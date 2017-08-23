Hacettepe Mahallesi'nde bulunan “Dutlu Sokak” ismi “İlhan Cavcav Sokağı” olarak değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kararıyla Hacettepe’de doğup büyüdüğü sokağa adı verilen İlhan Cavcav’ın resmi isim tabelası, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince asıldı.
Büyükşehir Belediyesi, Gençlerbirliği Kulübü’nün efsane Başkanı İlhan Cavcav’ın hayatını kaybetmesinin ardından, geçtiğimiz ay yapılan toplantıda, Hacettepe Mahallesi'nde “Dutlu Sokak” ismini “İlhan Cavcav Sokağı” olarak değiştirilmesine karar vermişti.
Kararın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekiplerince, Hacettepe Mahallesi sınırlarında bulunan “Dutlu Sokak” isim tabelası değiştirilerek yerine “İlhan Cavcav Sokağı” resmi isim tabelası takıldı.
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