HALK OYUNLARINA HAREMLİK/SELAMLIK DÜZENLEMESİ Mİ GELECEK?

Necati Yılmaz

MİLLİ Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından halk oyunları kursları nın durdurulması TBMM gündemine taşındım. Halk oyunları kurslarının sadece bitirme belgesi alanların az olduğu gerekçesiyle mi durdurulduğunun açıklanmasını isteyerek, Başbakan Binali Yıldırım’a, “Laik, çağdaş ve demokratik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde halk oyunları kursları, kadın ve erkek kursiyerler tarafından el ele, kol kola ve yan yana oynandığı gerekçesiyle mi durdurulmuştur? Bu kararın ardından kadınlı erkekli oynanan halk oyunlarının tümüyle yasaklanıp, halk oyunlarına ‘haremlik/selamlık’ düzenlemesi getirilmesi hükümetinizin gündeminde midir?” diye sordum.

İKİNCİ BİR TALİMATA KADAR DURDURULDU

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiğim soru önergesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü imzasıyla il ve ilçelerde halk eğitim merkezleri ne bir yazı gönderildiği ve ikinci bir talimata kadar yeni halk oyunları kursu açılmayacağına yönelik haberlerin basında yer aldığını anımsattım. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Ali Rıza Altınel imzasıyla gönderilen söz konusu yazıda, son 6 ay içerisinde ‘ Halk Oyunları ’ alanında açılan kurslarla ilgili olarak, kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alanlar arasında büyük fark olduğunun anlaşıldığının belirtildiğini kaydettim, “Bu nedenle Halk Oyunları kurs programlarının yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde yeniden güncellenmesi için 1.8.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar Halk Oyunları kurslarının açılmasının durdurulduğu ifade edilmiştir. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan eğitim uzmanları ise yasaklamak yerine ciddi bir maliyeti olmayan halk oyunlarının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır”

“NEDEN SADECE KURS BİTİRME BELGESİ ALANLARIN AZLIĞI MI?”

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri ’nde 2002 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde “ Halk Oyunları ” alanında kaç kurs düzenlendiğini ve bu kurslara kaç kişinin katıldığını sordum, “Yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmek üzere bu kursları bitirme belgesi alan kursiyerlerin sayısı kaçtır? Son 6 aylık dönemde bu alanda açılan kurslara kayıt yaptıranların sayısı ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerlerin sayısı kaçtır? İddia edildiği gibi kursiyer kayıtları ile bitirme belgesi alanlar arasında büyük fark bulunmakta mıdır? Bu kursların durdurulmasının nedeni iddia edildiği gibi kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alanların sayısı arasındaki büyük farklar var mıdır?”

“HALT OYUNLARI” DİYE NİTELEYENLERİN ETKİSİ VAR MI?

Eğitim-Bir Sendikası Üyesi Müdür Yardımcısı Nevzat Turan’ın Nisan 2016’da sosyal medya hesabından Malatya Gazi Lisesi öğrencilerinin halk oyunları ekibinin fotoğrafını paylaşarak, “kızlı erkekli zina yapıldığı”na yönelik iddialarının basına yansıdığını anımsatarak, Turan’ın halk oyunlarını “halt oyunları” olarak niteleyerek, “Namusu için cinayet işleyen kişi buna izin verir mi?” sorusunu yönelttiğini hatırlatıp. önergemde şu soruları yönelttim:

“-Turan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret dolayısıyla herhangi bir idari işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle sonucu ne olmuştur?

-Halk oyunları kurslarının durdurulması kararının ardında Nevzat Turan ve onun gibi düşünen bazı okul ve yöneticilerinin açıklamalarının bir etkisi var mıdır?

-Sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine karşı savcıların adeta ‘avcılık’ yaptığı bir dönemde, Turan hakkında herhangi bir işlem yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir?

-Turan belli kişi ya da kişiler tarafından korunmakta mıdır? Korunuyor ise bu kişiler kimlerdir?”

HALK OYUNLARINA HAREMLİK/SELAMLIK DÜZENLEMESİ Mİ GELECEK?

Laik, çağdaş ve demokratik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde halk oyunu kurslarının, kadın ve erkek kursiyerler tarafından el ele, kol kola ve yan yana oynandığı gerekçesiyle mi durdurulduğunun açıklanmasını istedim:

“-Hükümetiniz binlerce yıllık geleneğimiz olan halk oyunlarımızı “halt oyunu, zina” olarak değerlendiren söz konusu anlayışla ilgili ne düşünmektedir?

