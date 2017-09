HALKIN ENFLASYONU EYLÜL AYINDA YÜZDE 2,58 ORANINDA ARTTI

Hasan Kütük

Gıda fiyatları ndaki yaz ucuzluğu eylül ayıyla birlikte sona ererken halkın enflasyonu hızla yükselmeye başladı. Eylülde gıda fiyatları bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,58 oranında artış kaydetti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE birimi nin, Ankara’daki Pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının eylül ayı sonuçları, dar ve sabit gelirliler üzerindeki enflasyon baskınının gıda fiyatlarındaki yükselişle birlikte giderek artmakta olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 18,7 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 24,3’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 18’i buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5,3 lirası tereyağı dışındaki yağlara,8,2 lirası meyveye, 13,3 lirası sebzeye 1,5 lirası bakliyata, 10,7 lirası ise diğer gıda ürünlerine ayrılıyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM (Eylül 2017) Gıda Sepetindeki Ağırlığı (%) Bir Önceki Aya Göre Artış (%) Artış oranına katkı (Puan) Pirinç, ekmek, bulgur, makarna v.b. 18,65 0,48 0,09 Et-Balık 24,30 -3,67 -0,89 Süt, peynir, yumurta 18,01 2,46 0,44 Yağ 5,30 5,13 0,27 Meyve 8,24 12,61 1,04 Sebze 13,29 5,55 0,74 Bakliyat 1,51 5,43 0,08 Diğer 10,71 7,53 0,81 Ortalama 100,00 2,58 2,58

Eylül ayında pirinç, ekmek, bulgur, makarna ve benzeri gıdaların fiyatında bir önceki aya göre yüzde 0,48 oranında artış kaydedildi. Aynı ay el ve balık fiyatlarında, tavuk eti fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak yüzde 3,67 oranında bir gerileme yaşanırken, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 2,46, meyve fiyatlarında yüzde 12,61, sebze fiyatlarında yüzde 5,55, bakliyat fiyatlarında yüzde 5,43, diğer gıda maddelerinin fiyatlarında ise yüzde 7,53 oranında artış yaşandı.

Eylülde gıda fiyatları nda yaşanan yüzde 2,58 oranındaki artışa en yüksek katkı 1,04 puanla meyve fiyatlarından gelirken, diğer gıda maddelerindeki fiyat artışı ise 0,81 puanlık katkı yaptı. El ve balık fiyatlarındaki düşüş ortalamayı 0,89 puan aşağı çekti. Pirinç, ekmek, bulgur, makarna ve benzeri gıdalar 0,09 puan, süt, süt ürünleri ve yumurta grubundan 0,44 puan, yağlardan 0,27 puan, sebzelerden 0,74 puan, bakliyattan ise 0,08 puanlık katkı geldi.