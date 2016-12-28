Eyüphan Kaya

Birileri istiyor diye her diyarda at oynatamaz. Cüz-i irade senin ise Külli irade Yüce Rahmanındır unutma!

Anadolu’dan elinizi eteğinizi çekin!ne yardım elinize ne de himaye için eteğinize ihtiyacımız var.

Ta Sultan Abdülhamit zamanındandır; Jön Türkleri piyan olarak kullanıp, nerden geldiğini bilmediğimiz bu insanlar üzerinde Kürt Türk düşmanlığını sanal olarak üretiyorsunuz.

Her türlü hilelerinizi kullandınız, ne kadar kartlarınız varsa hepsini oynadınız tutmuyor arkadaş tutmuyor hala anlamadınız mı?

Elinizde bir Atatürkçülük bir laiklik kalmış onu da Anadolu insanı yutmuyor, hala anlamadınız mı?

78 yıl mücadele ettiniz belki sekiz milyon insanımızı aldattınız, uyuttunuz ama yetmiş milyonu karşınıza yine dikildi hala da anlamadınız mı?

Şimdi yeni bir moda sihirli kavram karşımıza çıkardınız, Recep Tayyip Erdoğan şöyle, RTE böyle.

Sizi gidi sizi,Ben/biz bilmez miyiz ki sizin derdiniz Anadolu insanını Allah’tan uzaklaştırmak, iman edep ve marifet ile yabancılaştırmak, namus anlayışından soyutlayarak domuzlaştırmaktır.

Alsana bu sinsi düşüncenize hizmet eden başka bir kavram “tek adam”,“diktatör düzen” bilmem ne? haydi oradan, ben Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım Diyarbakır’da yaşayan bir Kürd’üm ama Pentagon politikasını da bilirim.

Yahudi parmağında oynayan ABD’in buralara bakış açısı PYD’ye olan alakasından fazlasıyla anlaşılıyor zaten.

Kürtlere,“Binxet” adını verdiğimiz bölgeyi yaşanmaz hale getiren PYD’ye ABD selam veriyorsa ben de hala bunda iyi niyet arıyorsam vay başıma! O eskidendi eskiden.

Dünya artık buna hazırlıklı olmalı ki Irak ve Suriye Kürtleri Konfederatif bir yönetim şemsiyesi ile Türkiye ile birleşecek, haberiniz olsun.

İran da Rusya da, AB ve ABD’de buna göre hesabını yapsın.

Düşman, eğitimimize, kültürümüze zehir zerk ederek 8 milyonumuzu bozdu diye Yüce Mevlam 70 milyonu sahipsiz bırakır mı? Bu hakikati hala anlamadınız mı?

Reisin etrafında bazı Türk İslam sentezcileri var, unutmayın İslam’ın önüne arkasına bir şey bağlayanlar Yüce Allah’a iftira ediyorlar, Müseyleme tül klezzab(yalancı peygamber)lardan farkları yoktur.

Müslüman Müslümandır, Küret Müslüman öyle, Türk Müslüman böyle demeye kimin ne hakkı var?

Artık bu halkın yakasından elinizi çekin, ta ki halk kükremeye başlamamış ona göre!

Kimi Avrupai devlet ve oluşumlar da yok efendim İslamofobi, bilmem ne? Yahu Allah korkusundan olmasaydı, yaptığınız yanlışlardan dolayı şimdiye kadar öyle cezalandırılacaktılar ki yeryüzü kendilerine dar olurdu, artık hangi gezegenleri seçerlerdi onu bilemem!

Ayıp ayıp! Peygamberlik müessesesi olmasaydı şimdi inşalar yeryüzünde birbirinin etlerini yemişti, şu mübarek İlahi dinlerin huzurunda iki büklüm olmaları gerekirken, tüm peygamberlere selam duran Müslümanlara sıkıntı çıkarmak için bu gevezelik niye?

İnternethaber.com’dan alıntıdır.