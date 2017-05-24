HABERİN VAR MI !?

Günseli Rumelioglu / Çevre Mühendisi

Bugün güzel bir açılım oldu ve arkadaşlarla konuşurken çam devirmedik ama çok önemli bir konuyu gündeme aldık.

Medyadan gelen her haberin doğruluğu ve nasıl araştırılacağı gibi. Derseniz ki; her haber doğrudur çok yanılırsınız. Bazen güvendiğiniz kaynak bile sizi yanıltabilir.!

Öyleyse ne yapabiliriz.? Önsezilerimize mi danışalım yoksa basını çok iyi takip ediyor dediğimiz kişilere mi, güvendiğimiz gazetelerimi, görsel basın dediğimiz Tv lere mi.!?

Global dünyanın tek sorunu şeffaf olayım derken haberin kaynağını gizlemek olmasın.?!

Zira şöyle 50 yıl önce az bi basın varken, Tv’ler yok iken bi hafızanızı zorlayın bakalım nasıl haberleşiyordunuz.!?

Hani sokakta ip atladığınız , yakan top , voleybol, tek kale maç yaptığınız zamanları. Caddelerde bile çok araba , otobüs geçmediği için seksek, cam misket oynadığınız zamanları.!

Evet, çok uzak değil bize değil mi? İnanın zihnimin tavı atıldığından mıdır nedir hatırlamakta ben bile zorlandım, inanın.O günleri..Habersiz kalıp, uykumuzda kabus görmediğimiz yılları deyim yerindeyse.

İşte o günlerden bilgisayar ağı ve uydu frekansaları ve üstüne 4,5G dediğimiz görüntülü telefonları da koyun ca, gerçekten koyun mu olduk , keçi mi haberimiz olmayabilir.!

Hani ne derler şurdan seslensek bizi antartikadan yada kutuplardan duyabilirler.

Aşama aşama geldiğimiz matbaanın keşfini geç fark eden islam dünyası hariç , tüm dünyada üretilen teknoloji ve bilim , bilgi araçlarının seviyesi inanın dudak uçuklatacak kadar ileri olabilir.

Zira gençlerimiz eğer üniversitelerini çalıntı sorular olmadan güzelce kazanıp,derslerini de iyice bi halledebilirseler, inanın ve öz güvenleride yerindeyse bu teknoloji devriminin içinde yerlerini alıyorlar.

Konu sağlam , sağlıklı haberleşme olunca yine karadeniz ahalisi gibi kulaktan kulağa birbirimize ilettiğimiz aktarımlar öncelikle dağarcığımızı oyalıyor.

Haber ve olay sissilelerinden çok etkilenmeden yaşamınızı sürdürmek istiyorsanız, biraz bu frekans ağlarının dışına çekilin ve ben nerdeyim, ne yapıyorum deyin bi zahmet.

Tabii bütün bu silsileden çok eğitimli olamayan işsiz insanlarda payını alıyor zira makineler ve robotlar insanın yerine geçiyor.

İnsansız uzay araçları olabilir ama insansız dünya düşünülemez.Tüm bu globalleşme, çevre sorunları ve insanın sağlıklı, doğal yaşam hakkı olmaksızın gerçekleştirilmeye çalışılıyor gibi.

Ve de eğer bu hıza yetişicem tüm haberleri öğrenicem derseniz , beyin hücrelerinizin nöron yapısını hızlandırabilir ama sağlık faktörünüzü çöpe atmış olursunuz.

Günümüz insanı kimseye yardım edemiyor gibi! Neden mi ; kendi sorunlarını bitiremiyor ki etsin. Üstelik yalan ve yanlış haber ve savaş senaryoları zihnini esir almışken.!