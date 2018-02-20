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Hafta sonunun en çok izlenen filmler..

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İrem Subaşı

Bu hafta sonu gösterime giren Kıvanç Tatlıtuğ’un merakla beklenen filmi Hadi Be Oğlum, 232 bin 672 seyirciyle ilk sırada yer alırken, Interpress’in Box Office Türkiye verilerinden derlediği bilgilere göre, 229 bin 635 seyircinin izlediği Black Panther ise 3,66 milyon Türk lirası hasılatla bu alanda zirvede yer aldı.

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan, ikinci hafta sonunda 108 bin 839 seyirci tarafından izlenerek üçüncü sırada yer aldı. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geçiren Cebimdeki Yabancı, 95 bin 402 seyirciyle listede kendine dördüncü sıradan yer bulurken, Özgürlüğün Elli Tonu ise haftayı 70 bin 90 seyirciyle beşinci sırada kapattı.

Hafta sonunun asıl sürprizi ise sadece Gaziantep'te 5 salonda kısıtlı gösterime giren Antep Fıstığı filmi oldu. Ivana Sert'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, salon başına ortalama 2 bin 473 seyirciyle toplamda 12 bin 365 seyirciye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

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