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TBB ve İABB Hizmet İçi Sertifika Töreni

Gündem 14.07.2019, 16:48 Tuğçe Hanım
TBB ve İABB Hizmet İçi Sertifika Töreni

Başkan Yaşar, katılımcılara sertifikalarını verdi

Türkiye Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği işbirliği ile üye belediyelerin personellerine hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. TBB Eğitim Salonlarında düzenlenen Mevzuat Bilgilendirme Toplantıları’na katılarak katılımcılara başarılar dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar, eğitimin sonunda katılımcılara sertifikalarını dağıttı.

Mevzuat bilgilerine kısa bir güncelleme

İABB üyesi belediyelerin İmar Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü personelleri mevzuat bilgilerini güncelledi. Düzenlenen eğitim programında; katılımcılara, TBB Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Azak satın alma yöntem ve süreçlerini anlatırken bir diğer salonda da TBB Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Keleş İmar Kanunu ve uygulamaları konusunda bilgiler verdi. 

Hizmet içi eğitim önemli

Eğitim alan katılımcılarla bir araya gelen Başkan Yaşar eğitim programlarının devam edeceğini müjdeledi. Yaşar, “İmar ve mali hizmetler belediyelerde en önemli birimleridir. Bu müdürlükler ekstra dikkat isteyen, hemen her hafta değişen yönetmeliklerin sıkı takibini gerektiren birimler. Sizler vatandaşın da belediyenin de haklarını korumak zorundasınız. Bu noktada bu eğitim programlarını çok önemsiyorum. İnşallah faydasını da göreceğinize inanıyorum” dedi.

Gün boyu devam eden eğitimlerin ardından Başkan Yaşar katılımcılara tek tek sertifikalarını verdi.

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