GÜLMEYE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM. HADİ ÖYLE İSE..

Bülent Ertekin

Doktorların, hemşirelerin kısaca tüm sağlık teşkilatının ve emekçilerinin yaşadıkları sıkıntıları gündeme getiren makaleler yazmıştık. Bunlara kendimizce nasıl bir yol ve metod bulunursa bu yanlış davranışların önüne geçeriz diye de bir takım önerilerde bulunmuştuk. Daha sonraki yazılarımızda ise biraz gülelim istedik. Zira buna tüm sağlık ordusu mensuplarının ihtiyacı olduğunu düşündük. Bizzat yaşanılan olayları yazmış ve okurken bazen tebessüm ettik, bazende nerede ise göbeklerimiz gülmekten kasıldı kaldı . Çok şükür ki bu yazdıklarımızdan da çok güzel geriye dönüşler oldu. Hatta katkı sağlayan sağlıkçı kardeşlerimiz oldu. Hepsine, hepinize buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağolun, varolun.

Bugün, bir doktorun bizzat yaşadığı; gerçek, komik ve güldüren hadiseleri paylaşacağız.

O halde gelin, okumaya başlayalım.

RİZE Üniversitesi (RÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Şaban Şimşek, yaşanmış fıkra gibi sağlık olaylarını, ‘Doktorum altın kafeste’ adlı kitapta derlemiş. Prof.Dr. Şimşek, doktorların yaşadığı sıra dışı olayları ve sıkıntıları mizahi bir bakış açısı ile gündeme taşımayı amaçladığını söylediği anılarından bazılarını gelin birlikte okuyalım.

Kitapta yer alan bazı olaylar şöyle :

NE DOĞAN'I TANİRUM, NE DE YENGESİNİ

Temel ormanda odun kesiyor, bu sırada bir grup çevreci ormanda dolaşmaya çıkmış. Temel’in odun kestiğini görünce saldırıp dövüyorlar. Ağzı burnu kan içinde kalan Temel doktora gitmek için yola çıkıyor.

Dursun Temel’in bu halini görüp soruyor.

- Temel ne oldi sağa..

- Ne bileyim Dursun. Ormanda odun keseyidum. Bir grup geldi, “Aha doğanın dengesini bozan bunlar” dediler, saldırdılar bana. Halbuki ben ne Doğan’ı tanirum, ne de yengesini.

FITIK AMELİYATI İÇİN NOT.

Hastanın biri fıtık ameliyatı olacak. Anestezi verip ameliyat masasına yatırıyorlar. Hastanın fıtık ameliyatının başlaması için üzerindeki eşyalar çıkartılınca ameliyat bölgesine yapıştırılan bir not dikkat çeker: “Fıtığım sağ taraftadır. Hayırlı başarılı ameliyatlar.”

RİZEDE İLK KALP AMELİYATI İÇİN TAVSİYE

Ankara Başkent Öğretmen Evi Müdürü Servet Akarsu Rize’de ilk kez kalp ameliyatı yapacak Dr. Erol beyle sohbet ediyor.

Akarsu: Hocam siz şimdi gerçekten Rize’de kalp ameliyatı mı yapacaksınız?

Dr. Erol: Evet

Akarsu: İlk defa mı yapacaksınız ?

Dr. Erol: Evet müdürüm

Akarsu: Hasta adamı mı ameliyat edeceksiniz?

Dr. Erol: Zaten başka türlü nasıl olabilir. Dalga mı geçiyorsunuz?

Akarsu: Yok yok. Yanlış anlamayın ama. Siz Rizeliyi tanımazsınız. Yani demek istiyorum ki, bir hata yaparsınız, Rize’de bir daha ameliyat yapamazsınız. Bırakın ameliyatı, oralarda duramazsınız. Vururlar adamı.

Dr. Erol: Yaa, Servet bey maşallah. Bayağı moral verdiniz. Ne yapalım? Rize’de kalp ameliyatı yapmayalım mı?

