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Haluk Levent 10 Eylül Pazar Günü Batıkent Meydan AVM'nin önünde sevenleri ile buluşacak

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Haluk Levent 10 Eylül Pazar Günü Batıkent Meydan AVM'nin önünde sevenleri ile buluşacak
Yenimahalle Belediyesi’nden yaza veda konseri. Rock müziğinin sevilen seslerinden olan ve İzmir Marşı’nı yeniden düzenleyerek gönülleri fetheden Haluk Levent Yenimahallelilerin konuğu olacak.

 10 Eylül’de binler meydanda buluşacak

Batıkent Meydan AVM'nin önünde 10 Eylül Pazar Günü saat 20.30’da gerçekleşecek olan konserde sevilen sanatçı birbirinden güzel şarkılarını Yenimahalleliler için söyleyecek. Yenimahallelilerin müziğe doyacakları konserde, Haluk Levent hayranları unutulmaz bir akşam yaşayacak.

Muhteşem bir konsere daha ev sahipliği yapacaklarını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızla unutulmaz bir gece yaşayacağız. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Haluk Levent de Cumhuriyetin sanatçısıdır. Uzun bayram tatili nedeniyle 30 Ağustos için planladığımız konseri ertelemek zorunda kalmıştık. Bu nedenle Haluk Levent konserinde hem birbirinden güzel şarkılara eşlik edeceğiz hem de en gür sesimiz ile İzmir Marşı’nı söyleyerek 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız ”dedi.

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