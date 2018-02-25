HALKEVLERİNİN YANLIŞ FAALİYETİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Atatürk’ün sağlığında halkın gelişmesi ve modernleşmesi için kurduğu ne kadar kurum varsa bugün bunlardan bazıları art niyetli ideolojik gruplar tarafından dejenere edilmiştir. Bahse konu olanlardan biri de Halkevleridir. Bu kurumun başında bulunan Eş Genel Başkan Dilşat Aktaş ve üyeler Ali İmam Aydoğan, Gülşah Öztürk, Furkan Bircan, Necla Duran ve Durak Soyaslan gibi belli görüşe sahip kişiler sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı operasyonuna karşı çıkarak halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmak suçunu işledikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmışlardır. Oysa Atatürk zamanında kurulmuş olan Halkevlerinin toplum yararına etkinliği olan faydalı bir kurumdu. Fakat gel gör ki bugünkü halkevlerinde bunu görmemiz mümkün değildir. Zamanla değişikliğe uğramış olan yapısında bile bir tuhaflık vardır. Bilindiği üzere eş başkanlık sistemi sadece HDP partisinde olan bir sistemdir.

Halkevlerinin kuruluş amacını tarif etmek gerekirse “Türk Milletini yeni ülküler etrafına toplamak, halk arasında kültür ve düşünce birliğini sağlamak, Atatürk devrimlerinin benimsenmesini gerçekleştirmek, Cumhuriyetin kültür atılımını yapmak, kır-kent ve köylü-aydın ikiliğini ortadan kaldırmak” gibi önemli hizmetleri içermektedir. Pekiyi bugünkü Halkevlerine baktığımızda bu tarife uyan ve layıkıyla yerine getiren bir kurum olduğu görülüyormu? Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse hayırdır.

Halkevleri bugün aşırı sol örgütlerin sızdığı ve adeta faaliyet alanı haline geldiği bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’nin milli değerleriyle bağdaşmayan nerede bir etkinlik ve gösteri varsa Halkevi yöneticilerini orada görmemiz mümkündür.

Türkiye’mizin sınırlarında oluşan PKK/YPG terör örgütü oluşumunu bertaraf etmek için TSK’nin başlattığı Zeytin Dalı harekatına Halkevi mensuplarının karşı çıkararak halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkartmak gibi illegal bir faaliyet içine girmeleri son derece üzücüdür. Halkevlerinin kuruluş amacına baktığımızda topluma zarar verici böyle bir faaliyeti yoktur. Türkiye’nin çağdaşlaşma yolunda Halkevinin çaba göstereceği hususların başında Dil, Edebiyat, Tarih, Güzel Sanatlar, Temsil (Tiyatro), Spor, Sosyal Yardım, Halk Dershaneleri, Kütüphanecilik, Köycülük ve Günlük yaşamın modernleştirilmesi gibi konular yer almaktadır.

İlk defa 1932 yılında kurulan Halkevleri o zamanlar 14 İl de faaliyete geçirilmiştir. O tarihte kuruluş amacı Kemalist ideolojinin ve CHP’nin ilkelerini topluma yaymaktan ibaretti. Bundan dolayıdır ki Halkevleri halkımız tarafından CHP’nin bir organı olarak görülmekteydi. Nitekim Halk Evlerine üye olanlar CHP’ye de üye olmak gibi bir zorunluluğu bulunmaktaydı. Halkevlerine verilen üstü kapalı diğer bir görev de toplumda var olan Osmanlı Kültürünün silinmesini amaç edinmekti. Oysa Türkün ezelden beri devam ede-gelen milli kültürünün yaşatılması ve yaygınlaştırılması için Halkevlerine büyük görevler düşmekteydi. Bugün hepimizin dileği Halkevlerinin hiçbir siyasi partinin ve ideolojik grubun etkisinde kalmadan tarafsız bir şekilde tüzüğünde yazılı olan hususları halk yararına yerine getirmesini bekliyoruz…