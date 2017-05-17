Gusül olan Boy Abdesti 2

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Temizlik "imanın yarısıdır" düsturu çok önemlidir. Malımızın temizliği için zekat vermemiz, bedenimiz için oruç tutmamız, namaz, hac, kur'an okuma, camiye girme ve kur'an taşıma için de temiz olmamız yani abdestli olma ve cenabet olmamamız lazım.

Şöyle çocuklarımızı karşımıza alarak utanmadan Guslün sebeplerini, farzlarını ve nasıl alındığını onlara soralım bakalım ne kadar biliyorlar. Annelerimiz genç kızlarına hayzı anlatsınlar veya onlardan bilgi alsınlar, doğru olmaz mı?

Köyde iken yaşlı bir bayana nasıl gusül aldığını sorduğumda O;

-Hocam bilmeyecek ne var?

-İyi ya anlat da bilgimizi tazeleyelim dediğim de,

-Önce niyetimizi getiririz sonra tüm vucüdümüzü yıkarız. (Şafii mezhebine göre)

-Doğru, peki niyetti nasıl getirirsin diye sorduğumda, aklına gelen tüm hayvanları sayıp "bilmem kimler kimlerin guslünu aldığı gibi ben de gusül almak için niyet ettim." deyince ben

-Teyze işte bu olmadı, guslü sen alıyorsun hayvanlar ve diğer insanlarla ne alakan var? dediğimde

-Ma biz böyle öğrendik.

Evet yanlış öğrenmişti, gerçi niyet; yapılacak işin kalben tayini olduğundan ve sonunda "gusül almak için niyet ettim" demesi doğru olanı idi.

Guslü gerektiren halleri bilmek lazım ki bunlar:

1- Meninin gelmesi, ister uyanık ister uyku halinde olsun meni gelmişse kişi cenabettir ve boy abdesti alması gerekir.

2- Cinsi ilişki, ister insan veya herhangi bir varlıkla ilişkiye giren kişi meni gelmesi önemli değildir.

3-Hayız, bayanların 9 -15 yaşına girdiklerinde herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın normal yollarda gördükleri kandır ki o bazen acı verir siyaha çalar bir rengi vardır.

En azı Şafi mez. bir gün bir gece, ortalama 6-7 gün ve gecedir, en fazlada on beş gün ve gecedir. İki kan arasındaki temiz kalma süresi de en az on beş gün ve gece fazla kalmanın sınırı yoktur. Bu durumda olan bayana, eşi diz ile göbek arası oynayamaz ilişkiye giremez. Namaz kılmaz ve de kazada etmez, oruç tutmaz fakat onu kaza eder.

Hanefilere göre ise en az üç gün ve gecedir, ortalama 6-7 gün ve gece, en fazla on beş gün ve gecedir. İki hayız arasında ki temizlik müddeti de en az on beş gün ve gecedir.

4- Nifas, Doğum ve sonrası gelen kandır, en azı bir lahze, doğumdan sonra hemen kanın kesilmesi (şafii mez.) ortalama 40 gündür, 60 günde olabilir.

5- Ölüm, şehitler dışındakilerin yıkanması.

Şimdi gelelim Gusül yani boy abdesti nasıl alınır onu yazmaya;

Farzları;

Şafii mezhebi;

a- Varsa beden üzerinde necaseti temizlemek,

b- Niyet getirmek, Muteber bir niyet getirmek gerekir. Guslü gerektiren haller birden fazla olsa dahi bir yıkama ve bir niyet yeterlidir. Örneğin muteber bir niyet: "Niyet ettim gusül olan boy abdestini almaya"

c- Tepeden tırnağa kadar vücudün hiç bir yeri kuru kalmayacak biçimde yıkamaktır.

Hanefi mez:

a- Ağza su almak

b- Burna su çekmek

c- tepeden tırnağa kadar kuru kalmayacak biçimde yıkanmaktır.

Kişi, denizde, gölde, akar suda ve ya yarım boy derinlikte niyetini (hanifilere göre ise agza su alıp burna su çektikten sonra) suya dalıp çıkarsa boy abdesti almış olur.

Şayet evde yıkanacak sa dikkat etmesi gereken konu, bir suyu iki defa kullanmaması yanı kullandığı suyun bir damlası dahi kullanacağı suyun içine girmemesi gerekir. Bu da eğer şofben ve su yukarıdan aşağıya akıyorsa bir sıkıntı yine yok, ancak bir kab ile suyu üzerimize dökeceksek dikkatli olmamız gerekir. Onun için ağzı kapalı bir ibriğe önceden suyumuzu koymalı ve üzerimize döktüğümüzde dökülen su damlalarının kullandığımız suya karışmamasına dikkat etmemiz lazım.

Şimdide en güzel boy abdesti nasıl alınır onu bakalım;

Mümkün mertebe tuvaletimizi yapalım, istinca yanı yıkayalım. Banyo yapacağımız yerin kapalı ve edep kurallarına uygun hale getirelim. İmkanlarımız varsa başımızı güzelce bir yıkayalım, abdestimiz ayaklarımızı yıkamadan alalım, su yukarıdan aşağı geliyorsa sıkıntı yok yoksa daha önce ibriğe koyuğumuz suyu niyetimizi getirdikten sonra başımızdan başlayarak önce sağ sonra sol tarafımıza üçer defa su dökerek yıkayalım, bir elimizle de vücudumuzun kırışıklıklarını, varsa sakalımızı ve saçlarımızı ovalayarak suyun her yere temas ettiğini ve yıkadığından emin olduktan sonra soğuk bir su ile önce sağ sonra sol ayağımızı yıkayarak banyodan çıkalım.

Banyodan sonra iki rekaat namaz da kıldık mı inşaAllah tamam olur.

DUA VE SELAMLARLA..