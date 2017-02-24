GÜVENPARK MİNİBÜS DURAĞI TARTIŞMASI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Güvenpark’ta bulunan minibüs duraklarının yeraltına alınıp, üstünün de yeşil alan haline getirilmesi projesinin Güvenpark’a sandık kurulup halka sorulabileceğini söyledi.

Başkan Gökçek, “Keçiören Metrosu Kızılay’a gelince burası kazılacak mı? Kazılacak. Burası kazıldıktan sonra minibüs duraklarını alta alıp, üst tarafı geniş bir yeşil alan haline getirip pakın yeşilliğine katmak kötü bir olay mı?. Metronun işi 3 ay sürerse, onun ardından biz devreye gireceğiz. Herhalde 6 ay içinde bitiririz. Biz burayı bağırta bağırta bitireceğiz” dedi.

Başkan Gökçek, Radyo Trafik’te, Elvan Palaşoğlu ve Gazeteci Deniz Gürel’in moderatörlüğünde, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Emre Sevim’in katıldığı “Her yönüyle Güvenpark tartışması” programına telefonla bağlandı.

Programda, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Güvenpark'taki minibüs duraklarının altına yapılması planlanan Keçiören Metrosu'nun ikinci aşamasının Kızılay istasyonu yapımıyla eş zamanlı olarak minibüs duraklarının da yeraltına alınması projesine Oda başkanı Emre Sevim karşı çıkarak bunu engellemek için yargı yoluna gideceklerini belirtti.

Bunun üzerine Başkan Gökçek,“Arkadaş buna niye karşı çıkıyorsunuz? Buraya bu arabalar 40 yıldan beri geliyor mu, geliyor. Peki bu arabalar burada çirkin duruyor mu, duruyor. Peki kazılacak olan yer tamamen, mevcut olan dolmuş duraklarının olduğu yer mi, evet. Siz buna niye karşısınız? Karşıysanız, bize Kızılay’daki dolmuş trafiğini nasıl çözmeyi öneriyorsunuz, önce bunun cevabını alayım” diye konuştu.

-ODA BAŞKANI: MİNİBÜSLER TAMAMEN KALDIRILSIN"

Başkan Gökçek’in sorusu üzerine Sevim, Güvenpark Minibüs Durağı'nın yer altına alınması gerek olmadığını, yapılacak bu projeye karşı çıkacaklarını, minibüslerin toplu ulaşım aracı olmadığını iddia ederek bu nedenle de Ankara trafiğinden tamamen kaldırılması gerektiğini savundu.

Başkan Gökçek, TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Başkanı Emre Sevim’in Minibüslerin tamamen kaydırılması gerektiğini bildirmesi üzerine şunları söyledi:

“Şimdi aşağıda metro istemiyor musunuz, istiyorsunuz. Metro geliyor mu, geliyor. Keçiören Metrosu Kızılay’a gelmeli mi, evet gelmeli. Gelince burası kazılacak mı, kazılacak. Burası kazıldıktan sonra aşağıya doğru 30 metre kotunda burası yapılınca üstte boşluk kalacak mı? Mevcut olan yere, o boşluğa, hazır yapılırken oradaki dolmuş durağını aşağı almak, parkın üstüne de geniş bir yeşil alan katmak suretiyle bir meydan haline getirip ilave etmek kötü bir olay mı? Hayır. Siz niye buna karşı çıkıyorsunuz? Bu kadar mantıksızlık olabilir mi? Burada hizmet veren, buradan hizmet alan bu insanlara yazık değil mi?

Efendim en güzel iş, dolmuşları kaldırmakmış ... Hadi gidelim, dolmuşların önünde bunu bir tartışalım. Valla orada ne yaparlar bilemiyorum yani. Bu bir realite mi? Ankara’da 2 bin 700 dolmuş var, hizmetine devam edecek. Şu anda bunu kaldırma şansın yok. Ne zaman kaldırırsın? Zaman zaman kaldırıyoruz. Bazı hatlarda metro çalışmaya başlayınca, oradaki hatlar otomatikman kalkıyor. Bu belki 30-40 sene sonra olacak bir olay. Sen kalkıp metronu yapmadan, gerekli ulaşımı temin etmeden, Dikmen halkına diyeceksin ki, "minibüsleri kaldırdık, hadi bakalım, Yürüye yürüye gidin, gelin..."

-"REFERANDUM İÇİN BU AY MECLİS’TEN KARAR ALACAĞIZ"

Başkan Gökçek, projeyi gerçekleştirecekleri konusunda ısrarcı olduklarını da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim önerim; oraya sandık koyalım, bir referandum yapalım. Halk burada dolmuş durağının alta mı inmesini istiyor, yoksa yukarda mı durmasını istiyor? 3 tane sandık koyalım. Siz de adam getirin başına. Herkesin kimliğini görelim. Gördükten sonra ona göre oy kullandıralım. Bakalım içinden ne çıkacak? Ben size inat bir referandum yapacağım. Bu ay meclisten bir karar alacağız."

Başkan Gökçek, Gazeteci Deniz Gürel'in, referandumun ne zaman yapılacağı ve projenin ne kadar sürede tamamlanacağı sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Bu mevcut olan yapım işi, metro istasyonu yapım çalışmasıyla birlikte gidecek. Metronun başlamasının ardından çalışmalarımıza başlayacağız. Metronun işi 3 ay sürerse, onun ardından biz devreye gireceğiz. Bu yıl içinde başlamasını istiyoruz. İnşallah başlar ve bitiririz. Herhalde biz 6 ay içinde bitiririz. O sırada ister istemez Kumrular Sokağı dolmuş durağı olarak kullanacağız.

Bu meslek odalarına ders vermek için bir referandum yapma kararını arkadaşlarımızla almıştık. Son söz olarak; Biz burayı bağırta bağırta bitireceğiz.”