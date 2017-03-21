Halkımız GDO’lu ekmek mi yiyor?

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Türkiye’nin gündemine bir anda oturan ve yurttaşları tedirgin eden GDO’lu ekmeği Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıSayın Faruk Çelik’e sorduk, “Halkın ekmeğiyle oynamak bu kadar kolaymıdır” dedi

TBMM’ye verdiği soru önergesinde basına yansıyan bilgilere göre Adana’da bir firma tarafından üretimi yapılan ve ekmeği geç bayatlatan ‘ekmek katkı maddesi’nden GDO’lu soya çıktığını hatırlatıp, üretimi yapan firmanın Adana’da 100 fırından 80’ine bu ürünü sattığını iddia ettiğini hatırlattık. Firma yetkililerinin yine basında yer alan haberlere göre, fırıncıların ve tüketicilerin ürünlerden çok memnun kaldığını ifade etmesinin, sadece yem amaçlı kullanılması için ithal edilen GDO’lu soyanın ekmek gibi temel bir gıdada dahi kullanılmasının tehlikesine dikkat çekip, Adana’lının ne zamandır GDO’lu ekmek tükettiğini sorduk.

GDO’LU EKMEĞİ NE ZAMANDIR YİYİYORUZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıSayın Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergemizde ki sorular şu şekilde:

1- Söz konusu firma hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır? Adana’da hangi fırınlar söz konusu firmadan ekmek katkı maddesi almaktadır?

2- Bu fırınların ekmek üretim kapasitesi nedir? Tahminlerinize göre günde kaç ekmekte GDO’lu soya kullanılmıştır?

3- Türkiye genelinde başka illerde bu gibi vakalarla karşılaşılmış mıdır?

4- GDO’lu soyanın ekmek gibi gıdalara konulması ve tüketilmesinin insan sağlığına tehlikeleri nelerdir?

5- Yem amaçlı ithal edilen GDO’lu soyanın amaç dışı kullanılmasını engelleyici hangi tedbirler alınmaktadır? Denetimler hangi sıklıkla yapılmaktadır?

ÇELİK’TEN İLK AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıSayın Faruk Çelik, ilk yaptığı açıklamada, 15 bin 600 denetimde çeşitli uygunsuzluklar tespit edildiğini belirterek, 75 milyon lira para cezası kesildiğini vurguladı. Başta Avrupa ve ABD olmak üzere pek çok ülkede GDO kullanımının belirli ölçülerde serbest olmasına karşın Türkiye'de yasaklandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizde GDO kullanımı kesinlikle yasaktır. Aykırı davrananlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Bu çerçevede, 2016 ve 2017 yıllarında 12 bin 286 GDO denetimi yapmış bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya içeren 112 üründe GDO tespit edildi. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.”