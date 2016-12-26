GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR

Güldane Kaya

Merhaba değerli okurlarım;

Dünya ne tuhaf bir yer bombalar patlatılır, insanlarımız acı çeker henüz hayatının baharında olan gencecik evlatlarımız ölür. Sabah çarşı iznine giden gariban çocuklarımız, akşamal bayraklara sarılarak memleketlerine, evlerine gönderilir. Anaların, babaların, eşlerin, evlatların yüreği yanar, hayat adeta yaşanmaz olur.Dünya durur,onlar için nede olsa ateş düştüğü yeri yakar. Tarifsiz bir hüzün. Şehitlerimizyaralılarımız, geride kalan ağlayanlarımız yanan yüreklerimiz var. Yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız güzel ülkemizi dehşet ülkesine çeviriyor. Yazık ki Birlik beraberlik dillerden düşmüyor ama düşmanlık ve nefret artıyor, ayrışıyoruz. Ülkemiz huzursuz, güvensiz, her gün yeni bir acı yeni bir korku.

Sadece görüntü vermeye çalışıyoruz ama nasıl birlik olunur üzerinde yeterince düşünmüyoruz. Şehitlerimiz acılarımız arttıkça doğal olarak soğukkanlılığımızı yitiriyoruz.

Her terör olayının ardından yüklenicisinden önce ABD nin ya da bir AB ülkesinin adını vermeye başladık, yarını göremez hale geldik.

İçimizdeki ve dışımızdaki hain unsurlara tüm batı dünyasını da ekleyerek gidiyoruz, ne yazık ki yalnızlaşıyoruz...

Batının terörle yandaş olması onlar için akılcı ve gerçekçi değil elbette tüm dünyadaki silah satıcılarını durdurmak denetlemek de kolay değildir. Dış dünyadan öncelikle batıdan destek almamız önemli ama bunun yolu onu terörün tarafı göstermek nefret odağı haline getirmek olmasa gerekiyor.

Biz batı ile son savaşımızı kurtuluş savaşı mücadelemizde verdik ve savaştan galip çıktık ama hemen arkasından batının hukuku, insan hakları ve demokratik gelişmişliğine yüzümüzü dönüp kargaşa ve hukuksuzluktan uzaklaşmaya çalıştık. Tarihsel süreç içinde neredeyse başarıyorduk ama gelişmeler bizi giderek batıdan uzaklaştırarak doğu tarafımızda cereyan eden kargaşanın içine biraz daha sürüklüyor...

İçimizde ve dışımızda topluma yönelmiş her terör odağına en sert ve kahredici karşılığı vermemiz hakkımızdır... Kimsenin öldürülmediği, bombaların patlamadığı, katliamların yaşanmadığı... Bu zor günler ancak birlik ve beraberlikle aşılır. Orduya, siyasilere, medyaya ve vatandaşa büyük görev düşüyor neyi iyi yapıyorsak onu yapalım sevgi, saygı ve etik değerlere önem verelim her gün daha yakın olalım daha uzaklaşmayalım.

Gün; birlik, bütünlük, birlikte ortak akıl üretmek günü olmalıdır... İçerideki kusur ve hatalarımızı sorgulama ve zafiyetleri gidermek günü olmalıdır.

Üst akıl denilen düşman odakları var mı bilemem ama bizim samimiyetle ortak akıl aramamız ve sağduyulu çözümler bulmamız gerekiyor. Teröre eğilmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz.

Değerli şehitlerimize Askerimize, polisimize rahmet yaralılara acil şifalar, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum…

Milletimizin başı sağ olsun...