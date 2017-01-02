Bilimin, sanatın ve edebiyatın nabzını tutan Altındağ Belediyesi, Hamamönü Söyleşileri’ne hız kesmeden devam ediyor.

Hamamönü Söyleşileri, Ocak ayında da kültür ve sanat sohbetleri ile Ankaralıları ağırlayacak. 19.00 – 21.00 saatleri arasında Hamamönü’ndeki tarihi Kabakçı Konağı’nda gerçekleşen sohbetler, sanat dolu akşamlara ev sahipliği yapıyor.

Şiirin büyüsü Hamamönü’nde

En güzel dörtlükler Ocak ayında da Hamamönü’nden yükselecek. Başkent’te Dem Vakti Şiirleri, Şiir Otağı, Kabakçı Konağı Şiir Dinletileri, Şah-ı Şiirler ve Şiir Dinletisi programlarıyla mısraların büyüsü Hamamönü’nden yayılacak. Ankaralı sanatseverler, Hamamönü Söyleşileri ile birlikte müziğe de doyacak. Memleket Havalarından Trabzon’a olan yolculuk tarihi Kabakçı Konağı’ndan başlayacak. Mucize Nağmeler, Eskimeyen Türküler ve Gönül Titreten Nağmeler müzik tadında akşamlara davetiye çıkaracak.

Mevlana’dan Arif Nihat Asya’ya…

Hamamönü Söyleşileri’nde Mevlana bir kez daha saygıyla anılacak. Mevlana ve Vuslat isimli program Ankaralı vatandaşlara huzurun kapısını aralayacak. Neyzen Kahvesi etkinliğinde Hamamönü sokaklarında neyin sesi yükselecek. Osmanlı Devleti’nde Vuslat ve Toplum Anlayışı ile Osmanlı’nın Arka Bahçesi programları tarih bilincini bir kat daha arttıracak. Söyleşilerde merak edilen bir başka etkinlik ise Milli düşüncenin önemli isimlerinden Arif Nihat Asya‘nın konu edileceği Devler Geçti Bu Yollardan isimli program.