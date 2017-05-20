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Halı yıkamak şakaya gelmez!

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Halı yıkamak şakaya gelmez!
Özellikle yaz aylarında halılarınız kısa sürede pislenir ve mikroskobik boyutlardaki bakteriler hızla üremeye başlar. Halılarınız yıkama ve kurulama faslında toz, toprak, rüzgar gibi etkenlere kesinlikle maruz kalmamalıdır.

Gün içerisinde, özellikle yaz aylarında camlarımız açık oldukça, halılarınız siz farkında olmadan tozlanır ve ortamdaki mikrobu hapseder. Bunlara Hapşuruk, aksırık ile saçtığımız mikroplarda dahil! Ne kadar temiz gözükürse gözüksün, mikroskobik boyutlardaki bakteriler halının içerisinde çoğalarak, sizlere ve sevdiklerinize zamanla zarar verir. “Bu halı daha temiz, önümüzdeki ay yıkatırız” mantığı ile ilerlemek sağlığınızı riske atar. Bu sebepten dolayı aktif kullandığınız halılarınız ayda bir kez yıkanmalıdır. Yıkama işlemi ile ilgili olarak; alışıla gelmiş bir gelenektir aslında halı yıkama. Üsküdar’ın köpük içindeki arka sokaklarda top oynama fırsatı bulan bir nesil olarak konuşuyorum; eskiden sokak aralarında teyzeler,vakit buldukça halılarını yıkar, etraftaki bahçe duvarlarından birine asarlardı ama bu yöntem halıyı değil sokağı temizlemeye yarıyordu. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve sokaklarda halı yıkayabilecek yerler kalmamasından dolayı bu görevi firmalar üstelenmektedir. Bu süreçte, daha doğrusu geçiş döneminde oto yıkamaların da etkisi olduğu söylenebilir fakat otoparklarda da sıfır hijyen ile halı yıkama işlemi yapılmıştır.

El ile yıkamanın tadını vermeyen makine sisteminin tercih sebeplerini sıralamak gerekirse;

  • Zamandan tasarruf sağlar.
  • İnsan gücü yerine bobin destekli makine sistemi ile çalışır ve yorulmanızı engeller.
  • Nakit tasarrufu sağlar.
  • Kullanılan deterjan halıya derinlemesine işler.
  • Durulama faslında yeterli miktarda su, basınçlı bir şekilde her tarafa ulaşır ve halının sabunlu bir yeri kalmaz.
  • Halılarınız yıkama ve kurulama faslında toz, toprak, rüzgar gibi etkenlere maruz kalmaz

“Kirli çarşafta yatmıyorsunuz, kirli halıya neden basıyorsunuz?”

Birde halı yıkattığınız firma ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar var. Biraz önce oto yıkamalardan bahsetmiştim. Fırsatçı firmalar (otopark ve oto yıkama gibi) halılarınıza, piyasada makine ile yıkayan firmalarla yaklaşık aynı fiyatı verirler. Fakat araba yıkar gibi yıkadıkları için Halılarınızın yıkandıktan sonra mikrop ve bakteri barındırması, sabunlu kalması ya da kurumuş bir halde evinize ulaşması olağan bir durum olup çıkıyor. Halılarınızı yıkamaya vermeden önce halı yıkama firmasını değerlendirmeye almanız gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse bu sektörde adı duyulmuş ve kendini kanıtlamış olan Üsküdar halı yıkama İstanbul’un her yerine hizmet vermektedir. Maksimum 3 gün içerisinde evinizden aldığı halıları, otomatik halı yıkama makineleri ile el değmeden yıkayıp, aynı şekilde evinize kadar ambalaj içerisinde, hijyenik bir halde teslim etmektedir.

Her şeyde uyguladığımız bu marka tutkusunu halı yıkama işleminde uygulamamız bizim bir kaybımız! Piyasanın çok altında bu işi yapan firmalar “bana güvenme” diye bas bas bağırırken, gözlemlediğim kadarıyla birçok vatandaşımız hala bu firmalara halılarını yıkatıyor. Astım hastalığının ve alerjilerin çocuklarda artmasının sebebini ben bu tür halı yıkama firmalarına yüklüyorum. Yiyeceğimiz yemeği alırken nasıl güvendiğimiz firmadan alıyorsak, sağlıklı bir hayat ve gelecek nesiller için güvenmediğimiz firmalara halılarımızı yıkatmamalıyız. Üsküdar Halı Yıkama’nın İstanbul içine hızlı hizmeti ve hijyenik ortamı, diğer firmalar ile kıyaslandığında gerçekleri yere seriyor.

Daha fazlası http://www.uskudarhaliyikama.net adresinde.

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