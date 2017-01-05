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Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ağırladı

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Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ağırladı
Siyasilerinbüyük ilgi gösterdiği tarihi Hamamönü ve Hamamarkası bölgesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u ağırladı.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki’nin eşlik ettiği Numan Kurtulmuş, ilk olarak Hamamarkası bölgesinde açılan KON TV Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Bölgede,birçok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve vakıfların yer aldığını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, KON TV Ankara Temsilcisi Sinan Burhan ve ekibine “Hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Kabir ziyareti yaptı

Ardından Hamamönü’nde, TaceddinCamii bahçesinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret eden Kurtulmuş, kabir başında dua etti. Başkan Tiryaki’den kısaca bilgi de alan Kurtulmuş, Altındağ Belediyesi’nin çalışmalarını çok beğendiğini ifade etti. Soğuk hava nedeniyle hızlı bir biçimde Hamamönü ve Hamamarkası bölgesini görme fırsatı bulan Kurtulmuş, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’u bir kez daha Altındağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tiryaki, “Siyasetçilerimizin, bakan ve milletvekillerimizin bu bölgeye olan ilgisi bizi memnun ediyor. Sık sık ziyaret ediyorlar, biz de kendilerine eşlik ediyoruz. Başbakan Yardımcımızın ziyaretinden de çok mutlu olduk. Kendisine bu kısa ziyaretinde, Altındağ’da yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler verdik.” dedi.  

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