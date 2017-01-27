Halk Ekmek Fabrikası 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan yeni binada hem ürün satışı yapılacak hem de idari birimleri yer alaca

HALK EKMEK GENEL MÜDÜRÜ İLKBAHAR:"BAŞKENT’İN DÖRT BİR TARAFINDA AÇTIĞIMIZ SATIŞYERLERİNİN EN MODERNİNİ, FABRİKAMIZ ÖNÜNE İNŞA ETTİK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'na, satış yeri ve yönetim binası olarak hizmet verecek yeni bir bina yapıldı. Anadolu Bulvarı üstünde yer alan ve 4 bin 300 metrekarelik alana kurulan yeni binada hem ürün satışı yapılacak hem de idari birimler bulunacak.

Halk Ekmek Genel Müdürü Ali İlkbahar, Fabrika önünde yer alan eski satış yerinin artık ömrünü tamamladığını belirterek, "Yeni yere taşınmak için gün sayıyoruz. 300 kişilik oturma alanına sahip 1500 metrekarelik alanda müşteri memnuniyeti açısından tüm detaylar düşünüldü. Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen tüm ürünler sıcak sıcak satışa sunulacak" dedi.

-TÜM EKMEK ÇEŞİTLERİ, KAHVALTILIKLAR, SU BÖREĞİ...

Tüm ekmek çeşitlerinin bulunduğu, su böreği pişirme ünitesinin yer aldığı, kahvaltılık, sıcak ve soğuk içecek, halk çerez, simit ile poğaça satış bölümlerinin ayrı ayrı ferah bir alana sahip olduğu yeni satış yerine ilişkin bilgi veren Ali İlkbahar, “Bina tamamen Fabrika'nın öz sermayesiyle inşa edildi. Yeni binamızın yapımı için hiçbir yerden tek kuruş kredi de almadık” diye konuştu. İlkbahar, şunları söyledi:

“Başkent’in dört bir tarafında açtığımız satış yerlerinin en modernini, Fabrikamız önüne inşa ettik. Buraya gelecek konuklarımız, ailece, rahat ve ferah bir ortamda ürünlerimizin tadına bakabilecekler.”

Selçuklu-Osmanlı mimarisinden esinlenilerek iç dekorları yapılan ve 2 katlı olarak projelendirilen binanın 1000 metrekarelik bodrum katında da satış yeri için üretim yapılacağını belirten İlkbahar, binada yönetim birimleri ile büroların da yer alacağını söyledi.

Geniş otoparkı ve yeşil alanlarıyla da tüketicilerin rahat edeceğini kaydeden İlkbahar, "Kısa bir süre sonra Ankaralı hemşerilerimizi yeni binamızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.