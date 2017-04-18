Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşındı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HACI BAYRAM-I VELİ CAMİİ VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ MEKANLARIN HİKAYELERİNİ, AKILLITELEFON UYGULAMASIYLA CEPLERE TAŞIDI..

Büyükşehir Belediyesi, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve çevresinde bulunan tarihi mekanların hikayelerini Cep’e taşıdı. Müze ve Tarihi mekanlar hakkında bilgi veren uygulama, mobil cihazlara kolayca indirilebiliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulamada, Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Play Store aracılığıyla, İOS işletim sistemi için de Apple Store aracılığıyla işlem yapılıyor. Arama motoruna “Ankara Asist” yazılarak girilen uygulama, ücretsiz olarak indirilebilir. İndirilen uygulama, otomatik olarak telefonlara yükleniyor. Ankara Asist uygulamasıyla vatandaşlar tarihi bölgeleri gezerken, mekanlar hakkındaki bilgilere hem yazılı hem de sesli olarak erişilebiliyor.

Ankara Asist sesli rehberlik sisteminin kurulu olduğu mekanlarda mobil cihazları üzerinden bulunulan konumla ilgili rehberlik sisteminden temassız olarak faydalanılabiliyor.

-TARİHİ MEKANLAR UYGULAMADA…

Uygulamayla birlikte Hacı Bayram- ı Veli Türbesi, Hacı Bayram Çilehanesi, Roma dönemi eserlerinden Agustus Tapınağı, Hacı Bayram Camii çevresinde yer alan diğer tarihi camilerden Ahi Turan Camii, Ahi Yakup Camii, Şeyh İzzettin Camii ve Balaban Camii sesli rehberden anlatılıyor. Yine bu bölgede bulunan türbelerden Gül Baba Türbesi, Şeyh İzzettin Türbesi ile ziyaret edilebilecek mekanların bilgileri uygulamada yer alıyor.