Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44’üncü yılında Yenimahalle'de anıldı

Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 44’üncü yılında Yenimahalle Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Aşık Veysel Parkı’nda dillere dolanan, insana sevgi, barış ve kardeşlik aşılayan türküleriyle anıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Veysel’i “Hayatında tek bir kitap bile okumadan sözlerine binlerce kitap sığdıran, görmeyen gözleriyle hepimizden çok gören, çok anlayandır Âşık Veysel. Veysel, karanlık dünyasında bizlere ışık tutan Anadolu bilgelerindendir” sözleriyle anlattı.

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğindeki anma törenine; CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ahmet Meşe, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı ve Veysel’in torunu Gündüz Şatıroğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Aşık Veysel sevenleri ve çok sayıda Yenimahalleli katıldı.

“Atatürk sevdalısıydı”

Veysel’i her yıl adını taşıyan parka, anmaktan onur duyduğunu ifade eden Yaşar, Veysel’in dizeleriyle O’nun insan sevgisini anlattı. Veysel’in Atatürk sevgisini de dile getiren Yaşar, “Aşık Veysel, Atatürk devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bir âşıktı. Atatürk’ün gösterdiği hedeflere ulaşmanın ve bu uğurda çalışmanın en büyük erdem olduğunu düşünürdü. Cumhuriyetin 10. yılında Atatürk için yazdığı şiir çok beğenilir ve Aşık yürüyerek Ankara’ya gider, şiirini Atatürk’e okumak için ama bu isteği gerçekleşmez. Bir bu isteğinin gerçekleşmediğine bir de askere gidemediğine çok üzülmüştür Aşık Veysel” ifadelerini kullandı.

“Veysel olmasaydı bu topraklar öksüz kalacaktı”

Veysel’in Anadolu insanının sesi olduğunu kaydeden Yaşar, “Yaşadığımız toprakları güzelleştiren, kıymetini bizlere anlatan, hatırlatan insanlar vardır. Onların içinde görmeyen gözleri ile Anadolu’nun gözleri olmayı başaran, aşkı, telli turnayı, kilimlerdeki desenleri, hasreti bizlere yeniden okutan insandır Veysel. Gönül gözüyle herkesten çok gören Ozan Anadolu’nun Deryası’dır. Aşık Veysel olmasaydı bu topraklar biraz eksik, biraz öksüz kalacaktı muhtemelen” diye konuştu.

“Hak ve hakikat aşığı bir koca değer”

CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz da bu parkı Ankara’ya kazandırdığı için Yaşar’a teşekkür ederek “Sadece bir ozandan değil, bir hak ve hakikat aşığından söz ediyoruz. O’nun aşkı bütün kainatı kapsardı. Sadece bu aşkı yaşayan değil, bu aşkın diyalektiğini çözmeye çalışan bir koca değerden bahsediyoruz” dedi.

Torunu Veysel’i anlattı

Aşık Veysel’in torunu ve Aşık Veysel Kültür Derneği Başkanı Gündüz Şatıroğlu ise Veysel’in ‘Dostlar beni unutmasın’ sözüne kulak verip anma törenine katılanlara teşekkür ederek “Aşık Veysel’i bizden farklı kılan 5 duyunun ötesinde bir farkındalığa sahip olmasıdır. Bir çiçeğe dokunduğunda kokusunu hissedebilir, rengini görebilir. Aşık Veysel’i Aşık Veysel yapan da budur” dedi.

“Veysel’e bugünlerde daha çok kulak vermeliyiz”

Aşık Veysel’in hiçbir dizesinde kinden, nefretten, sevgisizlikten ötekileştirmeden söz etmediğini kaydeden Şatıroğlu, “Hem böylesine büyük bir ozanın torunu olarak hem bir anne olarak, bu ülkede yaşayan bir kadın olarak ve en önemlisi de bu ülkenin bir sevdalısı olarak Aşık Veysel’e bugünlerde daha çok kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum. Ateşe körükle gitmememiz, ötekileştirmememiz, ve Aşık Veysel’in o sevgi dağarcığına kulak vermemiz, birlikte olmamız, bir olmamız gerekiyor” dedi.

“Teşekkürü borç biliyorum”

Yenimahalle’ye Aşık Veysel parkını kazandırdığı için Yaşar’a teşekkür eden Şatıroğlu, “Başkanımız Fethi Yaşar’a teşekkürü borç biliyorum. Kendisi bir Aşık Veysel sevdalısıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ozan Kenan Şahbudak, Aşık Veysel türküleri okudu. Yaşar ve diğer katılımcılar da türkülere hep bir ağızdan eşlik ederek büyük ustayı eserleriyle yad etti.