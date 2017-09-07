Haluk Levent 10 Eylül Pazar Günü Batıkent Meydan AVM'nin önünde sevenleri ile buluşacak

Yenimahalle Belediyesi’nden yaza veda konseri. Rock müziğinin sevilen seslerinden olan ve İzmir Marşı’nı yeniden düzenleyerek gönülleri fetheden Haluk Levent Yenimahallelilerin konuğu olacak.

10 Eylül’de binler meydanda buluşacak

Batıkent Meydan AVM 'nin önünde 10 Eylül Pazar Günü saat 20.30’da gerçekleşecek olan konserde sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Yenimahalleliler için söyleyecek. Yenimahallelilerin müziğe doyacakları konser de, Haluk Levent hayranları unutulmaz bir akşam yaşayacak.