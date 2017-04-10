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Gün boyu mahalle, dernek demeden ekibiyle gezen Yaşar, Yenimahallelilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı

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Gün boyu mahalle, dernek demeden ekibiyle gezen Yaşar, Yenimahallelilerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başka Vekili Mehmet Kartal ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte hafta sonunda vatandaşların ayağına gitti.

Cebimden harcamıyorum

Başkan Yaşar’ın ilk durağı Gayret Mahallesi oldu. 100. Yıl Sitesi’ni ziyaret eden Yaşar, sitenin yeni toplantı salonunun açılışını yaptı, site sakinlerine seslendi. 2009 yılından bugüne Yenimahalle’nin çok yol aldığını anlatan Yaşar “Bunlar nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Ne ben yaptıklarımı kendi cebimden yapıyorum, ne devleti idare edenler. Sizden gelen paraları size harcıyorum. Kendi param gibi kamu yararını gözeterek, son kuruşuna kadar hesaplı harcıyorum” dedi.

Hemşeri dernekleri birliğimiz için önemli

Yaşar’ın ikinci durağı ise göreve geldiği günden beri destek olduğu hemşeri dernekleri oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar önce Demetevler’de bulunan Kayseri Develi Dernekler Federasyonu’nu ardından Gümüşhane Musalla Vadisi ve Köyleri Derneği ile Gümüşhane Torul Yalınkavak Köyü Derneği’nde vatandaşlarla sohbet etti. Hemşeri derneklerinin önemli olduğunun altını çizen Yaşar “Bu derneklerimiz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirdiği gibi doğduğumuz topraklara ait kültürlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasında da önemli rol oynuyor. Bu nedenle hemşeri derneklerini önemsiyor ve destek oluyorum” dedi.

Ata Mahallesi’ne bir dizi müjde

Başkan Yaşar ve ekibinin son durağı ise Ata Mahallesi oldu. Ankor Düğün Salonu’nda Ata Mahallesi site yöneticileri ile bir araya gelen Yaşar, mahalle sakinlerine müjdeler verdi.

Ata Mahallesi’ne yaptıkları, devam eden çalışmaları ve yeni yapılacak projeleri anlatan Başkan Yaşar “2009’da seçildiğimde bu bölgeye seçim kampanyasına bile gelmedim. Çünkü böyle bir bölge olduğunu bile bilmiyordum. Seçimin hemen ardından bir sitenin daveti ile geldim ve gördüklerime inanamadım. Sanki Doğu’nun bir köyü gibi çocuklar çizmelerini giymiş her yer çamur, ne kaldırım var, ne yol. Şimdiki durumu anlatmaya bile gerek yok. Yollarıyla, kaldırımlarıyla, parklarıyla, YENİMEK kurs merkeziyle, sağlık ocağıyla, pazar yeriyle, semt birimiyle, karakoluyla, zabıta noktasıyla Susuz yaşanılabilir bir yer oldu. Okul ihtiyacınızı biliyorum. Sayın Valimizle görüştüm. Bu yıl ilköğretim okulunun temelini atacağız. Ata Kültür Merkezi projemiz başlıyor. Mayıs ayında temelini atacağımız bu merkez; Kütüphanesiyle, spor salonlarıyla, YENİMEK kurslarıyla sizlere hizmet edecek. Yapmamız gerek birkaç park yerimiz var onları da yapacağız. Spor Toto Genel Müdürlüğü ile de özel bir protokol imzalıyoruz. Bu bölgemize güzel bir kapalı spor kompleksini kazandıracağız” diye konuştu.

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