Akarsu: Yo, yo. Allah razı olsun hocam. Başlayın başlayın da. Size bir akıl vereyim. Önce sağlam bir adamı ameliyat, edin sonra sakatlara başlarsınız.

Dr. Erol: Sağlam adamı mı?

Akarsu: Eeee, o zaman daha garantili başlamış olursunuz. Sağlam adamın ölme ihtimali daha azdır.

Bu arada kitapta bazı bakanlar ve Melih Gökçek ile ilgili ilginç muayene hikayeleri de yer aldı. Bazı örnekler şöyle:

* Ulaştırma Bakanı Yıldırım’a gözlük kırma kusuru teşhisi (Başbakanımız)

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı (Başbakanımız)muayene ediyoruz:

-Ne şikayetiniz vardı efendim?

-Sağ gözüm sulanıyor

-Ona bakacağız ancak görme yönünden bir şikayetiniz var mı?

-Bir yakın gözlüğüm var.

-Peki memnun musunuz?

-Yok ama çok çabuk kırılıyor.

Bu sırada birlikte geldiği Sağlık Bakanlığı Müsteşarı devreye giriyor:

“Sayın Bakanın sorunu kırma kusuru değil, gözlük kırma kusuru galiba.”

* Maliye Bakanı Şimşek’e 367 Kanadoğlu havası:

“Ben hastalarımda bir şeye çok önem veririm. Gözlük çerçevesinin mesleğe, makama etikete uygun olmasıdır. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le muayeneden sonra gözlük seçmeye gittik. Bakan Şimşek’in gözlük çerçevesi biraz okul çocuğu havasında idi, değiştirilmesi, ona Bakan havası verilmesi gerekiyordu. Gözlükçü bir gözlük verdi, ‘Bu olmadı’ dedim. İkinci bir gözlük verildi. ‘Sizi üzeceğim ama bu da olmadı’ dedim. Neden derseniz, bakın bu gözlük ‘367 Kanadoğlu’ havası veriyor. Fazla sert, aşırı otoriter, lüzumsuz derecede aristokrat ve de kutuplar kadar soğuk. Olur mu şimdi, yakışır mı Bakanımın şu sevimli yüzüne?” Bakan da, “Tamam hocam, bu sözlerin üstüne ne diyebiliriz?” dedi.

* Melih Gökçek’e yüzde 5 daha fazla oy aldıran gözlük !

Son yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek muayeneye geldi. Gözlük numarasını değiştirdik, gözlük seçimi için gözlükçüye gittik. Gözlükte tutucu olan Başkan yıllardır kullandığının bir benzerini istiyordu. Oysa çerçevesi kendisine hiçte Büyükşehir Belediye Başkanı havası vermiyordu. Bir gözlük verdim. Başkan bana, ‘Diğerini alsak’ dedi. Ben de ona, ‘Bu size etkili bir görüntü verecek. Tabii oylarda en az yüzde 5 fazla” dedim. ‘Tamam’ dedi.

HASTA CANLI BACAK İSTİYOR

Ortopedistler bacağını yitirmiş bir hastaya bacak takarlar, ama hasta yine de memnun değildir.. Hasta söylenip durur:

- Ben bunu kabul etmiyorum!

- Niçin?

- Ben gerçek (canlı) bacak takılacak zannetmiştim!

Doktor bir arkadaşım anlatmıştı; Bir adam on yaşlarındaki çocuğunu nefes darlığı çektiği için muayeneye getirmiş. Tetkiklerden sonra

nefes borusuna baskı yapan bir tümör tespit edilmiş. Heyet halinde çocuğun babasına durumu anlatmışlar. Adam sonuna kadar sakin sakin dinlemiş. Bizimkiler de meseleyi

anlatabildikleri için sevinmişler. Adam birden, "Yani şimdi pekmezi kaynatıp

içirsek açılmaz mı?" diye sormuş.

Bugünlükte bu kadar.

Sizden gelecekleri adeta dört gözle bekliyorum.

Hadi bakalım. Kaleme kuvvet.

Selâm ve dua ile...