15 Temmuz'u Anlatan Sözler ve En Duygusal Şiirler!

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Ancak, o gün yaşananlar ve o güne tanıklık edenler tarafından bu destansı gün hiç unutulmadı. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan en önemli olaylardan biri olarak gösterilen 15 Temmuz destanı, Türkiye’nin yeni döneme girmesine ve Türkiye’nin demokrasi sınavından başarıyla geçmesiyle sonuçlanmıştır.

Son yüzyıl içinde yaşanan en mühim hadiselerden biri olan 15 Temmuz hakkında o günü anlatan ve 15 Temmuz günü şehit olanlar anısına birçok şiir ve destanda yazılmıştır.

15 Temmuz'u Anlatan En Duygusal Şiirler!

En anlamlı 15 Temmuz sözleri ve şiirleri, 15 Temmuz’un yıl dönümünde yeniden gündeme gelmiş ve o güne dair yaşananlar yeniden hatırlanmıştır. 15 Temmuz şiirleri ve 15 Temmuz’u anlatan en iyi sözleri okuyup paylaşarak o günün hatırlanmasına vesile olabilirsiniz.

15 Temmuz hain girişim sırasında hain kurşunlarla yaralanan ve kahramanca şehit olan birçok kişinin anısına, 15 Temmuz’un üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen birçok şiir, belgesel ve film yapılmıştır. Özellikle 15 Temmuz’un en unutulmaz kahramanı olan Ömer Halis Demir için yazılan şiir, okuyanların o günü tekrardan yaşamasına ve Ömer Halis Demir’i gururla yâd etmesine neden olmuştur.

15 Temmuz’un yıl dönümünde en güzel ve en anlamlı 15 Temmuz sözlerini paylaşarak, destansı günün yeniden hatırlanmasına ve gelecek kuşaklara da 15 Temmuz destanın taşınmasını sağlamak herkesin görevidir.

15 Temmuz Gününe Damgasını Vuran Sözler!

Yakın tarihimizin en unutulmaz ve en önemli olaylarından biri olan 15 Temmuz, hain darbe girişiminin yıl dönümünde, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin dört bir tarafında, çeşitli etkinliklerle anılacak. Etkinliklerde birçok farklı gösteri ve törenin düzenlenmesi beklenmektedir. Özellikle son üç yıl içinde 15 Temmuz destanını anlatmak ve gelecek nesillere bu olayı en iyi şekilde aktarmak için sayısız şiir ve söz söylenmiştir.

15 Temmuz günü yaşanan olaylar sırasında en çarpıcı ve geceye damgasını vuran sözleri ise darbe girişimine karşı mücadele eden Türk milleti söylemiştir. Türkiye çapında ülkenin pek çok farklı noktasında kutlanacak olan 15 Temmuz zaferi, milli iradenin o gün söylediği sözleri yeniden haykıracak ve tüm dünyaya Türk milletinin yenilmez olduğunu bir kez daha gösterecektir.

En güzel 15 Temmuz sözleri ve 15 Temmuz’u anlatan en güzel şiirler bu yılda tüm meydanlarda halk tarafından coşkuyla okunacak ve tüm dünyada yankılanacaktır.

15 Temmuz Sözleri ve Şiirler!

*Bayrak düşüyorsa hiçbirimiz ayakta kalamayız. Bayrak çok açık düşmanlıklar görüyorsa hiçbirimiz güvende olamayız.

* "Vurulup tertemz alnından uzanmış yatıyor.. Br hlâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

* Br memleketn saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü fade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

* Bu mllet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermşitr. 15 Temmuz geces mlli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelm, ezanımızı dindirtmeyelm.

* Bu vatana ihanet edenler, kesnlikle bir gün şamarını yer.

* Sabır, Sırat Köprüsü’ne benzer. Geçmesi zordur, ama sonu hayır, selamet ve güzelliktir.

* Herkes gönlünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da.

* 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

* Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Mlletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

* 15 Temmuzdaki o haiin kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!

* Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

*Teslim olmuş, pes etmiş, vazgeçmiş ve boyun bükmüş her idrak çözülmeye ve çökmeye mahkumdur.

* Bir çivi bir nalı, br nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da br ülkey kurtarır.

* Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

* Türk mlletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

* Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridriler. (Bakara Suresi)

* Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

* Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

* Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitleirmiz ve tüm şehtlerimizi yad ediyoruz.

* Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

*Milli namus varlığımızın teminatıdır. Çiğnenirse yok olur, çözülürse mahvoluruz. Bu nedenle herkes uyanık ve şuurlu davranmalıdır.