eğer kollestrolünüz varsa kırk yaşına kadar kuzu eti yiyeceksiniz kırk yaşından sonra kuzunun yediği otu yiyeceksiniz.

Şekeriniz varsa “Şeker bankın önünden dahi geçmeyeceksiniz. Diye arkadaşıma anlatırken şeker raporu çıkaran teyzem bağırdı “Ah yavrum benim şeker bankta hesabım var şimdi ne olcak? diye sordu.

ECZANE

Eczaneye giren yaşlı hasta eczacı kalfasıyla kavga ediyor. Hasta elinde reçete, kalfaya "Oğlum, ilacımı doktor yazdı neden vermiyorsun."

Kalfa cevap veriyor " Veremem amca, ben buradan senin üzerindeki ilacı görüyorum. İlacın daha bitmemiş görünüyor " diyor.

Amca " oğlum o zaman bir bardak su verebilir misin" diyor. Kalfa suyu veriyor amca cebinden bir tane kalan hapını yutuyor ve kalfaya bağırıyor. " Hadi sıkıysa şimdi gör" diyor.

KOCASININ ADI RAHİM MİŞ.

Halk Sağlığı hocası öğrencilerine, taşrada başına gelenleri anlatır:

"Köyde hasta bir kadına, ilaç vermemiz gerekti. 'Bunu her gün rahmin ağzına koy' dedim. Sonra kontrole geldi. 'Doktor Hanım bunu Rahim'in ağzına koyunca ağzı köpürüyor' dedi. Meğer kocasının adı Rahim'miş....

PEKİ ŞİŞE NEREDE?

Acile gelen bir hasta, "Banyo yapıyordum, ayağım kaydı, bir soda şişesinin üzerine düştüm" der. Doktorlar hastada kan ya da kesik izi bulamaz. Hasta utana sıkıla şişenin rektüm bölgesinde durduğunu söyler. Şişe ameliyatla çıkarılır. Acildeki personel gülmemek için kendini zor tutar.

ELEKTRİK ÇARPMADI Kİ?

Tarsus'ta bir inşaat işçisi çizmesinin içindeki kumları temizlemek için bir elektrik direğine dayanır ve çizmesini çıkarıp ayağını sallar. Onu uzaktan gören arkadaşları adamı elektrik çarptı sanıp, küreği kaptıkları gibi sağ omzuna vururlar. Adam acile, kolunda kırıklarla gider.

E HARFİ NE TARAFA BAKIYOR.

Hastaya okuma eşelinden bir harf gösterilir.

-Bu (E) harfini görebiliyor musun?

-Evet

-Uçları hangi tarafa bakıyor?

-Gebze istikametine doktor hanım!

(Hasta Gebze-Kadıköy hattında çalışan bir minibüs şoförü imiş.)

RETİNA'YI YEDEK PARÇA SANAN VEKİL.

Vallahi ben kısa konuşacam. Bana "retinan bozıık" dediler.

Yerinde değilmiş!.. Yırtılmış mı ne!

- O zaman durum ciddi demektir, Sayın Vekilim.

Bir muayene edelim bakalım ...

- Ya, doktorum, bir şey daha sorabilir miyim?

- Tabii ki.

- Ya, bu "retina" dedikleri şey olmazsa olmaz mı?

NASIL IKINAYIM.

Bir hastaya Doppler US yapılmaktadır.

Doktor:

- Lütfen tuvaletinizi yapar gibi ıkınır mısınız?

- Büyük tuvalet gibi mi yoksa küçük tuvalet gibi mi doktor bey?

ARREST'İ ABDEST OLARAK OKUYAN HASTA

Hasta MR odasındaki Arrest yani kalp durması esnasında basılması gereken tuşa basınca doktorlar telaşla odaya girer…

Ne oldu beyefendi?.. Ne şikayetiniz mi var?

- Şey... Şikayet değil de...

- Nedir amcacığım. Bir şikayetin yok mu yani?

- Yok, yok. Affedersiniz, küçük abdestime sıkıştım da!

- Hay Allah!.. Tamam amcam, tamam da kırmızı düğmeye

niye bastın?

- Ne bileyim, öyle yazıyordu!

- Nerede yazıyor, ne yazıyor?

- Şu kapıda.

- Ne okudun orada? Öyle bir şey yazmıyor ki!

Yaşlı adam biraz sinirleniyor.

- Yazmıyor olur mu oğlum, işte orada yazıyor; tam kapının ortasında!

-Peki ne yazıyor okur musun?

Okurum tabii: “Abdest durumunda telefonun 5 tuşuna basarak anestesiye ulaşabilirsiniz”

MEMLEKETİMİZE SAHİP ÇIKALIM

Göz muayenesi yaptığım hastaya ışıklı tabeladan harf okutturuyorum:

- Beyefendi, sağ taraftan yukandan aşağıya doğru okur musunuz lütfen?

- Zonguldak'ın Z'si, Fransa'nın F'si, Samsun'un S'si...

Polatlı'nın P'si.

- Pardon, nerenin nesi?

- Polatlı'nın P'si.

- Hay Allah, Polatlı da nereden çıktı?! Otuz yıldır ilk defa

"P" harfini Polatlı ile kodlayanı gördüm; "P" için genellikle Paris kullanılır.

- Hocam, benum kardaşum orda imamdur da! Hem Polatlı varken Paris niye diyeceğum? Memleketumuze sahip çıkalum da!

Yüzünüzden gülücükler hiç eksik olmasın.

Bitmediiiiiii..

Selam ve dua ile.