GÜN HESAP VERME GÜNÜDÜR…

Mutlu Mete Kaçar

Değerliokurlarım geçtiğimiz hafta;

ULUSLARARASI TÜM ENGELLİLER YAŞLILAR KİMSESİZLER FEDERASYONU OLARAK ANTALYA’NIN KEMER İLÇESİNDE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ “ENGELINIZ ENGELİMİZDİR” Etkinliğimizi kısaca SİZ DEGERLİ DOSTLARLA PAYLAŞMAK İSTEDİM.

Bu etkinliğimizi bağlı kuruluşlarımızla birlikte kutladık ve amacımız hizmetlerimize hizmet katmak. Bu gibi etkinlikler bizler için hesap verme günüdür. En iyisini daha iyisini güzelini yapmak yaşam felsefemizdir. Bu etkinliğimizde 18 vatandaşımızı akülü ve manüel araç sahibi yaparak onların sevinç ve mutluluklarına şahit olduk, anneler günü dolayısıyla yılın en fedakâr annesini seçtik.

Yılın en iyi annesine Federasyon Genel Başkan Yardımcımız Güldane kaya yılın annesi Çiğdem Bacıoğlu’na plaketini takdim ederken herkese duygu dolu anlar yaşattılar. Güldane Kaya’nın salonda bulunan tüm Annelerin Anneler gününü teker teker kutlaması ve tüm annelere gül armağan etmesi de ayrı bir renk kattı.

Yılın engelli güzeli Emine Nur Özpınar seçilirken, herkesin büyük ilgisini çeken sevimliliği ve zekâsıyla kendine herkesi hayran bırakan yılın en yakışıklısı 8 yaşındaki Efe Mutlu'muz kendisine arabası teslim edilince bu araba benim mi inanamıyorum şu an çok mutluyum diyerek herkesin yüzünde bir tebessüm bıraktı. Bu araçları bize temin eden, II. Başkanlığını yapmış olduğum Elele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu ve bu organizasyonumuzda bizleri yalnız bırakmayan Genel BaşkanıSayın Cengiz Hocazade Bşk.Yrd.Sayın Kadir Uran, kadın kolları Başkanı sayın ilknur Reiche, onursal başkanımız Sayın Adalet Günel’e diğer illerimizden ve ilçelerimizden katılan Değerli Dernek Başkanları ve kıymetli misafirlerimize çok teşekkür eder, teşekkürü borç biliriz.II Başkanlığını yapmakta olduğum oku sevvakfı başkanı İbrahim Ok’un bizlere telefon ile bağlanıp tebrik ve başarı mesajı ve göndermiş olduğu çiçekler için Sayın Başkan İbrahim ok’ ayrıca teşekkür ederim.

Bu organizasyonumuzda bizlere Ev Sahipliği yapan KEMER KAYMAKAMI Sayın MUSTAFA CİHAD FESLİHAN'A, KEMER BELEDİYE BAŞKANIMIZ Sayın MUSTAFA GÜL' e Başkan yardımcısı sayın Semih Top'a Kültür Müdürü sayın Hasan Canlı'ya ve tüm Belediye personeline, teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Ve Tabiki bu etkinliğimizde bizlerin yanında olan sunuculuğunu Alisaçicek Akyol’un yaptığı, Değerli koro şefimiz kıymetli hocam Nazım Beyaz ve Bir Saz Bir Söz Bir Nefes Koromuz Elemanlarına, Özgün müzikte usta olan sayın Mehmet Ali Yurtışığı'naFantazi müzikte bizlere destek amaçlı katılan Değerli dost Ayhan Murat'a ve KIBRIS'TAN Federasyonunuz etkinliği için katılan Rock müziğin sevilen sesi misafirlerimizin yoğun isteği üzerine 2' kez sahneye çıkan sayın Zeki Karahanoğlu ve OnurGerçeker'e Tüm ekibimize dostlarımıza, bu dostlarımızın her biri bizim Ailemizin bir ferdi Bizlerde tüm ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Yüreğinizden sevgi evlerinizden huzur eksik olmasın diyorum güzel işlerde güzel günlerde görüşmek dileğiyle…

M.METE KAÇAR

(UTEF) ULUSLARARASI TÜM ENGELLİLER YAŞLILAR KİMSESİZLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI