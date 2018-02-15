GÜRCİSTAN’LA DİREKT UÇUŞ ŞART

İrem Subaşı / Editör

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Koplatadze , GGYD’nin Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede çok önemli mesajlar verdi. “İki ülke arasındaki ticarette Ankara, İstanbul’un gerisinde kalıyor” diyen Büyükelçi, bunun nedeninin direkt uçuş olduğunu söyledi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin M.Nezih Allıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi İrakli Koplatadze’yi ziyaret etti. Büyükelçi Koplatadze Başkentli genç girişimcileri samimi bir şekilde ağırlarken, Başkan Allıoğlu iki ülke arasındaki ticari işbirliğinin artması noktasında destek istedi, “Sağlık, tekstil, gıda gibi sektörlerde ülkenizde işbirliği yapacağımız partnerler arıyoruz” dedi. Büyükelçi Koplatadze ise iki ülke arasındaki güçlü bağların daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizdeki en çok yabancı yatırımcı Türkiye’den. Gürcistan için Türkiye ticari ortak olmanın dışında yatırımcı ortak konumunda” dedi.

“Ankara, İstanbul’un gerisinde”

Büyükelçi Koplatadze, Türk yatırımcıların Gürcistan üzerinden Avrupa Birliği’ne ihracat yaptığını da belirterek, “İtalya’da bir futbol takımının formaları Türk yatırımcının ülkemizde kurduğu fabrikada üretildi” dedi. İki ülke arasında 2007’den bu yana Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatan Büyükelçi Koplatadze, bu anlaşmanın güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Türkiye ile Gürcistan’ın ticaretinde Ankara’nın 100 milyon dolarlık bir pay aldığına dikkat çeken Büyükelçi, “Ankara ile ticari ilişkilerimiz İstanbul’un gerisinde kalıyor. Ankara ile potansiyelimizi geliştirmek için direkt uçuşlar yapılmalı” diye konuştu.

“Direkt uçuş için çaba gösterelim”

İstanbul şirketlerinin direkt uçuştan dolayı Ankara’daki şirketlerden daha çok işbirliği yaptığını ifade eden Büyükelçi Koplatadze, “Bizim başlıca ihraç ettiğimiz ürün şarabımız. Dünyanın en eski şarabı bizim ülkemizde üretiliyor. Avrupa, Çin ve Rusya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Daha önce de vurguladığım gibi Türkiye’den birçok iş adamı yatırımcı olarak ülkemize gidiyor. Tekstil, gıda ve sağlık sektörlerinde İstanbul şirketleri ile çok büyük ekonomik anlaşmalar var. Ankara ne yazık ki direkt uçuşların olmaması nedeniyle bunun çok gerisinde kalıyor. Bunun için bizler de sizler de çaba harcamalıyız ki bu ekonomik iş birliğinin boyutunu büyütelim. Biz hem bu konuda hem de partner konusunda sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız.” ifadesini kullandı.

“İşbirliğimizi arttırmak istiyoruz”