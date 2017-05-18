Hacettepe Teknokent Biyologları Karagöl’ü temizledi

Svetlana Williams

-Hacettepe Teknokent’te Çalışan Biyologlar Karagöl’ün temizliğinde yara bandı görevi gören ‘’Bantik Bariyer’’ yöntemini kullandı

-Bu yöntemle göldeki zararlı bitkilerin Yüzde 75'i, göl genelinin yüzde 35’i temizlendi

Ankara Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl'ün temizlik çalışmalarında, bir tür yara bandı görevi gören ‘’Bantik Bariyer’’ yöntemi kullanılarak zararlı bitkilerin yüzde 75’i gölün ise yüzde 35’i temizlendi.

Hacettepe Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren Biyans ARGE Danışmanlık firmasınınyöneticisi ZeynepYurtkuranÇeterez, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle, gölün temizliği ve ekolojik dengeyi bozan bitkilerin gelişimini engellemek için "Bantik Bariyer" yöntemi kullandıklarını ve olumlu sonuç aldıklarını bildirdi.

YurtkuranÇeterez, belli tip su altı bitkilerinin aşırı derecede artması ve yayılmasıyla gölde su kalitesinin bozulduğunu, oksijen tabakalaşması meydana geldiğini tespit ettiklerini belirterek, ‘’Çalışmaya başladığımızda sediment tabakası özellikle oksijensiz durumdaydı. Kötü koku ve aşırı kurbağa artışı olan bir göl haline gelmişti ve ziyaretçi halkı rahatsız eden bir problem olmaya başlamıştı. Bu bitkilerin aşırı yayılmasından dolayı göle su ve oksijen akışı azalmış gölün üstündeki su akışı engelleniyor durumdaydı. Daha ekonomik olması nedeniyle temizlikte ‘Bantik Bariyer’ denen bir tür yara bandı görevi gören yöntemi uygulama kararı aldık’’ dedi.

Yurtkuran Çeterez, İlk kez Türkiye’de bu kadar geniş bir ölçekte denenen ‘’Bantik Bariyer’’ yönteminin yurtdışında arge çalışmaları bazında daha düşük ölçeklerde denendiğini kaydederek şunları söyledi:

‘’Biz Karagöl’ün yüzde 10’u kadar yüzey alanında gölün içindeki bitkilere bentik bariyeri uyguladık. Suyun giriş çıkışı gölün yüzde 10 alanını dengeleyecek şekilde yapıldı. Bunu uygularken AB’nin çevre programlarını esaslarına da uyduk.

Bu dönem yaptığımız ölçümlerde gölde oksijentabakalaşması probleminin olmadığını tespit ettik, kötü koku problemi de şu an için yüksek oranda çözülmüş durumda. Bütün bunlar yapılırken asıl iyileşme için sedimandakinutrient birikiminin azaltılması ve buna yönelik sediman çekme gibi yöntemlerin kontrollü bir şekilde denenmesi gerekiyor. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bantik bariyer bir tür yara bandı. Bütün bunları yaparken gölde bütüncül dengenin korunmasına da çok dikkat ediyoruz.

Gölde su sirkilasyonunu artırmak da gölü çok olumlu etkiler. Gölde sorun nutrient birikimi… bu azaldıkça göldeki canlılar da yaşama fırsatı bulacak ve denge sağlanacaktır. 1-2 senelik uygulamalarla gölü tamamen temizlemek maalesef mümkün değil. Ancak bu sene sistemdekidiğer türlerin de yaşama şansı bulmasıyla, daha iyi bir sonuç almayı bekliyoruz. ‘’

YurtkuranÇeterez, bu yılın sonunda projenin ilk bölümünün tamamlanacağını ifade ederek, bakanlıkla birlikte sonuçları değerlendireceklerini ve önümüzdeki dönemlerde yeni yöntemlerle devam ederek, göldeki aşırı makrofit artışı sorununu en uygun şekilde çözmek istediklerini vurguladı.

Temizlik çalışmalarının ardından göl geçtiğimiz haftalarda halka açıldı.