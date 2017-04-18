  • BIST 90.793
  • Altın 152,473
  • Dolar 3,6899
  • Euro 3,9306
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C

Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşındı

»
Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşındı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ MEKANLARIN HİKAYELERİNİ, AKILLITELEFON UYGULAMASIYLA CEPLERE TAŞIDI..

Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşıdı. Müze ve Tarihi mekanlar hakkında bilgi veren uygulama, mobil cihazlara kolayca indirilebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulamada, Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Play Store aracılığıyla, İOS işletim sistemi için de Apple Store aracılığıyla işlem yapılıyor. Arama motoruna “Ankara Asist” yazılarak girilen uygulama, ücretsiz olarak indirilebilir. İndirilen uygulama, otomatik olarak telefonlara yükleniyor. Ankara Asist uygulamasıyla vatandaşlar tarihi bölgeleri gezerken, mekanlar hakkındaki bilgilere hem yazılı hem de sesli olarak erişilebiliyor. 

Ankara Asist sesli rehberlik sisteminin kurulu olduğu mekanlarda mobil cihazları üzerinden bulunulan konumla ilgili rehberlik sisteminden temassız olarak faydalanılabiliyor.

 

-TARİHİ MEKANLAR UYGULAMADA…

 

Uygulamayla birlikte Hacı Bayram- ı Veli Türbesi, Hacı Bayram Çilehanesi, Roma dönemi eserlerinden Agustus Tapınağı, Hacı Bayram Camii çevresinde yer alan diğer tarihi camilerden Ahi Turan Camii, Ahi Yakup Camii, Şeyh İzzettin Camii ve Balaban Camii sesli rehberden anlatılıyor. Yine bu bölgede bulunan türbelerden Gül Baba Türbesi, Şeyh İzzettin Türbesi ile ziyaret edilebilecek mekanların bilgileri uygulamada yer alıyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN “HEMŞEHRİ GRUPLARI”NA DESTEĞİ SÜRÜYOR09 Nisan 2017 Pazar 13:02
  • BULVAR, CADDE, SOKAK, PARK VE BAHÇELERDE BULUNAN AĞAÇLARDA BUDAMA ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ06 Nisan 2017 Perşembe 11:49
  • “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi”nde konutların teslimi sürüyor05 Nisan 2017 Çarşamba 11:43
  • BAŞKAN GÖKÇEK NTV HABER KANALI’NDA FUNDA GÖREY’İN SUNDUĞU “GÜNDEM ÖZEL” PROGRAMINA KONUK OLDU04 Nisan 2017 Salı 11:55
  • Başkent'te 193 proje, yüz binlerce Ankaralının katıldığı muhteşem törenle açıldı02 Nisan 2017 Pazar 16:21
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kalecik’te çiftçilerle bir araya geldi30 Mart 2017 Perşembe 12:01
  • Büyükşehir Belediyesi, hava koşullarının düzelmesiyle, kentin değişik noktalarında bahar temizliği başlattı30 Mart 2017 Perşembe 11:39
  • EGO YETKİLİLERİNDEN, KARTLARINI OKUTTUKLARINDA YAŞLARININ ANONS EDİLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYAN 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YOLCULARA CEVAP29 Mart 2017 Çarşamba 13:26
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ’NİN ALT KISMINDA KALAN ŞEHİT KESKİN SOKAK’TA YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPIYOR29 Mart 2017 Çarşamba 12:16
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Yılın Spor Adamı” seçildi29 Mart 2017 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim