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Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor

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Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor
Çocukların spor yapması için her türlü imkânı sağlamaya çalışan Altındağ Belediyesi, Altındağlı çocukların yüzme öğrenmesi için de gayret gösteriyor.

Altındağ Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gültepe Yüzme Havuzu gün içerisinde yüzlerce çocuğa kapılarını açıyor. Altındağ Belediyesi’ne bağlı gençlik merkezlerine üye çocuklar, bu tesiste eğitim alarak yüzme öğreniyor.

Bine yakın çocuk yüzme öğreniyor

Altındağ Belediyesi’ne bağlı 17 gençlik merkezinden bine yakın çocuk, yüzme öğreniyor. 4 uzman eğitimci gözetiminde yapılan yüzme derslerinde 12 çocuğa 1 eğitmen düşüyor.Altındağlı çocuklar, sürekli gözlem altında tutulurken 50’şer kişilik gruplar halinde bay ve bayan havuzlarından yararlanabiliyor.Bu yıl hizmete açılan Gültepe Yüzme Havuzu modern, temiz ve hijyenik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

“Spora önemli yatırımlar yaptık”

Altındağlı çocukların mutlaka spor yapmasını isteyen Başkan Tiryaki, Avrupa’dakiçocukların çok küçük yaşlardan itibaren sporla, yüzme ile uğraştığını hatırlattı. Başkan Tiryaki, Altındağlı çocukların spor yaparak kötü alışkanlıklardan da uzak kalacağını söyledi.

Ailelerin içi rahat

Beşikkaya Gençlik Merkezi öğrencilerinden Oğulcan Yıldız, yaklaşık 1 aydır yüzme eğitimi aldığını dile getirdi. Hiçbir dersi kaçırmadığını ve bu konuda hırslı olduğunukaydeden Oğulcan, en kısa sürede yüzmeyi tam anlamıyla öğreneceğini aktardı.

Çamlık Gençlik Merkezi’nden Batın Yıldız ise şöyle konuştu: “Buradaki ortam çok güzel. Arkadaşlarımızla bir aradayız. Hem spor yapıyoruz hem de eğleniyoruz. Bence tüm Altındağlı çocuklar buraya gelmeli. Hocalarımız hep yanımızda. Bu sayede annelerimizin ve babalarımızın gözü arkada kalmıyor.”

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