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Halkın koşu yolu ve halı saha isteği üzerine belediye ekipleri, 4 halı saha ve 5 koşu yolunu daha Sincan’a kazandırıyor

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Halkın koşu yolu ve halı saha isteği üzerine belediye ekipleri, 4 halı saha ve 5 koşu yolunu daha Sincan’a kazandırıyor
Sincanlıların, aileleri ile birlikte hoş vakit geçirebilecekleri, şehrin gürültüsünden ve stresinden kurtulup nefes alabilecekleri alanlara büyük önem veren Sincan Belediyesi, gerçekleştirdiği projeleri ile ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Sincan Belediyesi çalışmalarında, vatandaşların ihtiyaç ve isteklerini de göz önünde bulunduruyor. Halkın koşu yolu ve halı saha isteği üzerine belediye ekipleri, 4 halı saha ve 5 koşu yolunu daha Sincan’a kazandırıyor.

Halı sahalar; Ertuğrul Gazi Mahallesinde Şehit Ziyafettin Polat Parkı ile Nene Hatun Fidanlığına, Türkobası Mahallesi ve G.O.P Mahallelerine inşa edilecek. Koşu yolları ise; 29 Ekim Mahallesi Baş Öğretmen Parkı’na, Saraycık Mahallesine,  Pınarbaşı Mahallesine, Menderes Mahallesi Elvan Parkına ve 29 Ekim Mahallesi Baş Öğretmen Parkına yapılacak.

2 YENİ PARK

Ayrıca 2009 yılından bu yana parkların sayısını 371’e çıkaran Sincan Belediyesi, 2 parkı daha vatandaşın hizmetine sunacak. Parklar; Törekent ve Tandoğan mahallerinde yapılacak. Yeşil alan oluşturulmasına büyük önem veren Sincan Belediyesi, Törekent’e 12 bin 894 metre kare,  Tandoğan Mahallesine ise 5858 metre kare yeşil alan kazandıracak. Bisiklet yolu, çocuk oyun alanı ve kamelyaların olacağı parklar yaklaşık 2 ay içinde tamamlanacak. Çalışmalar tamamlandığı zaman, hem çocukların hem de yetişkinlerin spor ve sosyal yaşantısını hareketlendirmek için modern, ferah alanlar oluşturulmuş olacak.

“VATANDAŞ İSTİYOR BİZ YAPIYORUZ”

Park, spor alanları ve yeşil alanların vatandaşların başta gelen istekleri arasında olduğuna dikkat çeken Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna "Sincan, yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleşiyor. Vatandaşlarımızı modern ve güvenilir parklarımızda, teknolojinin tüm imkânlarıyla buluşturmaya gayret ediyoruz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz çoğu projemizde vatandaşlarımızın da taleplerini değerlendiriyoruz. Halkın koşu yolu ve halı saha isteğini de aynı şekilde değerlendiriyoruz " diye konuştu.

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