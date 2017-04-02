Alisa Çiçek Akyol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'güzellik uzmanları' kararnamesini canlı yayında imzaladı.

Erdoğan, güzellik uzmanlarının sorunlarıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararını binlerce güzellik uzmanının önünde külliyede imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güzellik Uzmanlarının Tıbbi Cihaz Kapsamına Girmeyen Cihazları Kullanarak Tıbbi Amaçlı Olmayan İşlemleri Yapabilmesi ve Bu Uzmanların Sahip Olması Gereken Belgeleri Düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını güzellik uzmanlarının alkışları eşliğinde imzaladı.

Program Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla başladı. Güzellik Uzmanları Esnaf Odası Başkanı Ayşe AYDIN’ın konuşmasını tüm katılımcılar coşkuyla alkışladı.

Aydın, ülkemizde binlerce esnafın işyerinin kapatılmayla yüz yüze kaldığını belirtti. Her esnafın, yanında çalışanlar ve aileleriyle beraber bir milyonu aşkın insanın yaşadığı sıkıntılara değindi. Bunun yanında o esnafın alışveriş yaptığı firma sahipleri ve kadın istihdamının da önemine dikkat çekti.

Aydın, “Böylesine öncü bir sektörde kadınların iş hayatına katılması engellenmiş olacak ve kadın işsiz sayısı gün geçtikçe artacak,” dedi. Güzellik Salonlarının İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Geçici Madde (J) Güzellik Salonları başlığı ile güzellik uzmanının yapabileceği işlerin sırası ile sayıldığını belirten Aydın, birçok işlemin yanında epilasyon yapılabilmenin güzellik uzmanlarına tanınan mesleki yeterlilik içinde bulunan kanuni bir hak olduğunu da değindi.

“Güzellik uzmanları kendi ülkesinde çalışmak, üretmek ve meslek içeriğini helali ile diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, kendi bünyesinde olan ruhsatlı güzellik salonlarında, mesleklerini icra etmek ve çalışmak istemektedir,” diyerek konunun önemini vurguladı.

Güzelliğin fendi tüm çirkinlikleri yendi!

GÜZELLİK HER ZAMAN KAZANIR!

Ayşe AYDIN’a konuşması boyunca güzellik uzmanları coşkulu alkışlarla destek verdi.

Erdoğan, “Her alanda güzelliğin övüldüğü bir yerde insanlığın ihmal edilmesi düşünülebilir mi? Kendi medeniyetimizin ve kültürümüzün sınırları çerçevesinde bu çalışmaların yürütülmesini çok isabetli buluyorum. Her esnafımız gibi sizlerin de sorunlarınızın çözümü için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün Bakanlar Kurulu'nda kararı onaylayacağım. Bu tabii bizim için bir görevdi ve bugün yerine gelmesi bizim içinde ayrı bir mutluluk vesilesidir. Bu vesileyle Sağlık Bakanıma, İçişleri Bakanıma, Milletvekilimiz Öznur kardeşime, huzurunuzda tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. STK olarak Sayın Abdülkadir Bey kardeşime teşekkür ediyorum.

Her esnafımızın olduğu gibi sizlerin de sorunlarının çözümü konusunda elimizden geleni yapmak görevimizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzellik uzmanlarının beklediği Bakanlar Kurulu kararının biraz geciktiğini de ifade etti.

Yaptığı konuşmanın ardından kararnameyi kürsüde meslek mensupları ile birlikte imzalayan Erdoğan, “Şimdi kararname hazır, Özel Kalem Müdürüm Hasan Bey nerede, getir bakalım kararnameyi. Güzellik Uzmanlarının Tıbbi Cihaz Kapsamına Girmeyen Cihazları Kullanarak Tıbbi Amaçlı Olmayan İşlemleri Yapabilmesi ve Bu Uzmanların Sahip Olması Gereken Belgeleri Düzenleyen Bakanlar Kurulu kararını imzalıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güzellik uzmanlarına yaptığı jest meslek mensupları tarafından coşkuyla alkışlandı.