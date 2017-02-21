Gürcistan’ın en önemli bestecisi Revaz Gabichvadze’nin bestelediği Hamlet balesi; 23 Şubat'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde

5.Eskişehir Opera ve Bale Günleri ve 13. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde de seyircilerden tam not alan Hamlet balesi, 2016-17 sanat sezonunda Opera Sahnesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Dünya Prömiyeri 2014-15 Sanat Sezonu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından gerçekleştirilen, Shakespeare’in ünlü tiyatro oyunundan ilham alınarak hazırlanan, Gürcistan’ın en önemli bestecisi Revaz Gabichvadze’nin bestelediği Hamlet balesi; 23 Şubat 2017 Perşembe saat 20.00’de Ankaralı sanatseverler ile buluşuyor.

5.Eskişehir Opera ve Bale Günleri ve 13. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde de seyircilerden tam not alan Hamlet balesi, 2016-17 sanat sezonunda Opera Sahnesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Reji ve koreografisini Ankaralıların önceki sezonlarda beğenerek izlediği Kont Dracula ve Amazonlar bale eserlerinden de tanıdığımız Gürcü çift Nugzar ve Medeia Magalashvili’nin hazırladığı eserin kostüm tasarımı Sevtaç Demirer’e, dekor tasarımı ise Savaş Camgöz’e ait.

Revaz Gabichvadze Kimdir?

1913 yılında Tiflis’te doğdu. 1931 – 1934 yılları arasında Marjanishvili Devlet Tiyatrosu’nda besteci ve orkestra şefi olarak çalıştı. 1935 yılında Tiflis Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yine aynı konservatuvarda yüksek lisansını tamamladı ve kompozisyon dersleri vermeye başladı. 1941 yılında Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Orkestrası’nı kurdu. Böylelikle Gürcistan tarihinin ilk caz ve popüler müzik grubu kurulmuş oldu. 1943 yılına kadar bu orkestranın sanat yönetmenliği görevini üstlendi. 1945 – 1947 yılları arasında Tiflis Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Teorisi Fakültesi’nin dekanlığını yaptı. 1967 yılında Gürcistan’ın sanatçılara verdiği en üst derece ünvan olan “Halkın Sanatçısı” nişanını aldı. Bestelediği başlıca eserler; Vephistkaosani (oratoryo, 1938), Chrichina (operet, 1952), Nana (opera, 1957), Hamlet (bale, 1970), Medea (bale, 1975), Gülen Adam (bale, 1986)

HAMLET (Bale / 2 Perde)

Besteci (Revaz Gabichvadze), Libretto (Medeia Magalashvili), Orkestra Şefi (Sunay Muratov, Mustafa Erdoğan), Reji ve Koreografi (Nugzar Magalashvili, Medeia Magalashvili), Kostüm (Sevtaç Demirer), Dekor Tasarımı (Savaş Camgöz), Işık (Fuat Gök), Eser Sorumlusu (Fahrettin Güven, Sanem Ergüler), Koreografi Asistanı (Serhat Güdül)

Tarih: 23 Şubat 2017, Perşembe

Saat: 20:00

Yer: Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801