Hafta sonu CHP Kurultayı var

Ergün Aydoğan

Bu sene kurultaylar yılı. Partiler 2019’da ki üç seçim; yerel genel seçimlere, başkanlık seçimi ve parlamento seçimlerine yenilenmiş kadrolarla gidecek.

Ana muhalefet CHP bu hafta sonu 36. Kurultayını yapacak. 18 Mart’ta MHP’nin kurultayı ve son olarak AKP’nin kurultayı da yıl içinde yapılacak.

CHP ilçe ve il kongrelerini İstanbul il başkanı ile ilgili tartışmalar bir kenara bırakıldığında sorunsuz olarak tamamladı. Oy kullanacak seçilmiş 1090 delege hazır. Bu seçilmiş delegelere doğal delege olan milletvekilleri, PM üyeleri ve YDK üyeleri de eklenecek. 3-4 Şubat’ta Ankara Arena Spor salonunda; genel başkan, 60 kişilik PM (Parti Meclisi) üyeleri ve 15 kişilik YDK üyelerini (Yüksek Disiplin Kurulunu) seçecek.

Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şimdilik üç rakip var. Daha önce kendisine rakip olan Yalova milletvekili Muharrem ince yeniden aday. İstanbul eski baro başkanı Ümit Kocasakal. Ve kamuoyuna adaylığını ilan eden eski YARSAV başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu.

CHP’nin tüzüğüne göre aday olabilmek için delegenin yüzde on imzası gerekiyor. Doğal delegeler ile birlikte 1250 delegeden 125 imza alması gerekiyor.

Muharrem İnce’nin tüzük şartı yüzde on imzayı tamamladığı, yeterli imzaların tamam olduğu bilgileri kamuoyuna yansımış durumda.

Ümit Kocasakal’ın yeterli imzayı bulmakta zorlanacağı, genel merkez yöneticilerinin imzayı bulmamasını temenni ettiği yönünde bilgiler var. Ümit Kocasakal yeterli imzayı bularak aday olma hakkını elde ederek ideolojik anlayışını kurultayda kamuoyuyla paylaşmak istediğini. CHP’nin kurucu değerlerinden uzaklaştığını ve ana hedefinin kaybolan değerleri yeniden kazanmak olduğunu dile getirerek adaylık talebini koyuyor.

Ömer Faruk Eminağaoğlu aday olabilmek için yeterli imzayı bulabilir mi?

Genel başkanlık yarışı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasında geçeceği ancak delege yapısına bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar seçilebilmek için sıkıntı yaşamayacağı parti kamuoyu tarafından kabul edilmiş durumda.

Esas mücadelenin PM’de yaşanacağı, PM adaylığı için yedi sekiz yüz civarında başvurunun olabileceği… MYK üyeleri seçimlerin blok liste ile olmasını zorlasalar da Kemal beyin çarşaf listeden yana olduğu, kendi anahtar listesini çıkaracağı ama önceki kurultayda olduğu gibi seçileceklerin iki katı isim yerine doğrudan seçilecek kadar yani 52 kişilik liste yapacağı. Ama buna rağmen PM listesinin geçen kurultayda olduğu gibi delineceği tahmin ediliyor. Geçen kurultayda Kemal beyin PM listesini 23 kişi delerek PM’ye girmişti.

Üç yüze yakın boş ve iptal oyu çıkmıştı…

Parti tabanı ve parti kamuoyundan tepki çeken, istenmeyen bazı isimlerin olmaması isteği aynen devam ediyor. Kemal bey bunları dikkate alır mı? Listesine alsa bile delegeler ne yapar? Hepsine hafta sonu CHP delegeleri karar verecek.

Türkiye’nin önünde tarihi seçimler var. Türkiye artık normal süreçler yaşamıyor. Toplumun önemli bir kesimi yeni bir süreç, yeni bir başlangıç beklentisi içinde. Bu beklentiye cevap verecek olan CHP’dir. CHP, kendi iç sorunlarını, iç tartışmaları bir kenara bırakabilecek mi? Parti içinden kendisine yönelik ideolojik savrulma tartışmalarını ortadan kaldırmaya yönelik, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan siyaset geliştirebilecek mi? Kendi tabanını dışlamadan ideolojik ve felsefi yenilenmeyle kapsayıcı siyaset üretebilecek mi? 16 yıllık AKP iktidarının yaşattığı sorunları çözecek siyaseti. Yaratılan ve çözülemeyen sorunları çözme proje ve inandırıcılığını topluma anlatabilecek politikalar üreten kadrolarla yola çıkabilecek mi?

Sadece CHP kamuoyu değil, tüm Türkiye gözünü kulağını hafta sonu yapılacak CHP kurultayına çevirmiş. CHP bu bilinçle yenileşme sağlayabilirse; umut olmayı sürdürecek.