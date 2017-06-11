Hain ABD 100 $'ı 2 cent'e mal ettikçe dünyada ve bizde sorunlar bitmez...

Oğuz Güler

Katar konusunda detaya girmemiştim ama inbe ABD bu kafayla giderse tabi ki tökezler, tökezler ama tökezleyip maskesi düşse de entirikalarını arttırır, bırakmaz ve hayali parasının gücü ile mikserliğe devam eder. Bizde CİA 15 Temmuz işini eline yüzüne bulaştırdığı rezil olduğu işini yarım bırakmayacağını düşünüyorum. Ciddi ekonomik önlem, argümanlar ve olgular ortaya koymaz isek ekonomi yüzünden düşünülen 2019 süreci olmayabilir, Tayyip bey seçilemeyebilir, Ak partili şahsiyetler çok zor durumda kalabilir. İşte rezil olmuş CİA ve Pentagon 10 binlerce hain yoldaşı Türkiye'de hapisteyken bizi ekonomikman yıkmayı deneyecek ve iktidar yenilik vede ekonomide atılımlar yapamazsa başarma şansı olabilecektir.

Artık bu ara darbe dönemi, hainlerin çoğunun temizlenmesi yüzünden zor ve şimdi ekonomik darbe dönemine gelindiği dış olaylar ile piyasalardan anlaşılmaktadır. Evet Başbakanın dün faizler yüksek ve ucuz dış kredi bulunmuyor yakınmasına TUDEM ne güne duruyor ve niye size ulaşması içinizden engelleniyor diye sormam boynumun borcu. Kefenle dolaşan Cumhurbaşkanımız bunu gördüğünden 2019'a kadar önemli hamlelerin yapılmasını ve ciddi transformasyonlara el atacak sanırım. Ama teşkilatı ve belediye başkanlarını değiştirse de Ekonomide patinajdan başka bir şey olmayacağını CB göremiyor onuda oyalıyorlar bir şeyler yapılıyor diye kandırıyorlar. Ekonomide benim yöntemlerimi kullanmazsa iktidarın işi zaten zor ve benim önerilerim acilen ele alınmalı veya herkes bu günden yarını görmelidir. Parti en iyi ekonomi beyinlerini topladık diyor ama içerideki o 25-30 adamı karşıma çıkartırlarsa onlara çapsız kripto bürokrat lavukları dahil anfi dersi vereyim. İçerdekilermi, sahadaki beyinler mi galip gelecek görelim. O yüzlerce bazı kuş beyni olanların, benim beynimde ki bir lop kadar olabileceklermi bir görelim. Niye anfi dersi dedim çünkü o bazı politikacı ve 250-300 bürokratın sadece ayın 15'ini bekleyen kuş beyinli olduklarını orada onlara göstereyim. Yazımda biraz alaycı bir üslup kullanıyorum çünkü CB bile çok sıklıkla faizlerin düşürülemeyişi ve ekonominin gidişinden yakınması beni bu üsluba itiyor ve o da ben de artık sona gelinebileceğini görüyoruz. Ama aktardığım bilgilere güzel dense de kimse vekillerden bir ekip oluşturup ucundan sağlamca tutalım demiyor, sonlarını hazırlıyorlar. Ama şimdi sonuç alabileceğim bir kanal bulduğumu sanıyorum ve durumu göreceğiz bakacağız ve ya CB dediği gibi çok zor bir sürece girilecek.

