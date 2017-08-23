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Hacettepe Mahallesi'nde bulunan “Dutlu Sokak” ismi “İlhan Cavcav Sokağı” olarak değiştirildi

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Hacettepe Mahallesi'nde bulunan “Dutlu Sokak” ismi “İlhan Cavcav Sokağı” olarak değiştirildi
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARARIYLA,HACETTEPE'DE DOĞUP, BÜYÜDÜĞÜ SOKAĞA ADI VERİLENİLHAN CAVCAV'IN RESMİ İSİM TABELASI BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ EKİPLERİNCE ASILDI..

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Hacettepe’de doğup büyüdüğü sokağa adı verilen İlhan Cavcav’ın resmi isim tabelası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane Başkanı İlhan Cavcav’ın hayatını kaybetmesinin ardından, geçtiğimiz ay yapılan toplantıda, Hacettepe Mahallesi'nde  “Dutlu Sokak” ismini “İlhan Cavcav Sokağı” olarak değiştirilmesine karar vermişti.

Kararın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince,  Hacettepe Mahallesi sınırlarında bulunan “Dutlu Sokak” isim tabelası değiştirilerek yerine “İlhan Cavcav Sokağı” resmi isim tabelası takıldı.

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