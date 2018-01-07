GUSİD Durdurak Bilmiyor!

Alisa Çiçek Akyol

GUSİD yeni yılın ilk günlerinde hizmetiçi eğitimlerine hız verdi.

Meslek üyelerinin gelişimini sağlamak adına her ay farklı bir konuda uygulamalı olarak eğitim verecek. Bu eğitimlerin ilkini 4 ocak perşembe günü "kalıcı makyaj" alanında yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Doç. Dr. Tamer Sökmen yaptı. Sökmen konuşmasında "Meslek meslek meslek... Meslek çok önemli. Çırak bulamıyoruz. Kapımız açık kalsın istiyoruz. Ekmek yemek istiyoruz. KDV çok önemli. Ürünlerde meydana gelen indirimler, stopaj, vergi dilimleri önemli. Sektörün önünü açmak, geliştirmek istiyoruz." Diyerek sözü Ankara Kuaförler, Berberler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş'a bıraktı.

Karakaş konuşmasında" Güzellik uzmanlarının Türkiye genelindeki yol haritasında emeği olan , derneğimizin kurulduğu günden bu yana kader birligi yaptığımız arkadaşlarım Elif Şebnem Zoral Türe ve Tamer Sökmen beni sözlerle buluşturdu. Bugün Türkiye'nin farklı illerinden gelerek bir vuslatı gerçekleştirdiniz. Vuslatın özünde eğitim var. Eğitimin özünde eğitmenler var. Eğitmenlerin özünde hocalarımız var.

Hep beraber çalışalım. Çalışma saatleri, haftalık izinler, doğum izni önemli. İdeallerimiz için mesleğimize sahip çıkalım. Ülkemize katma değer sağlıyoruz. İstihdam sağlıyoruz. % 20 ÖTV, % KDV ciddi bir yüktür sektörümüzde. 18 Ankara Erkek Berberler Esnaf Odasının 9 ocaktaki seçimlere mutlaka katılın.

Eğitimlerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." Dedi.

AKGO Başkan Adayı İsmail Uğur; Bir fırtına koparmak istiyoruz, diyerek konuşmasını özetledi. Uğur, Gazi Mustafa Kemal'in şu sözleriyle konuşmasına başladı "Bizim topluluğumuzun uğradığı başarısızlığın yegane sebebi kadınlara karşı ihmal ve kusurlar doğrultusundadır." Gittiği yerlerde sektörün farklı sorunlarıyla karşılaştığını dile getiren Uğur, AKGO 18. Başkan adayı olduğunu söyledi. "Her bölgeye hitap eden çözümlerin bilincindeyiz. Sivil toplum desteğini önemsiyoruz. 11 ocaktan sonra Ankara'da birlikte bir tarih yazmak istiyoruz. Ben değil biz olacağız" Diyerek konuşmasını bitirdi.

Doç. Dr. Tamer Sökmen "Derneğimiz mevcutta en son çıkan ve Cumhurbaşkanımızın canlı yayında onaylamış olduğu yönetmeliğinde arkasındaki imza ve yetkidir. Gerek eğitimlerimiz ve gerekse derneğimizin getirdiği bu itibarlı konumla beraber meslektaşlarımızın önünü açmak için elimizden ne geliyorsa yapmak için uğraşıyoruz. Aramızda büyük bir öncü var. GUSİD Başkanı Elif Şebnem Zoral Türe" diyerek sözü Türe'ye bıraktı.

GUSİD Başkanı Elif Şebnem Zoral Türe konuşmasında " Hepinizle gurur duydum. 500 kişilik salon tamamen dolu. Bugün burada toplanmamızın nedeni işimizi daha iyi yapar hale gelmek, mesleğimiz için daha kaliteli çalışmalara imza atmak. Derneğimizin düsturu eğitim; vizyonumuz, misyonumuz, idealinin hep mesleğimizi bir adım daha ileriye taşımak. Bu da mesleğimize sıkı sıkıya sarılarak, eğitimlerle mümkün olur.

Federasyon Başkanımız Bayram Karakaş, AKGO Başkan adayı İsmail Uğur, dernek üyelerimiz, hocalarımız, öğrencilerimiz, mezunlarımız, destekçi firmalar, meslektaşlarımız, yol arkadaşlarımız hepimiz kocaman bir aile olarak toplandık burada.

Mesleğimiz geleceğimizdir.

Bugün konumuz kalıcı makyaj. Uygulamalı eğitiminizi tüm sorularınıza cevap buluncaya kadar sürdüreceğiz."dedi.

Uygulamalı egitimin gün boyu sürdüğü çalışmada katılımcılara sertifika, emeği geçenlere plaket verildi.