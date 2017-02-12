GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN!

Asiye Yılmaz

Yine özel gün kutlamanın arifesindeyiz. Acaba ne alsam verdiğim değeri gösterebilirim? Oysa kutlanacak günün değerini ölçmek mümkün değil. Eğer ölçüsü varsa zaten değeli olmaz olamaz. Kişinin karşısındaki her neyse ona kendine göre farklı değer yükler. Bunun adını koymak kolay olmasa gerek. Bazen karşı cinsten biridir karşındaki, yada bir manzara, bir arkadaş , dost veya bir kuş, böcek her hangi bir hayvan, belki bir bardak çay, kitap.

Karşına oturmuş gülücükler saçan masum tertemiz bakan yavrunun yavrusudur seni mutluluktan uçuran. Görmeyi istediğin ama bir türlü göremediğin bir arkadaşını gördüğünde hissettiğindir.

Şöyle etrafımıza bir bakalım acaba kimin gerçek duygularını anlayabiliyoruz, görebiliyoruz, yada biz gösterebiliyoruz. Hep bir koşuşturma , bir yerlere yetişme , işlerimizi bitirme telaşında yaşayıp gidiyoruz. Tekrarı olmayan ve en değerli şeyimizi Zaman'ımızı tüketiyoruz. Geriye dönüp baktığımız Kocaman bir hiçlik görüyoruz.

Gelin bu günden başlayıp, yanımızda yakınımızda olan herşeye , herkese gerçek duygularımızı, samimi candan, yalansız dolansız anlatalım. Bunun adını siz koyun. Kendinizi Nasıl Mutlu oluyorsanız onu yapın. Birlikte Mutlu olduğunuz kişilerle geçirin zamanınızı. Değer verdiğinizi göstermek için pahalı hediyeler almayın. Sizden bir şeyler katın hediyenize. Bir gülücüğü n etrafınıza yaşattığı güzelliği görün. Bir dokunmanın, okşamanın, gülümsemenin, bakmanın , selam vermenin değerini anlayın anlatın.

Bütün bunların kaynağı sizde nedir diye sormayın siz bulun.

NOT: SAHİ SEVGİ NEYDİ?

Değerinin ölçeği henüz bulunamayan isteyen herkesin , herkese, masrafsız vereceği tek ödül ne dersiniz?