-Halk geleneğimizi yansıtan oyunların durdurulmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla ilgili düşünceniz nedir?

-Bu tür yasaklama ve durdurma girişimleriyle halk oyunlarımızın gelecek kuşaklara nasıl aktarılması sağlanacaktır? Bu tür yasaklama girişimlerinin ardından, halk kültürünü yansıtan diğer değerlerimizin de yasaklanması hükümetinizin gündemine gelecek midir?

-Bu kararın ardından kadınlı erkekli oynanan halk oyunlarının tümüyle yasaklanıp, halk oyunlarına “haremlik/selamlık” düzenlemesi getirilmesi hükümetinizin gündeminde midir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü imzasıyla il ve ilçelerde halk eğitim merkezlerine bir yazı gönderildiği ve ikinci bir talimata kadar yeni halk oyunları kursu açılmayacağına yönelik haberler basında yer almıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Vekili Ali Rıza Altınel imzasıyla gönderilen söz konusu yazıda, son 6 ay içerisinde ‘Halk Oyunları’ alanında açılan kurslarla ilgili olarak, kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alanlar arasında büyük fark olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle Halk Oyunları kurs programlarının yeniden incelenmesi, ihtiyaç olması halinde yeniden güncellenmesi için 1.8.2017 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar Halk Oyunları kurslarının açılmasının durdurulduğu ifade edilmiştir. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan eğitim uzmanları ise yasaklamak yerine ciddi bir maliyeti olmayan halk oyunlarının teşvik edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu çerçevede;

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezleri’nde 2002 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde “Halk Oyunları” alanında kaç kurs düzenlenmiş ve bu kurslara kaç kişi katılmıştır?

Yıllar itibariyle ayrı ayrı gösterilmek üzere bu kursları bitirme belgesi alan kursiyerlerin sayısı kaçtır?

Son 6 aylık dönemde bu alanda açılan kurslara kayıt yaptıranların sayısı ile kurs bitirme belgesi alan kursiyerlerin sayısı kaçtır? İddia edildiği gibi kursiyer kayıtları ile bitirme belgesi alanlar arasında büyük fark bulunmakta mıdır?

Bu kursların durdurulmasının nedeni iddia edildiği gibi kursiyer kayıtları ile kurs bitirme belgesi alanların sayısı arasındaki büyük farklar var mıdır?

Eğitim-Bir Sendikası Üyesi Müdür Yardımcısı Nevzat Turan’ın Nisan 2016’da sosyal medya hesabından Malatya Gazi Lisesi öğrencilerinin halk oyunları ekibinin fotoğrafını paylaşarak, “kızlı erkekli zina yapıldığı”na yönelik iddiaları basına yansımıştır. Turan, halk oyunlarını “halt oyunları” olarak niteleyerek, “Namusu için cinayet işleyen kişi buna izin verir mi?” sorusunu yöneltmiştir. Turan hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı hakaret dolayısıyla herhangi bir idari işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle sonucu ne olmuştur?

Halk oyunları kurslarının durdurulması kararının ardından Nevzat Turan ve onun gibi düşünen bazı okul ve yöneticilerinin açıklamalarının bir etkisi var mıdır? Sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerine karşı savcıların adeta “avcılık” yaptığı bir dönemde, Turan hakkında herhangi bir işlem yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir? Turan belli kişi ya da kişiler tarafından korunmakta mıdır? Korunuyor ise bu kişiler kimlerdir?

Laik, çağdaş ve demokratik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde halk oyunları kursları, kadın ve erkek kursiyerler tarafından el ele, kol kola ve yan yana oynandığı gerekçesiyle mi durdurulmuştur?

Hükümetiniz binlerce yıllık geleneğimiz olan halk oyunlarımızı “halt oyunu, zina” olarak değerlendiren söz konusu anlayışla ilgili ne düşünmektedir?

Halk geleneğimizi yansıtan oyunların durdurulmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararla ilgili düşünceniz nedir?

Bu tür yasaklama ve durdurma girişimleriyle halk oyunlarımızın gelecek kuşaklara nasıl aktarılması sağlanacaktır? Bu tür yasaklama girişimlerinin ardından, halk kültürünü yansıtan diğer değerlerimizin de yasaklanması hükümetinizin gündemine gelecek midir?

Bu kararın ardından kadınlı erkekli oynanan halk oyunlarının tümüyle yasaklanıp, halk oyunlarına “haremlik/selamlık” düzenlemesi getirilmesi hükümetinizin gündeminde midir?