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HALİL MUTLU’DAN AKILLI KOLEJLER ZİYARETİ

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Begüm Yılmaz

Olimpiyat Şampiyonu, Milli Halterci Halil MUTLU Akıllı Kolejler’e ziyarette bulundu.

Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonu Milli Sporcu Halil MUTLU,Akıllı Kolejler’deöğrencilerle buluştu. Keyifli söyleşiye Akıllı Kolejler öğrencileri, öğretmenler ve okul yönetimi katıldı.

Öğrenciler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Halil MUTLU; öğrencilere çocukluk anılarını, sporun faydalarını, başarılarını, başarıya ulaşmak için disiplinli ve azimli olmanın önemini anlattı. Sıcakkanlı tavırlarıyla öğrencilerin isteklerini kırmayan Halil MUTLU, öğrencilerin tüm sorularını cevapladı.

halil-mutlu’dan-akilli-kolejler-ziyareti-001.jpgAkıllı Kolejler’de gerçekleştirilen ziyarette açıklama yapan Akıllı Kolejler Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı İDRİS YURTERİ “Halil MUTLU spor tarihimizin önemli sporcularından, rekorlar sahibi, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu… Okulumuzu ziyaretinden çok mutlu oldum. Kendisine başarılar dilerim. ” dedi.

Akıllı Kolejler’in spora verdiği önemin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Halil MUTLU, geleceğin şampiyonlarının temelinin bugünden atıldığını belirtti. Çocukların ne kadar erken yaşta spora başlarlarsa ileriki dönemde o kadar başarılı olacaklarını belirten MUTLU, davetlerinden dolayı Akıllı Kolejler Ailesine teşekkür etti. 

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