Irak'ta Sadam'ı kimyasal silahla suçlayıp oraya girip 3 milyon insanın katili olanlar daha sonra "özür dileriz kimyasal silah yokmuş" dese de işler karışmış bu yetmez gibi Irak'ı iyi okuyamadıklarından yönetimi bizden denerek İran'a armağan edecek kadar aptallıklarına ne denmeli? Şimdi de Tramp İran'da geçen hafta olan DEAŞ terörü için "teröre destek olanların sonu bu" mealinde açıklamayı utanmadan yapabilmiştir. Hem DEAŞ'ı Obama kurdu diyen Tramp bir tarafta hemde şimdi Katar terör hamisi yalanına tutunarak, dünya ondan radikallik beklerken başkanın ray değiştirmesi Pentagonun işi olsa gerek. Biz Tramp'tan daha devrimci ve daha radikal olgular beklerken tabi ki Pentagonon yörüngesinden çok zor çıkacağını bilenlerdeniz. O Pentagon dediklerini yaptıramadığı Clinton'a stajer Monika'nın oval oda oyunu ile her dediğini yaptırdığını bilenler bilir. Pentagon için Tramp değişik bir adam ama Pentagon 6 ay sabredip devlet başkanını avucunun içine yine alır, öyle işleri tek beyne ve densizliklere, fazlaca şansa bırakmaz. Ama ABD son 30 yıldır binlerce km uzaklıkta operasyonda sahayı iyi okuyan ajanları olmadığı için hep başarısız oldular bu kafa ile de daima bu böyle olacak gigi.

ABD 100 $'ı FED üzerinden 2 cent'e mal edip ihraç ettikçe yani kağıt ve mürekkebi bu fiyatla dünyaya 100 $ diye kakaladıkça sorunlar tükenmez... Uganda devlet başkanına ABD piyasasına girdirmediği 2 cente mal olan 100 milyon dolar yollar istediği maden sahasını kapatır, Türkiyede bir bakana 100 milyon dolar verir Tütün yasağını koydurur, Mısırda Sisi'ye 5 milyar dolar yollar Filistine giden yardım tünellerini darbenin ilk gecesi yıktırır.

Neyse konumuz Katar ile hain ABD. Şimdilik baş rol ABD ve onun durumuna bir göz atalım. ABD enerji konusu olunca petrodolar kabusu yüzünden enerjinin kontrolü için doların tahtını korudukça dünyanın kralı olacağını biliyor. Katar dünyanın Rusya'dan sonra 2. büyük gaz satıcısı. Oysa İran 2. ama ambargo yüzünden sırasını Katar'a kaptırdı. Katar İran ile kuzey sahasında şu an çıkarttığı LNG gazının 3-5 katı daha büyük bir saha buldular ve bu sahanın yarısını ise İran işletecek. İran ambargo olsa da Çin'e gaz sattığından 3. gaz satıcısı durumunda. LNG gazı LPG'den daha ucuz ve enerji santralleri için LPG'den daha ucuz olduğundan ön palana çıkmak üzere. Bir de çok verimli yeni saha ile İran Rusya diyaloğu ABD'yi rahatsız etti. Katar ilişkileri iyi iken Sudi üzerinden boru hattı ile Suriye ve Türkiye üzerinden tüm Avrupayı ucuz gaza doyuracaktı. Bir taraftan Rusya ABD yanlısı Katar'ın bu hamlesini engellemezse doğalgaz 1. liği ve fiyat politikasında geri kalacak ve petrol gelirleri azalacaktı. ABD ise petrol ve gaz konturolü ile enerji fiyatlarını düşürerek Rusyayı terbiye etmek istiyordu. Baktı ki İran ortaklığı yüzünden Katar bu boru hattını yapacak ve Katar Rusya'ya yanaşacak fiyatları ABD kontrol edemeyecek Suriye konusunu bu yüzden karıştıran ABD oldu ve Suriyeden bu boru hattı şu an için geçemez durumda. Yüz binlerce insanının katili ABD 100 doların 2 cent'e mal olması hainliği için enerji fiyatlarını kontrol etmeliydi. Bu arada Rusya ABD oyununu görünce İran'a gaz sahalarında ortak olan Katar LNG konusunda Rusya ile fiyat kontolünün yüksek olması yüzünden iş birliği yapmak zorunda olduğu ve İran bağlantısı yüzünden RUSYA ile ilerlemenin daha doğru olacağını ve bu yani saha ile Rusya-İran-Katar gaz piyasasının %55'te ki paylarını %80'lere ve gelirlerinide %100 artıracağından ABD'nin petrol ve gaz fiyatlarını düşürme oyunu anlayınca Rusya ile yola devam etme çizgisini tercih edince başına TERÖR iftirasını buldu.

