Halep’te yaşanan insanlık dramı sonrasında Mamak’ta yapılan yardım kampanyaları devam ediyor

‘Halep İçin El Ele’ adlı yardım kampanyası başlatan Türk Kızılayı ve Nata Vega Alışveriş Merkezi tarafından toplanan yardımlar dualarla uğurlandı.

Yardım malzemelerinin gönderildiği törene Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türk Kızılayı Mamak Şube Müdürü Şükrü Can, Mamak Belediye Meclis Başkan Vekili Erdal Ak ve vatandaşlar katıldı. Uğurlama töreninde konuşan Mamak Kaymakamı Ali Mantı, “Bu millet büyük bir millettir. Bizler her zaman mazlum milletlerin yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz” dedi. Suriye’de mazlumların yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hükümetimiz bu konuda çok ciddi destek veriyor. Belki hiçbir devletin yaklaşamayacağı şekilde bir yükü karşılıyor. Bu güne kadar 7 tır gönderdik. Bu gün Nata Vega Alışveriş Merkezi’nin yöneticilerini duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Yardım kampanyaları devam edecek

Halepli mazlumlar için yola çıkarılan yardım malzemeleri arasında 3 bin battaniye, çocuk ve yetişkin mont, bot ve giyecek malzemeleri bulunuyor. Nata Vega Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik’te yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.