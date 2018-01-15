GÜNEYDEN TOP SESLERİ GELİYOR

Mevlüt Mürsel Uzun

Kilis’te konuşlanmakta olan Türk Silahlı Kuvvetleri Fırtına Obüs topları ve çok namlulu roketatarlarla PKK/PYD mevzilerine aralıklarla atışlarda bulunması bölgede heyecanın artmasına neden olmuştur. TSK’nin El Bab ve Carablus hareketinden sonra şimdi de hedefte Afrin’in olması Türkiye’nin kararlılığını göstermektedir.

Türkiye kendi güvenliği ve çıkarları için PYD/PKK’nın elinde bulunan Afrin’den bu çapulcuları söküp atması terörle mücadelesi bakımından son derece öneme haizdir. Özellikle teröristlerin Türkiye’ye sızmaları bu noktadan olmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında “Afrin’e ansızın girebiliriz” sözleri bir kararlılığın ifadesidir. Nitekim Elazığ’da yaptığı konuşmasında “Bir haftaya kalmaz herkes olacakları görecektir” derken Afrin’e girişin tarihini de vermiş oluyordu.

Harekata katılacak olan zırhlı birliklerimiz tüm hazırlıklarını tamamlayarak namlularını terör örgütlerine çevirmiş bulunuyor. Bu işaretin ardından PYD/PKK mevzilerine peş peşe yapılan top atışlarının sesi Reyhanlı ilçe ile Cilvegözü sınır kapısından da duyulmakta. Öyle anlaşılıyor ki hainlerin mevzilerini berhava ederek Afrin’e giriş yollarını temizlemekteler. Hafta başında toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu gündeminde görüşülecek olan bu konu giderek önem kazanmaya başlamıştır.

TSK’nin İdlib’de önemli noktalarda kurduğu gözetleme noktalarıyla birlikte harekete geçecek olan birliklerimiz Afrin’e giriş için hareket emrini beklemektedir.

Türkiye’ye karşı düşmanca oldu bittiler içinde olan ABD bölgeye Max Martin başkanlığında bir heyet göndererek PYD/PKK elebaşlarıyla bir araya gelerek bölgede bir federal Kürt bölgesi yaratmanın çabası içindedir. ABD yıllar önce Irak’ı nasıl parçalayıp Kürt Bölgesel yönetimini ortaya çıkarmışsa Suriye’yi de öyle parçalamanın gayretindedir. Pentagondan yapılan son açıklamaya göre sınırlarımızın hemen yanı başında 30 bin kişilik bir terör örgütü ordusu kuracağını açıklaması bardağı taşıran son damla olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet bu konuda nasıl bir tutum takınacağı MGK’nun toplantısından sonra ortaya çıkacaktır. Bütün bu gelişmelerden sonra ABD’yi dost ve müttefik olarak görmenin saflık olacağını kabul etmemiz gerekir. ABD’nin ülkemizde ne kadar üs ve tesisi varsa NATO’nun karşı çıkması dikkate alınmadan bir an önce sınır dışı edilmelidir.

ABD Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen terör örgütlerini kendine koltuk değneği yaparak oldu bittilerle efeleniyor olması karşılıksız bırakılmamalıdır. Nitekim bunu ilk işareti olarak güney sınırlarımızda mevzilenen uzun menzilli toplarımız ABD dostu terör örgütlerini vurmaya başlamıştır. Bakalım bu top sesleri ikiyüzlü riyakar ahlaksız ABD’nin aklını başına getirecekmi…