Rock müziğinin sevilen seslerinden olan ve İzmir Marşı’nı yeniden düzenleyerek gönülleri fetheden Haluk Levent Batıkent Meydan AVM’de sevenleriyle buluştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen konsere; CHP Genel Başkan Yardımcısı Levent Gök, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle İlçe Başkan Ahmet Meşe ve yönetimi, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK yöneticileri ve on binlerce Başkentli katıldı.

Batıkent’te 10 binler buluştu

Başkentliler, muhteşem sesi ve yorumuyla vatandaşların gönlünde taht kuran Haluk Levent ’i dinlemek için Batıkent’e akın etti. On binlerce yurttaşı buluşturan konser İzmir Marşı ile başladı. İzmir Marşına ellerinde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlara sevilen sanatçı, Elfida, Ankara, Aşkın Mahpushane, Uçak Yaparım gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra Ahmet Kaya şarkılarını da söyledi. Sık sık bağımsızlık, insan hakları ve kardeşçe, beraber yaşamaya vurgu yapan Levent sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Vatandaşların arasına daldı

Sahne performansı ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle konser alanını dolduranları kendisine hayran bırakan Haluk Levent, zaman zaman sahneden inerek vatandaşların arasına daldı. Çocuklara mikrofon uzatıp onlarla şarkı söyleyen Levent, yaşlı bir teyzeyi de dansa kaldırarak jest yaptı. Şarkıların tamamına eşlik eden Yenimahalleliler, Levent’in sosyal medya hesabında da yerini aldı. Mahşeri kalabalığı sık sık fotoğraflayan Haluk Levent sosyal medya hesabında bolca paylaşım yaptı.

Başkan Yaşar’da teşekkür

Haluk Levent ’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “19 Mayısları, 23 Nisanları, 29 Ekimleri, 30 Ağustosları birileri unutturmaya çalışsa da bizim var oluş nedenimiz olan bu milli bayramlarımızı babalarımız kutladı, bizler kutladık, torunlarımız da kutlayacak. Sanata sahip çıktığımız gibi Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkan sanatçılarımızı da bağrımıza basmaya, onları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Yenimahalle cumhuriyetin ilçesidir, cumhuriyetçilerin kalacaktır” dedi.

İzmir Marşıyla geldi, İzmir Marşıyla gitti

Sahneye İzmir Marşıyla gelen Haluk Levent Yenimahallelilerin alkışları arasında sahneden yine İzmir Marşı ile ayrıldı.