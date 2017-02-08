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Hacette Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Herkes İçin Kütüphane” projesi için Pursaklar Şehir Kütüphanesine Ziyarette Bulundular

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Hacette Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Herkes İçin Kütüphane” projesi için Pursaklar Şehir Kütüphanesine Ziyarette Bulundular
Hacette Üniversitesi Öğretim Üyeleri “Herkes İçin Kütüphane” projesi kapsamında Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Hayata geçirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Pursaklar Belediyesi, Türkiye’de ilk defa kendi bünyesinde kurduğu Şehir Araştırmaları Kütüphanesi ile dikkatleri üzerine çekti. Hacettepe Üniversitesi tarafından başlatılan Herkes İçin Kütüphane projesinde de ödüller kazanan Pursaklar Belediyesi Şehir Araştırmaları Kütüphanesi diğer ilçelere de örnek olmaya başladı.

Kütüphaneyi incelemek ve istişarelerde bulunmak üzere Pursaklar Belediyesi’ni ziyaret eden Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik ve Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Mehmet Gümüş ile bir araya gelip istişare etti.Şehir araştırmaları Kütüphanesi de ziyaret eden akademisyenler, kütüphane yetkililerinden bilgi aldı. Pursaklar’da yeni kurulacak kütüphane hakkında da bilgi alan akademisyenler, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e bu projeden dolayı teşekkür etti. 

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