HALKIN ENFLASYONU KASIMDA YÜZDE 1,12 ARTTI

Hasan Kütük

Gıda fiyatları ndaki yaz ucuzluğunun sona erdiği eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da halkın enflasyonu hızla yükselmeye devam etti. Eylülde yüzde 2,58, ekimde yüzde 1,83 olan yaşanan halkın enflasyon u kasım ayında ise yüzde 1,12 olarak gerçekleşti. Parasının büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda bulunan yoksul halkın enflasyonu son üç ayda yüzde 5,62 oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu AR-GE biriminin, Ankara’daki pazar ve marketlerden düzenli olarak derlediği fiyatları esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının kasım ayı sonuçları, dar ve sabit gelirliler üzerindeki enflasyon baskınının dayanılmaz bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi.

Tüketim harcamaları araştırmaları, en yoksul yüzde 10’luk kesimin harcadığı her 100 liranın 31 lirasını gıda için yaptığını, en zengin yüzde 10’luk kesimin 100 liralık harcaması içerisinde gıdanın aldığı payın ise 13 lirada kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla gıda fiyatlarında yaşanan artış ve azalışlar yoksulların bütçesini zenginlere göre çok daha derinden etkiliyor.

Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre Türkiye’deki aileler gıda için harcadıkları her 100 liranın 18,7 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünlere harcıyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 24,3’ünü oluşturuyor. Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 18’i buluyor. Türkiye’de gıda için harcanan her 100 liranın 5,3 lirası tereyağı dışındaki yağlara,8,2 lirası meyveye, 13,3 lirası sebzeye 1,5 lirası bakliyata, 10,7 lirası ise diğer gıda ürünlerine ayrılıyor.

Bu arada TÜİK’in araştırmalarına göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor.

GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM (Kasım 2017) Gıda Sepetindeki Ağırlığı (%) Bir Önceki Aya Göre Değişim (%) Son Üç Aylık Değişim (%) Pirinç, ekmek, bulgur, makarna v.b. 18,65 1,54 2,10 Et-Balık 24,30 0,05 -5,50 Süt, süt ürünleri, yumurta 18,01 4,18 8,50 Yağ 5,30 0,48 1,90 Meyve 8,24 -16,35 0,96 Sebze 13,29 9,81 31,49 Bakliyat 1,51 -2,15 3,90 Diğer 10,71 1,09 6,54 Ortalama 100,00 1,12 5,62

Kasım ayında pirinç, ekmek, bulgur, makarna ve benzerlerinin fiyatlarında bir önceki aya göre 1,54 oranında artış yaşandı. İthalatla terbiye edilmeye çalışılan et-balık fiyatlarında yüzde 0,05 gibi düşük bir artış gözlenirken, süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamaları yüzde 4,18 oranında artış gösterdi. Kasımda katı ve sıvı yağ fiyatları yüzde 0,48 oranında arttı. Sadece mevsimlik meyvelerin dikkate alındığı meyve harcamaları yüzde 16,35 oranında azaldı. Sebze harcamaları ise yüzde 9,81 oranında artış kaydetti. Bakliyat fiyatları yüzde 2,15 oranında düştü. Diğer gıda fiyatlarında da yüzde 1,09 oranında artış yaşandı.