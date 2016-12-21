İlhan Cantürk

TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vecdi GÖNÜL:

‘’Dünyada askeri gücü bulunmayanın sözünün geçme şansı yok’’

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü, İlyas Yılmazyıldız:

‘’Hacettepe Teknokent malum terör örgütünden tamamen temizlenmiştir’’

“Hacettepe Teknokent-ICT Media Buluşmaları” adlı etkinliğimizde bu ay Milli Savunma Eski Bakanı, TBMM Eski Başkanı ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Vecdi GÖNÜL, ‘’Dışa Bağımlılıktan Kurtuluş Yolunda Savunma Sanayii ve Offset Uygulamaları” adlı bir seminer verdi.

Seminer’in açılışında Konuşan Vecdi Gönül, dünyada askeri gücü bulunmayanın sözünün geçme şansının olmadığını söyledi.

Gönül, kamu dış alımlarında offset uygulamasının Türkiye’nin sanayileşme hamlesinin itici güçlerinden biri olacağını kaydederek, ‘’Türkiye’de yapılma imkanı olan mutlaka ülkede yapılacak, Türkiye’de yapılamıyorsa ortak üretilecek, dışarıdan alınması zorunluysa offset uygulanacak’’ dedi.

Batının en önemli kalkınma sırrının offset uygulaması olduğunu anlatan Gönül, Türkiye'nin bu yaklaşımla kara, hava ve deniz sistemlerinde önemli önemli savunma sanayisi ürünlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

Gönül, Offset uygulamasıyla teknoloji kazanımının Türk sanayisine yönelik en büyük hizmet olduğunun da altını çizdi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Özen de Türkiye’nin son zamanlarda iç ve dış düşmanlarının yarattığı sıkıntılarla uğraştığını hatırlatarak, ‘’Bunun üstesinden Türkiye Cumhuriyeti kesinlikle gelecektir. Bu noktada hepimizin gönül birliği ile üniversite ve bilimin önderliğinde çevre ülkelere gücümüzü ortaya koymamız lazım. Burada üniversite sanayi işbirliği büyük önem taşıyor’’ dedi.

Hacettepe Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Candan Gökçeoğlu da, Son zamanlarda giderek artan ve ülkemizin huzurunu birliğini ve demokrasimizi hedef alan terör saldırılarından büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'nin bu zor günleri çalışarak, birlik ve beraberlikle yeneceği inancında olduklarını söyledi.

Bugun düzenlenen seminerde “Dışa Bağımlılıktan Kurtuluş Yolunda Savunma Sanayii ve Offset Uygulamaları’’ konusunun ele alınacağını hatırlatan Prof.Dr. Gökçeoğlu, ‘’ Savunma ve havacılık sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli katkının artması, Türkiye'nin bu alandaki ithalatının giderek düşmesini sağlamıştır.’ dedi. ’’

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü, İlyas Yılmazyıldız’da göreve Şubat ayında geldiklerini hatırlatarak, Hacettepe Teknokent’in malum terör örgütünden tamamen temizlendiğini bildirdi. Artık. kamu kurumlarının HacettepeTeknokent’te rahatlıkla yer alığını ifade eden Yılmazyıldız, ‘’TKİ, Havelsan, BTK, Kamu İhale Kurumu gibi kuruluşlar Hacettepe Teknokent’i tercih ediyor. TAİ Tusaş da aramıza katıldı. Helikopter motorunu Hacettepe Teknokent’te geliştirecekler’’ dedi.