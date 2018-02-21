HAİN PROPAGANDA

Mevlüt Mürsel Uzun

Kahraman Mehmetçiklerimiz Zeytin Dalı Harekatıyla Afrin’ de kazanacakları zafer günü yaklaşıldıkça iktidara puan kazandıracak diye içimizdeki ve dışımızdaki hainler topluma olumsuz dedikodular yaymaya başladılar. Böylesi dedikoduların etkisi altında kalan bazı saf vatandaşlar bu art niyetli dedikoduyu bulundukları ortamlara taşıyarak bilmeden sohbet konusu yapmaları bizleri üzmekte. Bu odakların yeni bir dedikodusu daha ortaya çıktı; neymiş efendim; rejim güçlerinin Afrin’e girmesi için Esad ile YPG’nin anlaşmış olması. Aslında böyle bir anlaşma yok; velev ki olsa ne yazar. İşte gördük bir grup başıboş grubu 25-30 araçla Afrin yakınlarına kadar geldi; topçularımızın ve uçaklarımızın ihtar atışı yapmasıyla geldikleri gibi geri gittiler.

ABD’nin terör örgütleriyle ittifak yaparak Türkiye’mizin sınırlarında düşmanca bir güç oluşturmasına elbette ki Büyük Türk Milleti müsaade edemezdi. PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerini sınırlarımızdan defetmek için Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanarak Zeytin Dalı harekatını başlatmış bulunuyor. Şimdi içimizde ne kadar beyinleri yıkanmış terör destekçisi zavallı kimse varsa bu harekata karşı çıkıyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket ederek Afrin’de terör örgütlerinin açtıkları çukurlara ve mazgallara gömmesinden rahatsız olan bazı eski bakan, milletvekili, yazar, gazeteci ve oyuncu 170 kişi bir araya gelerek bir bildiri yayınladılar. Aslında Türk vatandaşı kimliğini taşıyan bu kimselerin vatan ve bayrak sevgisinden yoksun olduklarını gösteriyor. Bu kimselerin yayınladıkları bildiride “Türkiye’ye bir tehditte bulunmayan Suriye toprağı olan Afrin’e silahlı müdahalenin ülkemize barış ve güvenlik değil, daha büyük sorunlar getireceğini, Kürt yurttaşlarımızı da yürekten yaralayacağını biliyoruz.” Bire art niyetli kimseler Suriye’de muhatap alınacak bir devletmi var ki konuşup anlaşılsın. Suriye’nin toprakları terör örgütleriyle. çıkar peşinde koşan çeşitli ülkelerin işgali altındadır. Koca koca adam olmuşsunuz eğer aklınız ve fikriniz varsa Suriye’den sonra sıranın Türkiye’ye geleceğini neden hiç düşünmüyorsunuz? Bildirinizde kalkmış Kürt yurttaşlarının üzülmesinden söz ediyorsunuz. Hangi Kürt yurttaşını kastediyorsunuz? Sakın ola bu dediğiniz PKK’ya destek olanlar Türkiye düşmanı Kürtler olmasın. Kürtler bu ülkenin vatandaşı değimi? Vatan toprağımızdan bir bölümü giderse onlar mağdur olmayacakmı? Bu nasıl bir anlayış, nasıl bir yurttaşlık. yazıklar olsun sizin gibi hormonlu aydınlara…