Oysa Birleşmiş Milletlerin bile takdir listesinde olan "Katar Hayır Kurumu" teröre destek verenler listesine aptalca kondu ve komiklikler başladı. O yetmezmiş gibi Filsitin yüzünden suudilerin daha önce destek verdiği Müslüman Kardeşler konusunda bir ara Katar ile eşit yerde iken suudiler kendi terör desteğini unutup bu konuda Katar'ı suçlaması aptal Amerika oyununun sahayı iyi okumadan yazılan senaryonun diğer bir komikliği olmuştu. Mısır'da hapiste olan kişilerin terör listesinde olmasının bağlantılarının kurulamadığı ve daha Katar'a adım atmamış insanların isminin 7 arap-şarap-haçlı kuklasını komik duruma düşürmesi ayrı bir amatörlük. Terör listesine Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de konulması tam bir 7 arap-şarap ülkesinin göt korkusundan olduğu anlaşılıyordu . Oysa 2 ay önce Suudi Arabistan'ın en prestijli ödülü olan Kral Faysal Ödülü'ne layık görülen Karadavi'nin, terörle bağlantılı gösterilmesi, terör listesi komikliğinin en tipik iftirası olsa gerek. Bu 7 arap-şarap ve ramazanda oruç yüzünden ülkesinden kaçan Suudi ve onun kuyruğu ülkeler ABD istediğinde yönetimlerini değiştireceği endişesi ile haçlıların kuklası olmuşlar, işin altında ki incelik bu. Diğer incelik ise ABD enerjiyi kontrol ettikçe karşılığı olmayan doları böyle koruyacağı gerçeğinin görmesinden kaynaklanmaktadır.

İşin asıl ince detayına bakarsak 2016'nın Aralık ayında Rus petrol şirketi Rosneft'in %19,5 hissesini 10.5 milyar €'ya Katar alınca ABD'nin gaz fiyatlarını düşürme oyununu ve hayali doları koruma oyununu bartaraf etmek için Rusya hiselerinden birzını Katar'a sattı. Katar, gaz fiyatını düşmesin diye Rusya'dan enerji hisseleri alarak ona yanaşarak enerji konusunda ABD'yi sattığı için bu OPERASYON olmuştur. ABD ne yapmalıydı, eski yalan yöntemlere başvurmalıydı tabi ki YERSEN... Saddam'ı olmayan kimyasal silahla devirip Ortadoğuyu istikrarsızlaştıran ABD aynı yolla Katar'ı terörizme destek ile 7 arap-şarap ülkesine suçlatıp, araya girerek ABD'ye davet edilmesi ile Emirin oraya gittiği gün 7 arap-şarap ülkesinin ABD'de ki müracaatları ile çok acil kırmızı bülten çıkartılarak Emirin 2 ay ABD'de alı konması ile Katar yönetimi yine aynı aileden ama ABD'nin kuklası ismi belli aile hainine Emirlik verilerek 15 Temmuz darbesinin kansız olanı Katar'da uygulanacaktı. Olmadı Türkiye, İngiltere ve Rusya ile bazı AB ülkeleri bu oyunu Katar emirine fısıldanınca şerefsiz ABD oyununa Katar alaycı bir cevap vererek "ABD arabuluculuğuna gerek yok, sana ihtiyacım yok" cevabı ilk raundu bozdu ve şimdide ilave olarak Türkiye'nin araya girmesi ile işlerin daha az karışması durumu başladı. Akıl akıldan üstündür... Reis ve ekibinin aklı genelde verimli olduğu durumlar çoğunluktadır derim ama Ekonomik darbeye önlemin dışarıdan biri yani benim çözümümle son bulacağını ihtaren aktarırım...