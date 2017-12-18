Bülent Ertekin

15 Temmuz VATANA İHANET kalkışmasının üzerinden tam tamına 17 ay geçti. Failler( yada hain terör örgütü) için aslında bu kadar kibar olmak gerekmiyor.

HAİNLER için duruşmalar devam ediyor. Bu duruşmalar da sanık olan teröristler, üzerilerine verilen görevi bihâkkın yerine getiriyorlar. Nasıl mı yapıyorlar? derseniz;

biz yapmadık,

biz görmedik,

biz orada yoktuk, gibi çocukların dahi inanmadığı, yalan üstüne yalanları söylemekten dahi imtina etmiyorlar.

Maymunlar, üç maymunu oynamaya devam ediyorlar.

Tiyatro, hala devam ediyor. Henüz perde kapanmadı.

Bekleyin, tıpkı kalkışmanın beyinlerinin yakalanıp ertesi sabah elleri kelepçeli, ağızları ve burunları kan revan, kafası yarılmış toplu halde çekilen AİLE FOTOĞRAFInın (!) son karesini SON AİLE FOTOĞRAFINI (!) kısa bir süre sonra ülkemiz ve tüm dünya görecek.

Zalimler, hainler, şerefsizler boyunlarına asılan HAİN levhası ile ebediyete kadar cezalarını çekeceklerdir. İnşaallah.

Bugün Silivri de, terör örgütünün militanları yargılanıyor.

Ulusal bir tv kanalında Silivri'den canlı yayın yapılmakta. Bu arada mahkemenin yapılacağı salonun önünde AKP milletvekilleri ile röportaj yapılıyor. Röportaj esnasında konuşan milletvekilimiz

" Artık ifşa etsinler, artık itiraf etsinler" gibisinden fantazi laflar yaptı.

Sayın milletvekilim,

HAİNLER İTİRAF ETMEZ,

HAİNLER İFŞA ETMEZ,

HAİNLER BİZ YAPTIK DEMEZ,

Ne yaparsanız yapın,

Ne ederseniz edin,

lâkin bu hainlerden

ifşa etmelerini,

itiraf etmelerini,

beklemeyin.

Zira; ne altı, ne ortası, nede üstü yaptıkları ile hiç bir şekilde

HİCAB DUYMA,

UTANMA,

SIKILMA,

ÜZÜLME,

VİCDAN AZABI gibi manevi duyguların hiç birisi yok vede duymuyorlar.

Hâlâ pembe düşler, sınırsız rüyalar peşinde koşmakta olup, hala

AYNI RUH,

AYNI DÜŞÜNCE,

AYNI MÜCADELE içerisindeler. Özür beklemeyin,

ÖZÜR YOK.

KÜSTAHLIK HAD SAFHADA.

BİZ YAPTIK YOK.

AKSİNE,

HAKLIYIZ

SONUNA KADAR

MÜCADELEYE DEVAM düşüncesi kılcallarına kadar sirayet etmiş.

Vaka umutsuz.

Vaka mestas yapmış. Ölümünü bekliyor.

Nasip olursa, millet isterse cenazesini kılmaya ve o meşhur avam fıkrasında olduğu gibi imamın

GÖMÜN....... demesini bekliyor.

Sayın milletvekilim vatandaş , vatana kast eden bu zalim tetoristler için sizin kadar iyi niyetli değil.

Millet,

BAYRAĞINA,

TOPRAĞININ BÜTÜNLÜĞÜNE,

İSTİKLÂLİNE,

İSTİKBÂLİNE yapılanı unutmaz.

Lütfen siz de UNUTMAYIN,

HAİNLER,ÖZÜR DİLEMEZ,

HAİNLER, ÜZÜNTÜ DUYMAZ,

HAİNLER, İMTİNA ETMEZ,

HAİNLER, VEFA DUYMAZ,

HAİNLER ....

Vazgeçin artık şu

İTİRAF ETSİNLER

İFŞA ETSİNLER FANTAZİSİNDEN.

Selâm ve dua ile..